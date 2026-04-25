Guatemala

Requisa en penal de Guatemala: Incautan routers, paneles solares y más de 100 dosis de droga

En un operativo estratégico por el Ejército de Guatemala, en coordinación con las fuerzas de seguridad civil, ejecutó una minuciosa requisa en el Centro de Máxima Seguridad Renovación I, Escuintla

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Durante el despliegue, las fuerzas combinadas localizaron routers, paneles solares para carga de celulares y un centenar de paquetes de droga (Cortesía Ejército GT).
Durante el despliegue, las fuerzas combinadas localizaron routers, paneles solares para carga de celulares y un centenar de paquetes de droga (Cortesía Ejército GT).

En una exhibición de coordinación interinstitucional y despliegue táctico, el Ejército de Guatemala, en apoyo directo a las fuerzas de seguridad civil y la Dirección General del Sistema Penitenciario (DGSP), llevó a cabo una de las requisas más significativas del año en la Cárcel de Máxima Seguridad Renovación I, situada en el departamento de Escuintla.

El operativo, que inició bajo el manto de la madrugada de este día 25 de abril, no solo buscaba la incautación de objetos ilícitos, sino enviar un mensaje contundente sobre la recuperación de la soberanía estatal dentro de los recintos carcelarios.

Desde las 04:00 de la madrugada, unidades élite del Ejército y agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) rodearon el perímetro del centro penal, mientras equipos de inspección interna procedieron a revisar cada celda, patio y área común.

Una nueva requisa en el penal de Guatemala asestó un golpe directo a la logística de las pandillas (Cortesía Ejército GT).
Una nueva requisa en el penal de Guatemala asestó un golpe directo a la logística de las pandillas (Cortesía Ejército GT).

Los resultados de esta inspección minuciosa revelan la persistente lucha contra el contrabando dentro de las prisiones. El inventario oficial de lo incautado incluye:

  • Infraestructura de Comunicación: 08 teléfonos celulares de gama media y alta, 01 router de internet de alta capacidad y 21 cargadores.
  • Logística Energética: Un panel solar diseñado para cargar dispositivos, lo que demuestra la inventiva criminal para mantener la autonomía eléctrica fuera de la red oficial.
  • Sustancias y Narcóticos: 26 colmillos de presunta cocaína, 49 paquetes y 60 puros de presunta marihuana, además de 02 paquetes de piedra crack.
  • Armas y Otros: 04 objetos punzocortantes de fabricación artesanal, una aguja para tatuar y 80 cajetillas de cigarros.

A través de sus canales oficiales en la red social X, el Ejército de Guatemala enfatizó que estas acciones son un pilar de su “compromiso con el respeto al marco legal vigente, la transparencia institucional y la protección de la población guatemalteca”.

Fuerzas combinadas de la policía y el ejército presentan el material incautado tras la requisa en el penal de Renovación I, Escuintla.

La importancia de realizar requisas en las cárceles de Guatemala

El sistema penitenciario de Guatemala ha sido, durante décadas, el “punto ciego” de la seguridad pública. Por ello, la realización sistemática y sorpresiva de requisas en centros como Renovación I es vital por múltiples factores estratégicos:

  1. Bloqueo de la Extorsión Telefónica: La extorsión es el delito que más asfixia a la economía popular guatemalteca. Cada teléfono incautado representa potencialmente decenas de familias y comerciantes que dejarán de recibir amenazas de muerte. Un solo router dentro de un penal puede proveer señal a todo un sector, permitiendo comunicaciones encriptadas difíciles de rastrear.
  2. Prevención del Crimen Organizado Transnacional: Muchas de las directrices para el movimiento de narcóticos y sicariato a nivel regional se gestan desde el interior de las cárceles. Las requisas rompen la cadena de mando entre los líderes encarcelados y sus operarios en libertad.
  3. Control y Disciplina Interna: La presencia de drogas y armas artesanales genera jerarquías de poder internas que desplazan a la autoridad oficial. Al retirar estos elementos, se reduce el riesgo de motines, enfrentamientos entre pandillas rivales y se protege la integridad física del personal penitenciario.
  4. Moral Pública y Transparencia: Para la ciudadanía, ver al Ejército y a la PNC actuando dentro de las prisiones genera un sentimiento de confianza. Demuestra que no existen “zonas de exclusión” donde la ley no llegue, combatiendo la percepción de impunidad que históricamente ha rodeado al sistema carcelario.
El Ejército de Guatemala, en una acción coordinada con la seguridad civil, exhibe la logística criminal desmantelada tras una contundente requisa en el penal Renovación I.
El Ejército de Guatemala, en una acción coordinada con la seguridad civil, exhibe la logística criminal desmantelada tras una contundente requisa en el penal Renovación I.

Por lo que, la requisa en Renovación I no es solo un conteo de objetos decomisados, sino un ejercicio de autoridad necesario para garantizar que el sistema de justicia no termine en la puerta de la cárcel, sino que continúe vigente dentro de ella.

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