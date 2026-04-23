Nueva York prohíbe el uso de persianas metálicas opacas en locales comerciales desde julio

A partir del 1 de julio de 2026, todos los comercios de planta baja en Nueva York deberán instalar rejas de seguridad con al menos un 70 % de transparencia (Imagen Ilustrativa Infobae)

A partir del 1 de julio de 2026, las autoridades de Nueva York comenzarán a aplicar con rigor una normativa municipal que prohíbe el uso de persianas metálicas opacas en los escaparates de los comercios ubicados en planta baja.

Esta regulación, establecida hace más de una década, tiene como objetivos transformar el aspecto nocturno de la ciudad, incrementar la luminosidad en las calles y mejorar la seguridad ciudadana.

Además, exige que todas las rejas de seguridad instaladas en los locales permitan una transparencia mínima del 70 % desde el nivel de la acera, de acuerdo con las especificaciones del NYC 311, citadas por el canal local CBS News New York.

Los tradicionales paneles metálicos sólidos serán reemplazados por sistemas de malla o barras abiertas que posibiliten la visibilidad interior y exterior, lo cual pretende reducir la proliferación de grafitis y brindar mayor facilidad a los servicios de emergencia ante incendios o robos.

Esta directriz forma parte de la Ley Local 75, sancionada en 2009, que concedió un periodo de adaptación de 17 años para que los comercios realizaran la transición hacia sistemas más abiertos y compatibles con los nuevos estándares.

Ahora, ante la inminencia del plazo final, miles de comercios minoristas, sucursales bancarias y oficinas profesionales deben acelerar el reemplazo de sus sistemas de protección para evitar ser sancionados.

El requerimiento se extiende a casi todos los negocios ubicados en la planta baja, sin importar el rubro, y solo exceptúa ciertos establecimientos que cuenten con permisos especiales o se ubiquen en zonas no comerciales.

El órgano municipal Departamento de Edificios de Nueva York, según detalló el diario local Staten Island Advance, está facultado para imponer multas significativas a los propietarios que incumplan la normativa, sanciones que pueden afectar la rentabilidad de pequeñas y medianas empresas.

Las infracciones quedan registradas en el expediente público del edificio hasta que se verifique el cumplimiento de la normativa, lo que suma presión a los propietarios para acelerar los trabajos de adecuación y evita la acumulación de irregularidades que puedan dificultar futuras operaciones inmobiliarias o comerciales.

La aplicación de la Ley Local 75 responde a una estrategia integral de seguridad urbana. Las autoridades municipales y los servicios de emergencia de la ciudad han señalado que la visibilidad en los escaparates facilita la detección rápida de situaciones de riesgo, como incendios o robos, y permite una intervención más eficiente de los equipos de emergencia durante la noche.

Además, la eliminación de persianas metálicas macizas dificulta la acción de quienes realizan pintadas o grafitis en superficies opacas.

De acuerdo con información publicada por CBS News New York, la instalación de las nuevas rejas debe ser realizada únicamente por contratistas autorizados y con licencia, lo que ha incrementado la demanda de profesionales del sector en los cinco distritos de la ciudad.

El proceso de sustitución requiere también la obtención de permisos oficiales por parte del órgano municipal Departamento de Edificios de Nueva York. En el caso de inmuebles ubicados en zonas protegidas, los propietarios deben gestionar la aprobación adicional de la autoridad patrimonial Comisión de Preservación de Monumentos, responsable de velar por el patrimonio arquitectónico local.

Las asociaciones empresariales y los comerciantes independientes han expresado preocupación por el impacto económico que implica la adecuación a la nueva normativa.

El costo de reemplazo de los sistemas de seguridad puede oscilar entre USD 2.000 y USD 10.000 por local, dependiendo de las dimensiones y el tipo de sistema requerido. Además, la alta demanda de profesionales con licencia ha generado retrasos en la programación de obras y en la tramitación de permisos.

La nueva normativa municipal de Nueva York prohíbe el uso de persianas metálicas opacas para escaparates en beneficio de una mayor seguridad y visibilidad nocturna (Imagen Ilustrativa Infobae)

Según previsiones recogidas por CBS News New York, demorar el inicio del proceso puede exponer a los negocios a sanciones económicas por incumplimiento, así como a posibles demoras en la reapertura de los locales afectados.

El reglamento establece que, a partir del 1 de julio de 2026, la ciudad exigirá que todos los comercios de planta baja cuenten con rejas de seguridad con una transparencia mínima del 70 %.

El objetivo declarado por las autoridades es aumentar la visibilidad en los escaparates durante la noche, mejorar la seguridad en las calles y facilitar el trabajo de los servicios de emergencia. El incumplimiento será sancionado con multas, y las infracciones quedarán registradas hasta que se adapten las instalaciones.

En el trasfondo de esta política, la municipalidad busca integrar la seguridad comercial con la revitalización del espacio público.

La eliminación de persianas opacas como elemento dominante de la fachada urbana tiene como meta crear barrios más abiertos y transitables, lo que, según estudios citados por el propio Departamento de Edificios, se traduce en una reducción de hechos delictivos y un incremento de la percepción de seguridad entre residentes y visitantes.

Diversos organismos de planificación urbana han sostenido que la transparencia y la iluminación nocturna desalientan el delito oportunista y favorecen la actividad económica fuera del horario laboral.

Detalles de la Ley Local 75 y su aplicación

La Ley Local 75, sancionada en 2009, otorgó un periodo de adaptación de 17 años para que miles de comercios adecúen sus sistemas de protección (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para cumplir con los nuevos requisitos, los propietarios deben realizar una inspección de sus actuales sistemas y, en caso de no cumplir con la transparencia mínima, iniciar el trámite de sustitución.

El proceso incluye la selección de modelos de rejas aprobados, la solicitud de permisos ante la autoridad competente y la contratación de empresas autorizadas para la instalación. Aquellos comercios ubicados en edificios catalogados como históricos enfrentan un procedimiento adicional ante la autoridad patrimonial Comisión de Preservación de Monumentos, que evalúa el impacto visual y patrimonial de las modificaciones propuestas.

El cambio normativo representa un desafío logístico y financiero para miles de comercios, especialmente para los pequeños negocios familiares. Las autoridades insisten en que la regulación tiene como fin equilibrar la seguridad comercial con la calidad de vida urbana, garantizando un entorno más seguro y accesible para toda la población.

Con la entrada en vigor de la medida, la ciudad busca alinear la protección de los locales con estándares internacionales de seguridad y diseño urbano.

Impacto de la nueva normativa en los comercios de Nueva York

Las asociaciones empresariales de Nueva York reclaman apoyo financiero ante el impacto económico de la regulación que moderniza el paisaje urbano y fomenta la seguridad (Imagen Ilustrativa Infobae)

La inminente aplicación de la normativa ha suscitado un intenso debate entre los comerciantes de Nueva York. Muchos propietarios han manifestado inquietud por el costo de adaptación y el riesgo de sanciones, mientras que las entidades vecinales y organizaciones civiles destacan los beneficios en términos de seguridad y estética urbana.

La Cámara de Comercio de Nueva York ha solicitado a las autoridades medidas de apoyo financiero para los negocios más pequeños, a fin de facilitar la transición sin afectar la viabilidad económica de los comercios afectados.

En este marco, la ciudad enfrenta el reto de implementar la regulación de manera equitativa, garantizando que el objetivo de modernizar el paisaje urbano no se traduzca en una carga insostenible para los sectores más vulnerables del entramado comercial neoyorquino.