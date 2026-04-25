Fiscalía de El Salvador allana negocios y viviendas en operativo contra el narcotráfico en San Salvador

Agentes de la Fiscalía General de la República inspeccionan un local comercial en San Salvador durante los registros por narcotráfico./ (Fiscalía General de la República)

La Fiscalía General de la República de El Salvador (FGR) ejecutó ayer registros simultáneos en dos negocios y dos viviendas de San Salvador, en coordinación con la Policía Nacional Civil (PNC), con el objetivo de atacar redes de narcotráfico local. Las diligencias, que contaron con el apoyo de la Unidad Canina K-9, permitieron localizar sustancias ilícitas ocultas en los inmuebles, los cuales habrían sido usados como fachada para la comercialización de estupefacientes, según informó la Fiscalía General de la República en sus canales oficiales.

De acuerdo con la información proporcionada por la FGR, los inmuebles intervenidos estaban bajo vigilancia tras detectarse actividades sospechosas y movimientos asociados con la venta de drogas. Las autoridades detallaron que la intervención se realizó bajo estricta prevención de allanamiento, asegurando la preservación de la evidencia y la integridad de los operativos. Durante los registros, los agentes caninos lograron ubicar con precisión los puntos donde se almacenaban las sustancias prohibidas, confirmando la importancia de este tipo de apoyo en investigaciones de narcotráfico.

Como resultado de los operativos, se produjo la captura de Donis Obando Sánchez Guzmán, quien fue sorprendido con una cantidad considerable de cocaína ya dosificada y lista para la venta, además de diversos objetos empleados para la preparación y distribución de droga. Según la Fiscalía, Sánchez Guzmán será presentado ante las instancias judiciales correspondientes para enfrentar cargos de tráfico ilícito de drogas. La institución subrayó que estas acciones forman parte de una estrategia permanente para desmantelar puntos de venta que afectan a las comunidades.

Donis Obando Sánchez Guzmán, detenido por tráfico ilícito de drogas, será procesado ante las autoridades judiciales./(Fiscalía General de la República)

La Fiscalía General de la República destacó la colaboración con la Policía Nacional Civil y el uso de tecnología especializada para el combate del narcomenudeo. Además, enfatizó el compromiso institucional de atacar frontalmente los focos de distribución de drogas y enviar un mensaje de cero tolerancia a quienes se involucran en este tipo de delitos.

En los últimos años, las autoridades salvadoreñas han intensificado los operativos contra el narcomenudeo y el narcotráfico. Según reportes de medios internacionales y datos oficiales citados por Reuters y OSAC, más de 22 toneladas de diferentes drogas fueron incautadas en 2025, con un valor estimado de 545 millones de dólares. Esta cifra representa un aumento respecto a años anteriores y se suma a los esfuerzos del gobierno por controlar los flujos ilícitos, sobre todo en rutas marítimas del océano Pacífico, donde se han realizado las mayores incautaciones.

Uno de los casos más relevantes se registró en febrero de 2026, cuando la Marina de El Salvador interceptó una embarcación con 6,6 toneladas de cocaína, valoradas en 165 millones de dólares, en aguas internacionales. El operativo, considerado el mayor en la historia del país, llevó a la detención de diez personas de diferentes nacionalidades.

La Unidad Canina K-9 fue clave para ubicar las sustancias ilícitas ocultas en los establecimientos./ (Fiscalía General de la República)

La PNC y la FGR han señalado que, aunque El Salvador no figura como un gran punto de tránsito internacional, las organizaciones locales mantienen redes de narcomenudeo que operan principalmente en zonas urbanas, utilizando establecimientos comerciales y viviendas para encubrir sus actividades. La vigilancia y la cooperación interinstitucional han permitido el decomiso de importantes cargamentos y la desarticulación de estructuras dedicadas a la venta de estupefacientes a nivel de calle.

Algunos medios han recalcado que el 70% de las incautaciones en el último año se realizó en el mar, aunque la labor de la Oficina Antinarcóticos de la Policía Nacional Civil también ha resultado en la captura de distribuidores locales y la incautación de drogas en tierra. La persistencia de estas acciones busca reducir la disponibilidad de drogas en barrios y comunidades, así como impedir el fortalecimiento de redes criminales.

Estas operaciones se inscriben en el marco de la política de seguridad implementada por el actual gobierno, que ha priorizado la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado. Según datos oficiales difundidos por OSAC, las penas por tráfico ilícito en El Salvador son severas y las autoridades han intensificado los controles en zonas fronterizas y áreas de mayor incidencia, con el fin de limitar el impacto del narcomenudeo en la población salvadoreña.

La Fiscalía General de la República reiteró su compromiso de continuar con la persecución penal de quienes se dedican a la venta y distribución de drogas, al tiempo que resaltó la importancia de la denuncia ciudadana y la colaboración interinstitucional para erradicar este fenómeno del territorio salvadoreño.