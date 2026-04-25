Más del 50% de los homicidios en Panamá golpea a jóvenes entre 18 y 29 años

La violencia letal en Panamá impacta principalmente a hombres jóvenes en edad productiva. (Foto ilustrativa: Cuartoscuro)

El primer trimestre de 2026 cerró con 130 víctimas de homicidio en Panamá, una cifra que representa una disminución de 9% frente a igual periodo de 2025, cuando se registraron 143 casos.

Sin embargo, el dato agregado oculta una dinámica relevante: marzo se convirtió en el mes más violento del trimestre, con 53 homicidios, superando ampliamente a enero con 42 y febrero con 35, lo que evidencia una tendencia al alza en la violencia letal hacia el cierre del periodo.

El desglose mensual confirma esta evolución. Enero concentró el 32% de los homicidios, mientras que febrero representó el 27%, pero marzo acumuló el 41% del total de casos, consolidándose como el punto más crítico del trimestre.

Este comportamiento plantea interrogantes sobre la efectividad de las estrategias de seguridad en el corto plazo, ya que, aunque el acumulado muestra una baja interanual, la intensidad de los hechos en marzo rompe la tendencia inicial del año.

La infografía detalla que Panamá registró 130 homicidios en el primer trimestre de 2026, una disminución del 9% respecto al año anterior, con hombres jóvenes como el grupo más afectado. (Imagen Ilustrativa Infobae)

A nivel geográfico, la violencia homicida se mantiene concentrada en áreas específicas. Panamá registró 52 casos (40%), seguido de San Miguelito con 26 (20%) y Panamá Oeste con 17 (13%), mientras que Colón reportó 22 homicidios (16.9%). Estas cuatro zonas agrupan la mayoría de los hechos, confirmando la persistencia de focos territoriales de alta incidencia delictiva, mientras que provincias como Bocas del Toro, Veraguas y comarcas indígenas no registraron casos en este periodo.

El perfil de las víctimas también refleja patrones claros. El 94% de los homicidios corresponde a hombres (122 casos), frente a un 6% de mujeres (8 casos), lo que confirma que la violencia letal sigue afectando principalmente a la población masculina.

No obstante, dentro de este total se incluyen los casos de femicidio, que requieren un análisis diferenciado por su naturaleza y contexto.

En cuanto a la edad, el grupo más afectado es el de jóvenes adultos. Las personas entre 18 y 24 años concentran 40 víctimas (30.8%), seguido por el rango de 25 a 29 años con 26 casos (20%), lo que implica que más de la mitad de los homicidios se concentra en población joven.

Esta distribución evidencia una alta exposición de jóvenes a dinámicas de violencia, vinculadas en muchos casos a entornos urbanos y actividades delictivas.

Las armas de fuego siguen siendo el principal mecanismo en los crímenes, con amplia diferencia frente a otros métodos. crédito Imagen Ilustrativa Infobae

El tipo de arma utilizada refuerza el patrón de criminalidad violenta. El 83.8% de los homicidios se cometió con armas de fuego (109 casos), muy por encima de las armas blancas con 12 casos (9.2%). Otros mecanismos como asfixia mecánica (2 casos) e incendiarismo (1 caso) tienen una incidencia marginal, mientras que un 4.6% permanece sin determinar, lo que sugiere investigaciones en curso o limitaciones forenses en algunos casos.

El análisis comparativo por región entre 2025 y 2026 muestra comportamientos mixtos. Colón registra una reducción de 33%, mientras que Panamá baja 13% y San Miguelito 7%, pero otras áreas presentan incrementos, como Panamá Oeste con un alza de 21%, y provincias como Chiriquí y Coclé con aumentos de 67%.

Este contraste refleja que la disminución nacional no es homogénea, sino resultado de variaciones territoriales con realidades distintas.

En paralelo, el informe de femicidios aporta una dimensión adicional a la violencia registrada. Durante el primer trimestre se contabilizan 7 femicidios, 9 tentativas y 1 muerte violenta de mujer, siendo marzo nuevamente el mes más crítico con 4 femicidios, frente a 1 en enero y 2 en febrero. Esto evidencia que, al igual que en los homicidios generales, existe una concentración de los hechos en el último mes del periodo analizado.

En el primer trimestre de 2026 se registraron 7 femicidios en Panamá, además de 9 tentativas y 1 muerte violenta, según cifras preliminares del Ministerio Público. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El desglose de femicidios también muestra concentración territorial. San Miguelito lidera con 3 casos, seguido de Panamá Oeste con 2, mientras que otras provincias registran incidencias menores. En cuanto a los métodos, predominan las armas de fuego con 4 casos, aunque también se reportan situaciones con arma blanca, asfixia mecánica y casos sin determinar, lo que refleja la diversidad de escenarios en los que ocurre la violencia de género.

A nivel global, la violencia entre jóvenes se ha consolidado como uno de los principales problemas de seguridad y salud pública. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, alrededor de 193,000 jóvenes de entre 15 y 29 años mueren cada año por homicidio, lo que representa cerca del 40% del total de homicidios en el mundo, una proporción que evidencia el peso desproporcionado de este fenómeno en la población joven.

Este patrón es especialmente marcado en regiones como América Latina, donde los homicidios figuran entre las principales causas de muerte en hombres jóvenes, reflejando una combinación de factores como desigualdad, exclusión social y acceso a entornos violentos.

Organismos como UNICEF advierten que la violencia letal es solo una parte de un problema más amplio, ya que alrededor de 130,000 niños y adolescentes menores de 20 años mueren cada año por causas violentas, y la mayoría son varones en etapas avanzadas de la adolescencia.

Marzo se posicionó como el mes más violento del trimestre, concentrando el mayor número de casos registrados. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Además, el impacto va más allá de las víctimas directas: millones de jóvenes crecen expuestos a entornos violentos, lo que incrementa el riesgo de reproducción de estos patrones en el tiempo. Este escenario confirma que la violencia juvenil no solo es un tema de seguridad, sino un problema estructural con consecuencias sociales, económicas y generacionales que sigue desafiando a los sistemas de prevención a nivel global.