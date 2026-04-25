WhatsApp prepara un importante cambio: podrás contestar tus chats sin abrir la aplicación

WhatsApp Web trae una nueva novedad que cambiará por completo las conversaciones. (Meta)

WhatsApp está desarrollando una nueva función que permitirá responder mensajes sin necesidad de abrir la aplicación. La herramienta, basada en las burbujas de notificación de Android, mostrará las conversaciones como iconos flotantes en la pantalla, facilitando una interacción más rápida y continua mientras el usuario utiliza otras apps.

Esta característica busca simplificar la forma en que los usuarios gestionan sus conversaciones diarias. En lugar de interrumpir lo que están haciendo para ingresar a WhatsApp, podrán acceder a los mensajes desde una ventana emergente que aparece sobre cualquier aplicación activa. De esta manera, la comunicación se integra directamente en la experiencia multitarea del dispositivo.

Según reportes de WABetaInfo, la función ya se encuentra en fase de pruebas dentro de versiones beta. Su funcionamiento es sencillo: cada vez que llegue un nuevo mensaje, aparecerá una burbuja flotante en la pantalla con la foto del contacto y un indicador de que se trata de una notificación de WhatsApp. Al tocarla, se abrirá un pequeño cuadro de chat desde el cual se podrá leer y responder el mensaje sin salir de la aplicación en uso.

WhatsApp traerá una nueva función para responder mensajes sin entrar a la aplicación. (WABetaInfo)

Este sistema no es completamente nuevo dentro del ecosistema móvil. Las burbujas de conversación fueron introducidas en Android desde su versión 10, aunque su funcionamiento se optimizó en versiones posteriores como Android 11. Sin embargo, su integración en WhatsApp representa un cambio relevante en la forma en que millones de usuarios interactúan con la plataforma, al llevar esta funcionalidad a uno de los servicios de mensajería más utilizados del mundo.

La implementación también contempla opciones de control para el usuario. Aquellos que no deseen utilizar las burbujas podrán desactivar la función desde la configuración, manteniendo el comportamiento tradicional de las notificaciones. Esto responde a la necesidad de ofrecer flexibilidad, ya que no todos los usuarios prefieren elementos flotantes en pantalla.

Más allá de la comodidad, el cambio apunta a mejorar la productividad y la experiencia de uso en escenarios donde el tiempo y la continuidad son clave. Por ejemplo, permitirá responder mensajes mientras se navega en internet, se ve un video o se utiliza otra aplicación, sin necesidad de cambiar constantemente entre ventanas.

WhatsApp busca que lo usuarios no tengan que interrumpir sus actividades en el celular para ingresar a la aplicación.

En términos técnicos, la disponibilidad de esta función dependerá del sistema operativo del dispositivo. Aunque las burbujas existen desde Android 10, su desempeño es más estable en versiones más recientes, lo que podría limitar su alcance en equipos antiguos. Aun así, se espera que la mayoría de dispositivos compatibles con versiones modernas del sistema puedan aprovechar esta mejora.

Por ahora, WhatsApp no ha anunciado una fecha oficial de lanzamiento para esta función. Como es habitual en este tipo de desarrollos, primero se prueba en versiones beta para detectar posibles errores y optimizar su rendimiento antes de un despliegue global. Posteriormente, la actualización llegará de forma progresiva al resto de usuarios.

Este movimiento forma parte de una estrategia más amplia de Meta para hacer que sus aplicaciones sean más integradas, dinámicas y adaptadas a los hábitos actuales de uso. En un entorno donde la multitarea es cada vez más común, facilitar respuestas rápidas sin abandonar otras actividades se convierte en una ventaja competitiva.

La nueva función de conversaciones de WhatsApp se encuentra en fase de pruebas. (Foto: Meta)

Con esta nueva función, WhatsApp da un paso más hacia una experiencia de mensajería más fluida, donde la comunicación no interrumpe, sino que acompaña al usuario en todo momento.