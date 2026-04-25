La ciudad de Long Beach implementa ayuda económica para inquilinos en situación de emergencia

El programa ‘Ayuda para inquilinos de Long Beach’ distribuye 1.7 millones de dólares para evitar desalojos por falta de pago de renta (Imagen Ilustrativa Infobae)

La ciudad de Long Beach en California ha puesto en marcha un programa destinado a brindar alivio financiero a los residentes que enfrentan dificultades para pagar la renta debido a situaciones de emergencia. Bajo el nombre de “Ayuda para inquilinos de Long Beach,” este plan busca reducir el riesgo de desalojos y contribuir a la estabilidad habitacional de la comunidad. En total, el programa dispone de 1.7 millones USD asignados especialmente para personas que, por motivos imprevistos, se encuentran en peligro de perder su vivienda de alquiler.

Este fondo permite que quienes resulten seleccionados reciban pagos destinados, de manera directa, a los propietarios de sus viviendas o a las compañías de servicios públicos asociadas a la residencia. De esta forma, la asistencia llega inmediatamente a quienes la necesitan, asegurando que los recursos sean utilizados para cubrir los gastos de renta o servicios y evitando así que los beneficiarios caigan en morosidad o corran el riesgo de desalojo. El objetivo principal es que las familias afectadas puedan permanecer en sus hogares sin que una situación inesperada los deje sin techo.

El funcionamiento de la “Ayuda para inquilinos de Long Beach” está pensado principalmente para personas que, a raíz de una emergencia o evento inesperado en los últimos doce meses, han visto comprometida su capacidad de pago. La ciudad reconoce que existen situaciones fuera del control de los inquilinos, como la pérdida repentina de empleo, una enfermedad grave, accidentes o gastos médicos imprevistos, que pueden desencadenar una crisis económica y poner en riesgo la permanencia en la vivienda. Por ello, el programa ofrece un respaldo concreto ante escenarios de vulnerabilidad, contribuyendo al tejido social y económico local.

Además del monto total asignado, uno de los aspectos más destacados del programa es la forma en que se distribuyen los fondos. Los pagos no se entregan directamente al beneficiario, sino al propietario de la vivienda o a la empresa de servicios públicos, garantizando así que la ayuda financiera cumpla su propósito y se utilice exclusivamente para cubrir los pagos atrasados o inminentes. Este mecanismo busca evitar el desvío de fondos y brindar una solución puntual y efectiva a la problemática de la deuda por alquiler.

Requisitos de elegibilidad para acceder a la ayuda económica

La ayuda económica de Long Beach se dirige exclusivamente a residentes en viviendas de alquiler dentro de los límites de la ciudad y solo pueden aplicar familias con ingresos iguales o inferiores al 50% del Ingreso Medio del Área, priorizando a hogares de bajos recursos (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para acceder a este beneficio, es indispensable cumplir con una serie de requisitos de elegibilidad que buscan priorizar a quienes realmente lo necesitan. En primer lugar, es obligatorio residir en una vivienda de alquiler dentro de los límites de la ciudad de Long Beach. Solo quienes tengan un contrato de arrendamiento vigente en esta jurisdicción pueden ser considerados para el programa, excluyendo así a quienes viven en otras ciudades o poseen una vivienda propia.

En segundo término, el ingreso familiar es un factor determinante. El programa está dirigido a hogares con ingresos iguales o inferiores al 50% del Ingreso Medio del Área (AMI, por sus siglas en inglés). Este umbral garantiza que la ayuda se canalice hacia familias de bajos recursos, quienes se ven más afectadas por emergencias económicas y tienen menos alternativas para sobreponerse a situaciones imprevistas. El cálculo del AMI varía año con año y depende del tamaño del hogar, por lo que es recomendable consultar la tabla actualizada que publica la ciudad para verificar si se cumple con este criterio.

El tercer requisito esencial es haber experimentado una emergencia o evento inesperado en los últimos doce meses, que haya puesto en peligro la capacidad de pago de la renta o los servicios públicos asociados a la vivienda. Ejemplos de emergencias pueden ser la pérdida del empleo, reducción significativa de ingresos, situaciones de salud graves que impliquen gastos médicos elevados, accidentes, fallecimiento de un integrante del hogar que aportaba ingresos o cualquier otro suceso que haya alterado drásticamente la economía familiar. Es importante que esta situación no pueda resolverse sin asistencia financiera, es decir, que la familia no cuente con otros recursos o ayudas para cubrir la deuda.

En síntesis, los tres criterios —residencia en Long Beach, ingreso familiar bajo y una emergencia reciente— son obligatorios para poder presentar una solicitud y ser considerado para el apoyo económico. Cumplir con todos ellos es el primer paso para acceder al programa y evitar el riesgo de desalojo.

Procedimiento para solicitar el apoyo económico y lugares para aplicar

La solicitud se puede realizar en línea a través de la web oficial de la ciudad o presencialmente en dos centros habilitados para tal fin (REUTERS/Mike Blake/File Photo)

El proceso para solicitar la ayuda económica es sencillo y accesible para todos los residentes que cumplen con los requisitos. Las personas interesadas pueden iniciar el trámite de manera digital o presencial. Para quienes prefieren utilizar medios electrónicos, está disponible una página web oficial a través del siguiente enlace: https://www.longbeach.gov/homelessness/homeless-services/RenterAid/#ami. En este sitio se encuentran los formularios necesarios, información detallada sobre los requisitos y las instrucciones paso a paso para completar la solicitud.

Quienes no tengan acceso a internet o prefieran recibir atención personalizada, cuentan con la opción de acudir en persona a dos ubicaciones habilitadas por la ciudad. De lunes a jueves, los solicitantes pueden dirigirse al Centro de Servicios Múltiples, situado en la cuadra 1301 W. 12th St. Allí, el personal capacitado orienta a los interesados, resuelve dudas y les ayuda a completar el proceso. Los viernes, la atención se traslada a la oficina de la Autoridad de Vivienda de la Ciudad de Long Beach, ubicada en el 1500 Hughes Way, Suite C-300.

En ambos lugares, los solicitantes deben presentar documentación que acredite su situación, como comprobantes de ingresos, contratos de arrendamiento, pruebas de la emergencia sufrida y cualquier otro documento que respalde la petición. El acompañamiento de los funcionarios permite que el trámite se realice de manera eficiente y que los casos urgentes sean tratados con la celeridad que requieren.

La ciudad de Long Beach ha diseñado este programa para que los recursos lleguen de manera directa, rápida y efectiva a quienes más lo necesitan, contribuyendo así a la permanencia de las familias en sus hogares y a la estabilidad de toda la comunidad.