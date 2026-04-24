Estados Unidos

Estados Unidos aprobó la primera “tarjeta dorada” que habilita a millonarios de todo el mundo a residir en el país

El nuevo esquema posibilita la residencia en el país norteamericano mediante una aportación monetaria significativa, incluyendo varias categorías que contemplan tanto opciones personales como empresariales y una versión especial con mayores recompensas

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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, habla sentado junto a un letrero de "Tarjeta Dorada Trump" en el Despacho Oval de la Casa Blanca en Washington, D.C., EE. UU., el 19 de septiembre de 2025 (REUTERS/Ken Cedeno)
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, habla sentado junto a un letrero de "Tarjeta Dorada Trump" en el Despacho Oval de la Casa Blanca en Washington, D.C., EE. UU., el 19 de septiembre de 2025 (REUTERS/Ken Cedeno)

La administración del presidente estadounidense Donald Trump aprobó la primera visa de inmigrante conocida como ‘tarjeta dorada Trump’, dirigida a personas que desean establecerse en Estados Unidos y acceder a privilegios similares a los de los residentes permanentes, a cambio de un pago de un millón de dólares.

La iniciativa, lanzada en diciembre pasado, contempla tres modalidades: la tarjeta individual, con un costo de un millón de dólares; la opción corporativa, destinada a empresas interesadas en retener o trasladar talento extranjero, por dos millones de dólares; y la ‘platinum Card’, una versión premium con beneficios adicionales, valorada en cinco millones de dólares.

El secretario de Comercio, Howard Lutnick, detalló el programa este jueves ante un subcomité de la Cámara de Representantes. Tanto la tarjeta individual como la corporativa incluyen una tarifa administrativa no reembolsable de 15.000 dólares, según el portal oficial presentado por Trump a fines de 2025.

La representante demócrata Grace Meng le consultó a Lutnick sobre el proceso de la ‘tarjeta dorada Trump’, en particular acerca del camino a la ciudadanía para los beneficiarios y el destino de los fondos recaudados. El funcionario explicó que el proceso de solicitud para esta visa fue finalizado recientemente en coordinación con el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), y que los recursos obtenidos mediante el programa se destinarán a “la mejora” de los Estados Unidos.

Un letrero de "Tarjeta Dorada Trump" se exhibe en el Despacho Oval de la Casa Blanca en Washington, D.C., EE. UU., el 19 de septiembre de 2025 (REUTERS/Ken Cedeno)
Un letrero de "Tarjeta Dorada Trump" se exhibe en el Despacho Oval de la Casa Blanca en Washington, D.C., EE. UU., el 19 de septiembre de 2025 (REUTERS/Ken Cedeno)

El secretario señaló que, hasta el momento, ya se aprobó la visa para una persona y que existen cientos de solicitantes en lista de espera. A su vez, señaló que el proceso de verificación de antecedentes aplicado a los solicitantes de la ‘tarjeta dorada Trump’ es “el más riguroso en la historia del gobierno”.

Lutnick no ofreció detalles sobre la identidad del extranjero al que se le concedió la primera visa bajo este programa.

La Casa Blanca sostiene que el programa busca atraer inversión y profesionales altamente cualificados, sin embargo, expertos legales advierten que su implementación podría enfrentar desafíos normativos y cuestionamientos éticos debido a su similitud con esquemas de “visados dorados” aplicados en otros países.

En una comparecencia en la Casa Blanca, Trump sostuvo el año pasado que esta vía ofrecer un camino más sólido que la tradicional Green Card y que la tarjeta dorada es mucho mejor.

“Vamos a poner un precio a esa tarjeta de alrededor de USD 5 millones y eso te dará privilegios de ‘Green Card’; además será una ruta hacia la ciudadanía. Y personas adineradas vendrán a nuestro país comprando esta tarjeta”, resaltó el inquilino de la residencia presidencial estadounidense.

Un cartel con la imagen del presidente estadounidense Donald Trump que dice "La tarjeta dorada de Trump está aquí" se exhibe en el Despacho Oval de la Casa Blanca en Washington, D.C., EE. UU., el 19 de septiembre de 2025 (REUTERS/Ken Cedeno)
Un cartel con la imagen del presidente estadounidense Donald Trump que dice "La tarjeta dorada de Trump está aquí" se exhibe en el Despacho Oval de la Casa Blanca en Washington, D.C., EE. UU., el 19 de septiembre de 2025 (REUTERS/Ken Cedeno)

En aquella oportunidad, Lutnick aseguró que el programa de “tarjeta dorada” podría ayudar a reducir la deuda federal de EEUU. “Estas van a ser grandes personas que vendrán y traerán negocios y oportunidades a Estados Unidos, y van a pagar USD 5 millones”.

En el ámbito internacional, el Departamento de Estado de Estados Unidos emitió el jueves una advertencia para quienes planean viajar al extranjero y prevén utilizar tarjetas de crédito o débito como principal medio de pago.

La dependencia señaló que numerosos viajeros estadounidenses han experimentado dificultades para acceder a sus fondos en el exterior, una situación que se ha vuelto común ante la expansión de los pagos digitales y la proliferación de plataformas financieras con restricciones geográficas.

El organismo explicó que muchas aplicaciones de transferencia de dinero no operan fuera de Estados Unidos ni ofrecen soporte internacional, lo que ha generado incidentes recurrentes para los usuarios.

(Con información de EFE)

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