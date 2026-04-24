El portaaviones USS George H.W. Bush se sumó a la flota estadounidense desplegada en Medio Oriente en plena tensión con Irán (CENTCOM)

El portaviones USS George H.W. Bush llegó a aguas de Medio Oriente, elevando a tres el número de buques de este tipo desplegados por Estados Unidos en la región en plena escalada bélica con el régimen de Irán.

Este movimiento, confirmado por el mando militar responsable de las operaciones estadounidenses en el área, coincide con el mantenimiento de una frágil tregua tras la ofensiva conjunta de Washington e Israel a finales de febrero.

El USS George H.W. Bush opera en el océano Índico bajo la jurisdicción del Mando Central estadounidense, acompañado de una cubierta repleta de cazas preparados para acciones ofensivas o defensivas.

La llegada de este portaviones se suma a la de otros dos buques insignia del poder naval estadounidense: el USS Gerald R. Ford, que se encuentra actualmente en el mar Rojo, y el USS Abraham Lincoln, desplegado en el mar Arábigo.

El despliegue masivo tiene como objetivo sostener el bloqueo naval sobre los puertos iraníes e impedir el tráfico marítimo que pueda beneficiar a Teherán, en un contexto donde Estados Unidos busca asfixiar la economía iraní y garantizar el control de rutas estratégicas como el estrecho de Ormuz.

El refuerzo de la flota estadounidense llega en pleno cese de hostilidades, extendido a petición de Pakistán mientras continúan las negociaciones para intentar una salida diplomática al conflicto.

La llegada del buque refuerza el cerco naval sobre el régimen de Teherán y eleva la capacidad de reacción militar de Estados Unidos en el Golfo y el mar Rojo (REUTERS/Archivo)

Sin embargo, la presencia simultánea de tres portaviones en la región es una señal de la disposición de Washington a responder ante cualquier movimiento hostil y mantener la presión militar sobre Irán.

Cómo es la flota estadounidense desplegada en Medio Oriente

El despliegue militar estadounidense en Medio Oriente constituye una de las operaciones navales más ambiciosas de las últimas décadas. La fuerza central está compuesta por los portaviones USS Abraham Lincoln, USS George H.W. Bush y USS Gerald R. Ford, cada uno acompañado por grupos de escolta formados por destructores equipados con misiles guiados.

Además, dos buques de asalto anfibio integran la fuerza, transportando a más de dos mil infantes de marina y recursos para operaciones rápidas y abordajes en alta mar.

La misión principal de esta armada es bloquear el estrecho de Ormuz, una vía marítima clave para el comercio global de petróleo. Para lograrlo, Estados Unidos ha desplegado diez destructores de la clase Arleigh Burke, armados con misiles Harpoon y sistemas de defensa aérea avanzados capaces de operar a velocidades superiores a los 30 nudos.

Dos cazas F/A-18 Super Hornet despegan del portaaviones USS Abraham Lincoln durante una operación militar estadounidense (REUTERS/Archivo)

La vigilancia se mantiene día y noche mediante aviones E-2D Hawkeye, cazas F-35 y FA-18 Super Hornet, que patrullan la zona y pueden interceptar embarcaciones en cualquier momento.

La infraestructura tecnológica estadounidense es una de las piezas centrales de la operación. Satélites, drones y aviones de alerta temprana como los E-3 Sentry AWACS y los P8 Poseidon, desplegados en bases del Golfo, permiten monitorear la actividad de todas las embarcaciones relacionadas con Irán. Esta vigilancia minuciosa es esencial para detectar intentos de romper el bloqueo o identificar rutas alternativas utilizadas por petroleros o buques sospechosos.

El operativo no está exento de riesgos. Irán ha reforzado sus defensas costeras y cuenta con misiles antibuque CM-302, de origen chino, con un alcance de hasta 290 kilómetros.

Esta amenaza complica las aproximaciones de grandes buques estadounidenses a las aguas cercanas al litoral iraní. Además, los marines y fuerzas especiales de la Marina deben estar listos para abordar embarcaciones que, en ocasiones, pueden estar tripuladas por miembros armados del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica o civiles forzados a sabotear sus propios barcos.

La presencia de minas navales, mini-submarinos y misiles portátiles incrementa la complejidad de la misión.

Aviones de alerta temprana como los E-3 Sentry AWACS y los P8 Poseidon, desplegados en bases del Golfo, permiten monitorear la actividad de todas las embarcaciones relacionadas con Irán /REUTERS/Archivo)

El despliegue actual refleja la determinación de Estados Unidos de mantener la supremacía en el Golfo y de endurecer el bloqueo marítimo como herramienta de presión política y económica.

El envío de tres portaviones y su escolta no solo multiplica la capacidad de reacción ante cualquier amenaza, sino que también busca disuadir a Teherán de escalar el conflicto y garantizar que las exportaciones iraníes permanezcan bajo estricto control militar.

(Con información de Europa Press y AFP)