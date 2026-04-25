El Salvador

El Vaticano nombra a Giancarlo Dellagiovanna como nuevo nuncio apostólico en El Salvador

La trayectoria internacional de este arzobispo italiano suma ahora un nuevo reto en un país que busca el equilibrio social y el diálogo interinstitucional.

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El nombramiento de Giancarlo Dellagiovanna coincide con una etapa crucial para la Iglesia salvadoreña en su rol de mediadora social y promotora de la paz./(Nunciatura Apostólica)
El nombramiento de Giancarlo Dellagiovanna coincide con una etapa crucial para la Iglesia salvadoreña en su rol de mediadora social y promotora de la paz./(Nunciatura Apostólica)

La Santa Sede informó hoy el nombramiento de monseñor Giancarlo Dellagiovanna como nuevo Nuncio Apostólico en El Salvador. El anuncio, realizado oficialmente a través del boletín de la Oficina de Prensa del Vaticano y de un comunicado difundido por la Nunciatura Apostólica en San Salvador, marca la llegada de un experimentado diplomático eclesiástico italiano a la representación vaticana en el país centroamericano.

Monseñor Dellagiovanna, arzobispo titular de Sistroniana, nació en Voghera, provincia de Pavía, Italia, el 18 de septiembre de 1961. Fue ordenado sacerdote el 5 de junio de 1999, incardinándose en la diócesis de Tortona. Es doctor en Derecho Canónico y domina el italiano, español, inglés y francés, lo que ha facilitado su desenvolvimiento en las distintas misiones diplomáticas que le han sido encomendadas a lo largo de su carrera.

El inicio de su trayectoria diplomática en la Santa Sede se remonta al 1 de julio de 2005, fecha en la que ingresó al servicio diplomático. Su primera asignación fue como secretario de la Nunciatura Apostólica en México, donde permaneció hasta 2007. Posteriormente, fue designado secretario de la Nunciatura Apostólica en la República Dominicana, con sede en Santo Domingo. En septiembre de 2008, asumió funciones en la Nunciatura Apostólica en Italia, en Roma. Su experiencia en la Secretaría de Estado del Vaticano comenzó el 1 de julio de 2012, cuando se incorporó a la Sección de Asuntos Generales.

La designación del papa León refuerza la confianza que tiene en Dellagiovanna para liderar la representación eclesiástica ante autoridades y la sociedad civil salvadoreña./ (REUTERS/Guglielmo Mangiapane)
La designación del papa León refuerza la confianza que tiene en Dellagiovanna para liderar la representación eclesiástica ante autoridades y la sociedad civil salvadoreña./ (REUTERS/Guglielmo Mangiapane)

En julio de 2019, Dellagiovanna fue nombrado consejero de la Nunciatura Apostólica en los Países Bajos, un puesto que reafirmó su perfil internacional y su capacidad para gestionar relaciones diplomáticas en contextos diversos. En abril de 2024, regresó a la Sección de Asuntos Generales de la Secretaría de Estado en la Ciudad del Vaticano, reforzando su experiencia en la administración central de la Santa Sede.

El 15 de marzo de 2024, el papa León XIV lo nombró Nuncio Apostólico en Burkina Faso y lo ordenó arzobispo titular de Sistroniana, cargo que asumió poco después. Su paso por Burkina Faso constituyó su primera misión como jefe de una representación diplomática de la Santa Sede. Durante este periodo, Dellagiovanna se enfrentó a los desafíos propios de una nación marcada por tensiones políticas y sociales, así como por la necesidad de fortalecer el diálogo entre la Iglesia y las autoridades locales.

La designación de Dellagiovanna para El Salvador subraya la confianza del Vaticano en su capacidad para abordar situaciones complejas y fomentar la colaboración entre la Iglesia, el Estado y la sociedad civil. El nuevo nuncio llega en un momento crucial para la Iglesia salvadoreña, que busca mantener su papel como mediadora y promotora de la paz en un contexto nacional caracterizado por desafíos sociales y políticos.

Las autoridades eclesiales salvadoreñas no han emitido declaraciones ante el nuevo nombramiento. /(Foto Infobae: Henry Heredia)
Las autoridades eclesiales salvadoreñas no han emitido declaraciones ante el nuevo nombramiento. /(Foto Infobae: Henry Heredia)

A lo largo de sus más de dos décadas de servicio, Dellagiovanna ha desempeñado funciones en países de América Latina, Europa y África, acumulando experiencia en temas de diálogo interreligioso, derechos humanos y cooperación internacional. Su perfil multilingüe y su formación jurídica le han permitido participar activamente en la resolución de situaciones delicadas y en la promoción de los valores de la Santa Sede en escenarios internacionales.

El nombramiento del nuevo Nuncio Apostólico en El Salvador coincide con la Fiesta de San Marcos Evangelista. Con este cargo, monseñor Dellagiovanna asume la responsabilidad de fortalecer las relaciones bilaterales entre el Vaticano y El Salvador, así como de acompañar a la Iglesia local en sus desafíos pastorales y sociales. Su experiencia, acumulada en México, República Dominicana, Italia, Países Bajos y Burkina Faso, será clave para afrontar su nueva misión diplomática en Centroamérica.

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