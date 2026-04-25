Chloe Cherry, ex actriz porno, cuestiona la trama de OnlyFans en Euphoria: “¿De verdad estamos en ese punto como sociedad?”

Chloe Cherry, quien protagonizó más de 200 películas para adultos antes de unirse al elenco de Euphoria, interpreta a Faye. (Composición fotográfica/HBO)

La tercera temporada de Euphoria no ha dejado indiferente a nadie. Desde su estreno el 12 de abril, la serie de HBO ha vuelto a encender el debate por sus tramas cada vez más explícitas y provocadoras.

Una de las más comentadas es la de Cassie Howard (Sydney Sweeney), quien en esta entrega decide lanzarse a OnlyFans para financiar su boda de ensueño. Y quien ha hablado con más franqueza sobre ese arco argumental no es cualquier persona: es Chloe Cherry, actriz que antes de unirse al elenco de Euphoria tuvo una carrera en la industria del cine adulto.

En la temporada 3, Cassie aparece comprometida con Nate Jacobs (Jacob Elordi), viviendo con él en una mansión en los suburbios. La joven anhela una boda de lujo y gastar miles de dólares en decoración floral; sin embargo, su prometido tiene deudas y decide no autorizar esas extravagancias. Ante la situación, Cassie toma una decisión radical: abrir una cuenta en OnlyFans para recaudar el dinero que necesita.

El contenido que produce, filmado por su propia ama de llaves e incluye escenas de pet play, ha generado fuerte controversia entre el público y la crítica. Más adelante, Cassie recurre a su amiga Maddy (Alexa Demie), quien en esta temporada trabaja como mánager de modelos para que gestione su cuenta.

Cassie recurre a su amiga Maddy (Alexa Demie) para que gestione su cuenta de OnlyFans (HBO)

La voz de alguien que lo vivió

Chloe Cherry protagonizó más de 200 películas para adultos y comenzó su carrera en la industria pornográfica apenas cumplió los 18 años, en 2015, cuando se mudó a Miami. Durante la pandemia también vendió contenido en OnlyFans. Fue precisamente su papel en Euphoria —donde da vida a Faye, una joven con adicción que ahora trabaja como contrabandista de drogas junto a Rue— lo que la catapultó a la fama mainstream.

Con ese bagaje, Cherry habló sin filtros con Refinery29 sobre la trama de Cassie y sobre el fenómeno de OnlyFans en general.

“La gente tiene ideas y fantasías muy raras de que el trabajo sexual es súper empoderador, y hemos visto todas esas noticias donde dicen: ‘Oh, una modelo de OnlyFans gana 700 mil millones en un mes’, y todos se quedan con la boca abierta”, declaró la actriz precisando que no pasó mucho tiempo en la plataforma. “Yo creo que estas cosas son puro humo y espejos, en realidad. Ni siquiera entiendo bien qué significa estar en OnlyFans. Honestamente, no sé bien qué hacen las personas ahí”.

Cherry abandonó el cine adulto tras conseguir su papel en la serie (HBO)

Sobre si ese ‘emprendimiento’ podría darle poder real a Cassie, Cherry fue igualmente escéptica, considerando que el personaje ya tiene ciertos privilegios.

“Es difícil decir si le daría algún poder. Obviamente Cassie es extremadamente atractiva, así que probablemente ganaría mucho dinero. Pero se siente una locura ver a alguien que vive como Cassie recurrir al trabajo sexual. Es como: ¿en serio estamos en ese punto como sociedad? Creo que OnlyFans es un fenómeno raro y loco de los años 2020 que en el futuro vamos a mirar con mucha confusión”.

“OnlyFans y el trabajo sexual se han normalizado más, pero es literalmente solo por el capitalismo y porque la economía está cada vez peor”, afirmó en la entrevista con Refinery29. “No tiene nada que ver con el empoderamiento ni con el poder ni con nada de eso. Lo que tiene que ver al cien por ciento es con el hecho de que vivimos bajo el capitalismo y la economía es horrible. Por eso la gente recurre a eso”.

Chloe Cherry compartió sus reflexiones sobre Euphoria ya que esta temporada inserta varios ejemplos de trabajo sexual en sus personajes. Además de la trama de Cassie, Jules (Hunter Schafer) aparece como sugar baby y la propia Rue trabaja en un club de striptease.

"OnlyFans es un fenómeno raro y loco de los años 2020 que en el futuro vamos a mirar con mucha confusión", declaró Cherry (REUTERS/Mario Anzuoni)

Sin embargo, la actriz también usó la entrevista para poner en contexto su relación con el trabajo sexual —y para rechazar el rol de portavoz automática que muchos le asignan. No porque sus opiniones carezcan de valor, sino porque considera que la conversación pública sobre la industria tiende a ignorar a quienes siguen dentro de ella.

“Hay unas cien personas que fueron astronómicamente más exitosas que yo en esa industria, que siguen trabajando en ella hoy, que hicieron mucho más de lo que yo hice o jamás voy a hacer, y saben mucho más sobre la industria de lo que yo jamás voy a saber”, resaltó.

Euphoria continúa emitiéndose los domingos a las 9 p.m. ET en HBO.