Costa Rica

La costarricense Priscila Chinchilla despierta como “colchonera”: doblete de oro y MVP con el Atlético de Madrid

Tras una semana de ensueño con la selección de Costa Rica, la atacante tica trasladó su instinto asesino al Atlético de Madrid, firmando un doblete letal en apenas 23 minutos para liderar el triunfo 4-2 ante el Levante Badalona

Guardar
El Atlético de Madrid venció por 2-4 al FC Badalona Women. Priscila Chinchilla, con un doblete, fue la MVP del partido (Cortesía Atlético de Madrid Femenino).
El Atlético de Madrid venció por 2-4 al FC Badalona Women. Priscila Chinchilla, con un doblete, fue la MVP del partido (Cortesía Atlético de Madrid Femenino).

En el mundo del fútbol, existen momentos que marcan un “antes” y un “después” en la carrera de una jugadora. Para Priscila Chinchilla, ese momento ocurrió hoy en el césped del Municipal de Badalona.

Tras un inicio de año de adaptación y retos, la delantera costarricense ha dado un golpe sobre la mesa, demostrando por qué el Atlético de Madrid apostó por ella en el mercado invernal de 2026. Con un doblete magistral y una actuación de “Jugadora del Partido”, Chinchilla lideró la victoria rojiblanca por 4–2 ante el Levante Badalona, firmando su mejor actuación desde su llegada a la capital española.

El partido de hoy no fue un encuentro cualquiera, con la lucha por los puestos europeos al rojo vivo en la Liga F, el Atlético necesitaba una referencia ofensiva con instinto asesino, y la tica respondió al llamado.

Apenas al minuto 7, la tica aprovechó un desajuste defensivo para abrir el marcador, mostrando su capacidad de anticipación y frialdad frente al arco. No contenta con ello, al minuto 23, volvió a perforar las redes, sellando su primer doblete liguero con la camiseta colchonera.

Estos dos goles no solo significaron la tranquilidad para el equipo dirigido por Víctor Martín, sino que representaron la liberación personal de una jugadora que venía avisando de su peligro inminente tras una Fecha FIFA de ensueño.

La futbolista Priscila Chinchilla anota dos goles en el transcurso del encuentro. Las imágenes muestran acciones en el campo de juego y las porterías.

El “efecto sele”: De Costa Rica a Madrid

Lo que vimos hoy en Badalona es la extensión del estado de gracia que Priscila traía desde el parón internacional. Con la Selección Nacional de Costa Rica, Chinchilla fue sencillamente imparable, anotando 8 goles en apenas dos partidos de la clasificación para el Campeonato Femenino de la CONCACAF.

Ese ritmo competitivo y su reencuentro con el gol en el ámbito internacional fueron el combustible necesario para volver a España y reclamar la titularidad con autoridad.

La confianza es el motor de los goleadores, y tras alcanzar los 39 goles históricos con la camiseta tricolor (situándose en el tercer puesto histórico de su país), Priscila ha trasladado esa jerarquía a una de las ligas más competitivas del mundo.

Chinchilla, sigue demostrando su valía tanto con la selección como en la élite europea con el Atlético (Cortesía Priscila Chinchilla).
Chinchilla, sigue demostrando su valía tanto con la selección como en la élite europea con el Atlético (Cortesía Priscila Chinchilla).

¿Qué hace a Chinchilla una jugadora tan especial? A sus 24 años, la nacida en Pérez Zeledón posee un perfil que combina la potencia física con una técnica depurada en conducción. Aunque hoy brilló como finalizadora, su rol natural de mediocampista ofensiva o extremo le permite ser una amenaza constante en múltiples facetas del juego.

  • Velocidad de Reacción: Su primer gol hoy fue una clase magistral de cómo leer el rebote antes que las defensoras rivales.
  • Capacidad de Desborde: Su paso por ligas tan físicas como la de Escocia (Glasgow City) y Rusia (Zenit) le otorgó una resistencia y una habilidad para el choque que pocas atacantes de su estatura poseen.
  • Visión de Juego: No solo anota; su capacidad para arrastrar marcas abre espacios vitales para sus compañeras, convirtiéndose en el nexo perfecto entre el mediocampo y el área pequeña.

La adaptación de Priscila al esquema del Atlético de Madrid parece haber completado su fase final. Tras haber pasado por clubes como Alajuelense, Pachuca y Zenit, la tica ha encontrado en Madrid el escenario ideal para consagrarse como una de las mejores futbolistas de la CONCACAF en Europa.

