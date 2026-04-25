Presionan a Zohran Mamdani para que autorice un desfile en honor a los astronautas de Artemis II

El Concejo Municipal presiona al alcalde Zohran Mamdani para que se apruebe el desfile de los astronautas de Artemis II en Broadway (Reuters)

Nueva York analiza organizar un desfile ticker-tape para homenajear a la tripulación de Artemis II, tras el pedido formal del Concejo Municipal, que dirige la presión al alcalde Zohran Mamdani. El regreso exitoso de los astronautas, que viajaron más lejos de la Tierra que cualquier otra tripulación en la historia, impulsa la demanda de una celebración pública de gran escala y abre el debate sobre quién debe asumir el financiamiento: la ciudad o la NASA.

La discusión se produce mientras el alcalde de Nueva York ha restringido otros eventos masivos como el descenso de la bola en Times Square, lo que intensifica la atención sobre su decisión respecto al homenaje a los astronautas. El alcalde confirmó que su equipo analiza la viabilidad y los costos del evento, mientras el Concejo insiste en la importancia simbólica de recuperar el desfile por Broadway, específicamente por el Cañón de los Héroes.

Quién impulsa el desfile y qué argumentos presentan

El 17 de abril, líderes del Concejo Municipal enviaron una carta a Mamdani solicitando que la ciudad rinda homenaje a los tripulantes de Artemis II con un desfile tradicional. Entre los firmantes figuran Julie Menin y Frank Morano, quienes recordaron que la última vez fue en 1969, cuando Nueva York celebró a los astronautas del Apolo 11.

El regreso de Artemis II marca la hazaña de la tripulación que viajó más lejos de la Tierra que cualquier otra antes en la historia (Reuters)

Los concejales sostienen que la misión Artemis II constituye el primer viaje tripulado a las cercanías de la Luna en más de 50 años y representa un hecho único para la historia de la ciudad y el país. “La ocasión amerita un gesto de unidad y orgullo para todos los neoyorquinos”, expresaron según el portal especializado Hoodline.

Qué postura tiene Mamdani sobre el evento

El alcalde Zohran Mamdani comunicó que ya trasladó la propuesta de desfile a su equipo para evaluar los requisitos logísticos y económicos. En diálogo con la radio 1010 WINS, citado por New York Post, Mamdani explicó: “Históricamente, estos desfiles han sido financiados por la organización o entidad homenajeada. Es algo que todavía estamos evaluando”.

El debate sobre quién financiará el desfile, si la ciudad de Nueva York o la NASA, agudiza la atención pública y política en la decisión (Reuters)

El alcalde aclaró que aún no existe definición sobre la financiación y que la decisión depende de la capacidad de la ciudad para organizar el evento sin afectar el presupuesto público. Asimismo, reconoció que el viaje de Artemis II fue destacable y que invita a las personas “a recordar que formamos parte de algo más grande”.

En qué consistió la misión Artemis II y por qué es relevante

La misión Artemis II despegó el 1 de abril y regresó 10 días después. Los astronautas Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch y Jeremy Hansen alcanzaron una distancia récord de 406.700 kilómetros desde la Tierra, estableciendo un nuevo hito en vuelos tripulados y completando el primer viaje humano a la órbita lunar desde 1972, según reportó el sitio de divulgación Space.com.

La misión Artemis II alcanzó los 406.700 kilómetros desde la Tierra y completó el primer vuelo humano a la órbita lunar desde 1972 (NASA)

El vuelo sirvió como prueba esencial para los sistemas de la nave Orion y permitió realizar operaciones científicas alrededor de la Luna. El apoyo científico de la NASA subrayó que el éxito de Artemis II allana el camino para futuras misiones tripuladas al satélite natural.

Dónde y cuándo se podría realizar el desfile

Los concejales proponen que el homenaje se lleve a cabo en el Cañón de los Héroes, el tramo de Broadway entre Battery Park y el Ayuntamiento, donde históricamente se han conmemorado grandes logros. La última edición ocurrió en 2024, cuando el equipo New York Liberty celebró su campeonato de la WNBA y asumió gran parte de los costos logísticos.

Hasta el momento, la alcaldía no ha fijado fecha ni ha confirmado si el evento será abierto al público. La organización depende de la coordinación entre el gobierno local, la policía y los responsables de eventos masivos, en un calendario que incluye la Copa Mundial de la FIFA y otras actividades relevantes para la ciudad.

Qué impacto tendría el desfile para Nueva York

La posibilidad de un desfile para los tripulantes de Artemis II genera expectativas tanto en la comunidad científica como entre los ciudadanos. Los impulsores del evento destacan el valor de recuperar una tradición cívica que simboliza el reconocimiento colectivo a logros de alcance mundial.

El desfile se propone en el tradicional Cañón de los Héroes de Broadway, donde se han celebrado hitos deportivos y científicos (Reuters)

El debate se centra en la utilización de recursos públicos y la conveniencia de que la NASA o la ciudad financien el festejo. En un contexto de restricciones presupuestarias y cambios en la política de permisos para actos masivos, la decisión de Mamdani podría sentar precedente para futuros homenajes y para la relación entre Nueva York y los grandes hitos científicos.

Qué resta para la definición final

Por el momento, el gobierno de Mamdani no ha dado una respuesta definitiva al pedido del Concejo Municipal. Los líderes municipales insisten en la importancia del desfile como símbolo de unidad, mientras el alcalde y su equipo analizan los aspectos logísticos y económicos antes de tomar una decisión final.

La comunidad espera una definición en las próximas semanas. Si la ciudad acepta el pedido, Nueva York podría volver a celebrar a héroes espaciales en sus calles, como hizo en 1969 con el Apolo 11, siempre que la voluntad política y los recursos lo permitan.