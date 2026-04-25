Centroamérica y República Dominicana avanzan en la digitalización del comercio, pero persisten retos normativos y técnicos

La falta de plataformas comunes y la disparidad en marcos legales ralentizan la conectividad entre países. Propuestas de CEPAL sugieren acciones concretas y llaman a la colaboración intersectorial para superar retos estructurales (Foto cortesía aduanas El Salvador)

El informe de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) “Comercio sin papel en Centroamérica, México y la República Dominicana Impulsando la cooperación transfronteriza y la integración regional” revela que los países de Centroamérica y República Dominicana han registrado avances sustanciales en la digitalización de procedimientos aduaneros y el comercio transfronterizo sin papel, aunque enfrentan marcadas diferencias internas y retos de interoperabilidad.

La tendencia a la adopción de sistemas electrónicos para la gestión comercial busca agilizar el flujo de información, reducir costos y fortalecer la eficiencia administrativa.

Según la CEPAL, la dependencia de documentos en papel para operaciones de exportación todavía representa un reto considerable. Un solo paquete de documentos de envío puede incluir más de 50 hojas e involucrar hasta 30 partes interesadas. Este proceso incrementa los riesgos de retrasos, fraudes y errores, además de elevar los costos logísticos en los puertos y puntos fronterizos.

La digitalización y la adopción de sistemas de ventanilla única electrónica han demostrado reducir los tiempos de despacho en más de un 90% en experiencias internacionales y eliminan la necesidad de decenas de documentos físicos.

La facilitación del comercio sin papel y transfronterizo también genera beneficios ambientales. La digitalización puede reducir entre 32 y 86 kg de CO2 equivalente por transacción.

Por ejemplo, en Costa Rica, la implementación de ventanilla única electrónica incrementó las exportaciones en un 2% anual entre 2007 y 2013, con un retorno veinte veces superior a la inversión, según el informe de CEPAL.

La digitalización del comercio en Centroamérica y República Dominicana muestra avances significativos en eficiencia, aunque persisten desafíos en la implementación y la interoperabilidad, según un informe de la CEPAL. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Desigualdad en el progreso y retos persistentes

A partir de la evaluación de la CEPAL y la Encuesta Mundial de las Naciones Unidas sobre Facilitación del Comercio Digital y Sostenible, se informa que en 2023 la subregión alcanzó un puntaje de 76,7% en facilitación de comercio, superando en 5,4 puntos porcentuales el promedio de América Latina y el Caribe y en 8,2 puntos el promedio global.

Costa Rica, República Dominicana, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y Panamá sobresalen en el desarrollo de sistemas electrónicos, aunque subsisten desafíos notables.

Entre 2015 y 2023, el mayor avance se registró en la implementación de medidas de comercio transfronterizo sin papel, con un alza de 33,3 puntos porcentuales, seguido de avances en formalidades (+24,5) y arreglos institucionales y cooperación (+22,2). Las áreas relacionadas con comercio sin papel tuvieron el incremento menor, con solo 17,1 puntos.

Las comparativas muestran que, si bien la subregión presenta mejores tasas de implementación en algunos indicadores, existen diferencias marcadas entre países en la gestión de procedimientos, automatización de aduanas y emisión electrónica de certificados. Por ejemplo, Costa Rica y Panamá reportan implementación total de ciertos procesos, mientras que otros países avanzan parcialmente o planifican su adopción.

Brechas normativas y técnicas

Transformaciones tecnológicas aceleran la gestión aduanera y desafían viejos procedimientos en la región. El auge del comercio digital, las brechas internas y los retos técnicos dibujan un escenario complejo que exige consensos. Foto: Presidencia de República Dominicana

La CEPAL identifica tres desafíos principales: la brecha entre políticas y su aplicación práctica, el progreso desigual dentro de los países y las disparidades en avances transfronterizos. Aunque la mayoría de los países ha desarrollado marcos legales alineados con estándares internacionales, la falta de interoperabilidad y la carencia de plataformas sistemáticas de intercambio digital impiden el desarrollo de un comercio sin papel eficiente.

Respecto a la documentación comercial, cinco de los ocho países evaluados —Costa Rica, Guatemala, Panamá, República Dominicana y El Salvador— cumplen con los estándares internacionales en los indicadores de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). Sin embargo, el intercambio digital de documentos entre agencias aún no se refleja plenamente en la práctica, lo que añade cargas administrativas y dificulta la interoperabilidad internacional.

Las diferencias entre marcos legales nacionales también inciden en la confianza y cooperación regional. Algunos países incorporan principios de neutralidad tecnológica y equivalencia funcional de documentos electrónicos; otros lo hacen de manera implícita o restringen el reconocimiento de firmas electrónicas extranjeras.

Las áreas prioritarias y capacidades necesarias

El informe de la CEPAL sugiere fortalecer los marcos normativos y regulatorios, simplificar y armonizar los procedimientos aduaneros y la documentación, mejorar la interoperabilidad, superar brechas técnicas y humanas e involucrar activamente al sector privado. También recomienda establecer mecanismos de coordinación subregional y regional, asegurar la conexión entre normativa y práctica, y robustecer las disposiciones de los acuerdos de facilitación del comercio.

Los gráficos ilustran el progreso de la facilitación del comercio y las agendas de comercio sin papel en Costa Rica, México y la República Dominicana, destacando sus logros en digitalización comercial. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para abordar estos desafíos, la CEPAL enfatiza el desarrollo de capacidades técnicas, operativas, políticas y prospectivas, incluyendo la integración de sistemas digitales, la gestión de recursos financieros y la creación de foros intersectoriales permanentes.

Perspectivas y líneas de acción futuras

Según CEPAL, aunque los países de la subregión han mejorado la digitalización de sus sistemas comerciales, la ausencia de una plataforma intergubernamental y la falta de coordinación sistemática entre agencias permanecen como obstáculos. Ejemplos como la Declaración única Centroamericana (DUCA), gestionada por la Secretaría de Integración Económica Centroamericana (SIECA), muestran el potencial de los sistemas comunes para trámites electrónicos en aduanas y certificados de origen.

De cara al futuro, CEPAL recomienda avanzar hacia un sistema interoperable basado en estándares internacionales, adaptar las soluciones a las capacidades de cada país y fortalecer la armonización de documentos y procedimientos. El informe resalta la importancia de construir consensos subregionales que permitan la interoperabilidad y faciliten la integración de Centroamérica y República Dominicana en el comercio digital global.