La afición colchonera, siempre exigente, ya tiene una nueva ídolo a la cual alentar. Con este doblete, Chinchilla no solo asegura tres puntos vitales para el club, sino que envía un mensaje claro al resto de la Liga F: la delantera tica está encendida y esto es solo el comienzo.

Temas Relacionados

Costa RicaPriscila ChinchillaDeportesDoblete de oroMVPAtlético de Madrid

Últimas Noticias

¡El Salvador presente en Beast Games! Tres aspirantes buscan representar al país en el show de MrBeast

La batalla por representar a El Salvador en los Beast Games de MrBeast ha comenzado. Aida, Julio y Carla son los tres aspirantes que buscan el apoyo de todo el país para convertirse en el único representante salvadoreño en una competencia global que reunirá a 194 naciones

¡El Salvador presente en Beast Games! Tres aspirantes buscan representar al país en el show de MrBeast

Murió ayudando: el disparo que terminó con la vida de Álvaro Conrado, el adolescente que llevaba agua en las protestas de Managua, Nicaragua

Álvaro Conrado, de quince años, murió el 20 de abril de 2018 tras recibir un disparo en el cuello durante las protestas estudiantiles contra el gobierno de Daniel Ortega en Managua, según datos de organismos de derechos humanos.

Murió ayudando: el disparo que terminó con la vida de Álvaro Conrado, el adolescente que llevaba agua en las protestas de Managua, Nicaragua

Construcción privada en Honduras crece un 2.7% al cierre de 2025 impulsada por los sectores comercial e industrial

El dinamismo en la edificación de plazas y naves industriales permitió que la superficie edificada sumara 512,4 mil metros cuadrados en el último trimestre, según estudio del Banco Central de Honduras

Construcción privada en Honduras crece un 2.7% al cierre de 2025 impulsada por los sectores comercial e industrial

El Salvador impulsa a su generación joven ante la Organización de los Estados Americanos

La participación de 4 representantes salvadoreños en un programa organizado por la OEA y Young Americas Business Trust busca aumentar la contribución de jóvenes en la discusión de políticas regionales y fortalecer el papel del país en escenarios diplomáticos

El Salvador impulsa a su generación joven ante la Organización de los Estados Americanos

Tres panameñas saldrán de Cuba tras semanas detenidas por acusaciones de vandalismo

Las autoridades cubanas aplicaron figuras legales como colaborador eficaz en medio de negociaciones bilaterales.

Tres panameñas saldrán de Cuba tras semanas detenidas por acusaciones de vandalismo

TECNO

WhatsApp prepara un importante cambio: podrás contestar tus chats sin abrir la aplicación

WhatsApp prepara un importante cambio: podrás contestar tus chats sin abrir la aplicación

Un nuevo competidor de Minecraft llega a Nintendo Switch y se puede probar gratis

La Steam Controller aparece en la tienda oficial de Valve y todo apunta a un posible lanzamiento

Estas tres funciones poco conocidas de Word cambian la forma de trabajar con PDF

Microsoft lanza un programa de jubilación anticipada para reducir su plantilla de empleados

ENTRETENIMIENTO

Chloe Cherry, ex actriz porno, cuestiona la trama de OnlyFans en Euphoria: “¿De verdad estamos en ese punto como sociedad?”

Chloe Cherry, ex actriz porno, cuestiona la trama de OnlyFans en Euphoria: “¿De verdad estamos en ese punto como sociedad?”

“Miami Vice” vuelve: Michael B. Jordan y Austin Butler encabezan el reparto en 2027

Lo que no sabías de Adam Scott: calzones, Martin Scorsese y el consejo papal que marcó su carrera

Actor de ‘Teenage Dream’ revive acusación contra Katy Perry por exponer sus genitales en una fiesta: “Me sentí degradado”

El día que Michael Jackson tuvo un colapso nervioso y se encerró llorando en un baño: “Creen que soy un fenómeno”

MUNDO

Militello Val di Catania: el municipio que se convirtió en el “Pueblo de Pueblos” de Italia

Militello Val di Catania: el municipio que se convirtió en el “Pueblo de Pueblos” de Italia

Un niño de 2 años cayó de un crucero en Madeira y fue hospitalizado mientras investigan las causas

Donald Trump canceló el viaje de sus negociadores a Pakistán para los diálogos entre Estados Unidos e Irán

Los 9 destinos más aislados del mundo para amantes de la aventura

El canciller del régimen de Irán abandonó Islamabad sin aguardar la llegada de los enviados de Estados Unidos