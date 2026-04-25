Tormentas severas de alto riesgo amenazan a 55 millones de personas en EEUU con tornados intensos y granizo gigante

Más de 55 millones de personas en Estados Unidos están bajo alerta por tormentas severas que podrían incluir granizo de gran tamaño y tornados. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una ola de tormentas severas ha puesto en alerta a más de 55 millones de personas en el centro y sur de Estados Unidos desde el jueves 23 de abril de 2026. El Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos, junto al Storm Prediction Center, organismo federal de monitoreo, mantiene advertencias oficiales ante el riesgo de granizo de más de diez centímetros de diámetro, vientos intensos y tornados de alta potencia en estados como Oklahoma, Texas, Arkansas, Kansas y Missouri. Las condiciones meteorológicas son especialmente peligrosas por sistemas atmosféricos que incrementan la posibilidad de fenómenos destructivos.

Según los informes más recientes emitidos por el Storm Prediction Center, la amenaza más severa se focaliza en el sureste de Oklahoma, que se encuentra en nivel de riesgo cuatro en una escala de cinco para tormentas severas. En paralelo, regiones como el norte de Texas y la denominada área Ark-La-Tex permanecen bajo riesgo de nivel dos y tres. Las autoridades señalan la potencial caída de granizo de más de diez centímetros de diámetro y la formación de tornados de categoría EF-2 o superior, conforme a los reportes del Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos y la agencia meteorológica federal NOAA.

Este periodo de alerta ocurre después del cruce de un tornado EF-4 por la ciudad de Enid, en el norte de Oklahoma, el 23 de abril de 2026, fenómeno que atravesó la Base Aérea Vance y ocasionó daños en infraestructuras civiles y militares. Los reportes oficiales remarcan que la temporada de tormentas en la región es una de las más activas de los últimos años. Según información corroborada por el canal meteorológico FOX Weather y por el Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos, el continuo ritmo de eventos severos ha obligado a los organismos de emergencia a mantener todos sus recursos en estado de máxima alerta.

¿Cuáles son las zonas más afectadas por las tormentas severas?

Las advertencias activas se concentran en el sureste de Oklahoma, alcanzando también el norte de Texas, el este de Kansas, el oeste de Missouri y sectores del centro de Arkansas. El Storm Prediction Center reporta una vigilancia continua en el corredor central del país, dada la marcada inestabilidad atmosférica generada por un sistema de baja presión sobre el Texas Panhandle y una línea seca que cruza la región centro-sur.

El área bajo vigilancia incluye grandes ciudades como Oklahoma City, Tulsa, Dallas, Wichita y Little Rock. Las autoridades locales han activado protocolos de emergencia e instan a la población a identificar refugios seguros ante el riesgo de tornados. Más de 55 millones de habitantes se encuentran expuestos de forma directa a fenómenos severos, de acuerdo con cálculos de la agencia meteorológica federal NOAA y el Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos.

El Servicio Meteorológico Nacional y la NOAA advierten sobre el riesgo de granizo de más de diez centímetros y tornados EF-2 o superiores, especialmente en Oklahoma y Texas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Qué fenómenos meteorológicos se esperan según los pronósticos oficiales?

Los pronósticos del Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos y el Storm Prediction Center advierten sobre una conjunción de factores que favorecen tormentas tipo supercélula capaces de producir granizo de más de diez centímetros de diámetro, ráfagas de viento superiores a 100 kilómetros por hora y tornados de gran intensidad. El mensaje institucional advierte: “La mayor probabilidad de tornados fuertes se localiza en el sureste de Oklahoma y en el norte de Texas durante la tarde y noche del sábado”.

El informe técnico detalla que el desplazamiento de un frente cálido hacia el norte, sumado a la acción de la línea seca desde el Texas Panhandle, crea un ambiente propicio para tormentas severas y granizo gigantesco en el centro-sur de Estados Unidos. Los últimos avisos meteorológicos refuerzan la previsión de granizo de gran tamaño y tornados intensos.

En un comunicado, el Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos informó sobre condiciones favorables para la formación de superceldas capaces de producir fenómenos severos a lo largo de la tarde y la noche en buena parte del sur del país.

¿Qué daños se han reportado y cuáles son los antecedentes inmediatos?

