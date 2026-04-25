La costarricense Priscila Chinchilla despierta como “colchonera”: doblete de oro y MVP con el Atlético de Madrid

El Atlético de Madrid venció por 2-4 al FC Badalona Women. Priscila Chinchilla, con un doblete, fue la MVP del partido (Cortesía Atlético de Madrid Femenino).

En el mundo del fútbol, existen momentos que marcan un “antes” y un “después” en la carrera de una jugadora. Para Priscila Chinchilla, ese momento ocurrió hoy en el césped del Municipal de Badalona.

Tras un inicio de año de adaptación y retos, la delantera costarricense ha dado un golpe sobre la mesa, demostrando por qué el Atlético de Madrid apostó por ella en el mercado invernal de 2026. Con un doblete magistral y una actuación de “Jugadora del Partido”, Chinchilla lideró la victoria rojiblanca por 4–2 ante el Levante Badalona, firmando su mejor actuación desde su llegada a la capital española.

El partido de hoy no fue un encuentro cualquiera, con la lucha por los puestos europeos al rojo vivo en la Liga F, el Atlético necesitaba una referencia ofensiva con instinto asesino, y la tica respondió al llamado.

Apenas al minuto 7, la tica aprovechó un desajuste defensivo para abrir el marcador, mostrando su capacidad de anticipación y frialdad frente al arco. No contenta con ello, al minuto 23, volvió a perforar las redes, sellando su primer doblete liguero con la camiseta colchonera.

Estos dos goles no solo significaron la tranquilidad para el equipo dirigido por Víctor Martín, sino que representaron la liberación personal de una jugadora que venía avisando de su peligro inminente tras una Fecha FIFA de ensueño.

La futbolista Priscila Chinchilla anota dos goles en el transcurso del encuentro. Las imágenes muestran acciones en el campo de juego y las porterías.

El “efecto sele”: De Costa Rica a Madrid

Lo que vimos hoy en Badalona es la extensión del estado de gracia que Priscila traía desde el parón internacional. Con la Selección Nacional de Costa Rica, Chinchilla fue sencillamente imparable, anotando 8 goles en apenas dos partidos de la clasificación para el Campeonato Femenino de la CONCACAF.

Ese ritmo competitivo y su reencuentro con el gol en el ámbito internacional fueron el combustible necesario para volver a España y reclamar la titularidad con autoridad.

La confianza es el motor de los goleadores, y tras alcanzar los 39 goles históricos con la camiseta tricolor (situándose en el tercer puesto histórico de su país), Priscila ha trasladado esa jerarquía a una de las ligas más competitivas del mundo.

Chinchilla, sigue demostrando su valía tanto con la selección como en la élite europea con el Atlético (Cortesía Priscila Chinchilla).

¿Qué hace a Chinchilla una jugadora tan especial? A sus 24 años, la nacida en Pérez Zeledón posee un perfil que combina la potencia física con una técnica depurada en conducción. Aunque hoy brilló como finalizadora, su rol natural de mediocampista ofensiva o extremo le permite ser una amenaza constante en múltiples facetas del juego.

Velocidad de Reacción: Su primer gol hoy fue una clase magistral de cómo leer el rebote antes que las defensoras rivales.

Capacidad de Desborde: Su paso por ligas tan físicas como la de Escocia (Glasgow City) y Rusia (Zenit) le otorgó una resistencia y una habilidad para el choque que pocas atacantes de su estatura poseen.

Visión de Juego: No solo anota; su capacidad para arrastrar marcas abre espacios vitales para sus compañeras, convirtiéndose en el nexo perfecto entre el mediocampo y el área pequeña.

La adaptación de Priscila al esquema del Atlético de Madrid parece haber completado su fase final. Tras haber pasado por clubes como Alajuelense, Pachuca y Zenit, la tica ha encontrado en Madrid el escenario ideal para consagrarse como una de las mejores futbolistas de la CONCACAF en Europa.

La afición colchonera, siempre exigente, ya tiene una nueva ídolo a la cual alentar. Con este doblete, Chinchilla no solo asegura tres puntos vitales para el club, sino que envía un mensaje claro al resto de la Liga F: la delantera tica está encendida y esto es solo el comienzo.