El jueves 23 de abril, un tornado EF-4 cruzó la ciudad de Enid, en el norte de Oklahoma, causando graves daños en viviendas, instalaciones militares y redes eléctricas. Según reportes de la Oficina de Manejo de Emergencias de Oklahoma, la Base Aérea Vance sufrió el impacto directo de este fenómeno, lo que obligó a la evacuación temporal de personal militar y de residentes próximos. Las autoridades confirman que varias estructuras civiles y militares fueron destruidas o seriamente dañadas.

Durante la jornada del viernes, las tormentas avanzaron hacia el este, afectando especialmente a Indiana y Missouri. En Indianápolis, la fuerza del viento alcanzó hasta 95 kilómetros por hora en el aeropuerto internacional de Indianápolis y se produjo la caída de árboles en distintas áreas urbanas, de acuerdo con la oficina local del Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos. En Missouri, el granizo de gran tamaño dañó techos y vehículos, generando múltiples reportes de siniestralidad.

¿Qué medidas han adoptado las autoridades y qué recomendaciones existen?

Las agencias meteorológicas oficiales, como la agencia meteorológica federal NOAA, el Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos y el Storm Prediction Center, actualizan de manera permanente los pronósticos sobre la evolución de las tormentas. Autoridades de gestión de emergencia en Oklahoma, Texas y Arkansas han habilitado refugios temporales y reforzaron sus líneas de comunicación para emitir alertas eficaces.

Las recomendaciones directas a la población enfatizan: “Seguir las instrucciones de los organismos oficiales, preparar un plan de emergencia familiar y contar con un refugio seguro”, según el mensaje institucional difundido por el Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos. En escuelas y centros comunitarios se activaron medidas específicas de seguridad ante la persistencia de alertas meteorológicas, mientras fuerzas municipales pusieron en marcha simulacros para mejorar la respuesta ante situaciones críticas.

Las principales áreas con advertencias activas incluyen Oklahoma, Texas, Kansas, Missouri y Arkansas, con vigilancia especial sobre ciudades como Dallas y Little Rock. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cómo afecta esta situación a la población y las infraestructuras?

El impacto de las tormentas severas se extiende tanto sobre la población civil como sobre infraestructuras críticas de transporte, energía y comunicaciones. Datos de la agencia meteorológica federal NOAA advierten que más de 55 millones de personas se encuentran en áreas de riesgo elevado. La exposición a granizo de más de diez centímetros de diámetro y tornados puede ocasionar daños severos en viviendas, vehículos, líneas eléctricas y sistemas de agua potable.

Informes del Storm Prediction Center y de autoridades estatales estiman que el transporte terrestre y aéreo podría sufrir interrupciones significativas en las zonas de mayor afección. Empresas de energía mantienen activos sus protocolos especiales para afrontar posibles cortes y los hospitales refuerzan planes de contingencia ante eventuales emergencias vinculadas al clima.

¿Qué proyecciones existen para los próximos días y cómo pueden prepararse los ciudadanos?

El Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos prevé que la actividad de tormentas severas continuará durante el domingo y el lunes, con otra ronda de riesgo elevado para regiones del centro y sur del país. El Storm Prediction Center estima que la amenaza podría desplazarse hacia el este, afectando a estados como Nebraska, Missouri, Arkansas y el sur de Illinois en los días siguientes.

Las autoridades recomiendan mantener la atención sobre las alertas oficiales, identificar el refugio más cercano, preparar suministros de emergencia y evitar desplazamientos innecesarios durante la vigencia de las tormentas.

¿Qué acciones pueden mitigar los riesgos y cuáles son las prioridades institucionales?

Los organismos federales y estatales priorizan la protección de la vida y la seguridad de quienes residen en los territorios de mayor exposición. Las campañas institucionales se enfocan en informar a la población sobre los sistemas de alerta y las rutas de evacuación en cada localidad. El Storm Prediction Center y la agencia meteorológica federal NOAA remarcan que actuar con rapidez y aplicar medidas preventivas reduce el alcance de los daños ante eventos climáticos extremos.

Entre las acciones recomendadas por las autoridades figuran:

Identificar refugios seguros en viviendas, escuelas y centros comunitarios.

Mantener dispositivos móviles con batería para recibir alertas.

Preparar un kit de emergencia con agua, alimentos no perecederos y medicamentos.

Coordinarse con familiares y vecinos ante posibles evacuaciones.

La vigilancia meteorológica y la cooperación institucional se consideran determinantes para enfrentar la actual temporada de tormentas.