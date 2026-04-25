Estados Unidos

Quién es Hisham Saleh Abugharbieh, el detenido tras la desaparición de dos estudiantes en Florida

La detención se dio tras el hallazgo del cuerpo de Zamil Limon y la desaparición de Nahida S. Bristy. El caso revela antecedentes y abre interrogantes en la comunidad universitaria

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Primer plano de un hombre con barba, cabello oscuro corto y tez media, mirando al frente, con una camisa verde oscuro, sobre un fondo gris liso
Abugharbieh enfrenta cargos por violencia doméstica, manipulación de pruebas y traslado ilegal de un cadáver, según registros policiales citados por la prensa internacional (Facebook)

Un estudiante de la Universidad del Sur de Florida terminó bajo custodia en relación con la desaparición y muerte de su compañero, mientras la familia en Bangladesh sostuvo su reclamo de respuestas y las autoridades proseguían la búsqueda de Nahida S. Bristy, la segunda estudiante desaparecida en circunstancias similares. Hisham Saleh Abugharbieh, de 26 años, recibió varios cargos luego de que apareciera el cuerpo de Zamil Limon cerca del puente Howard Frankland el 24 de abril.

El caso concentró la atención pública tanto en Hillsborough como en Bangladesh, según informaron los medios The Business Standard y el periódico de India, Hindustan Times.

El arresto de Abugharbieh se produjo tras una denuncia por violencia doméstica en su domicilio familiar, donde ya existían antecedentes judiciales por conflictos previos. La oficina del sheriff del condado de Hillsborough indicó que Abugharbieh compartía residencia con Limon en el campus y dejó de colaborar con los investigadores horas antes de ser detenido.

Entrada principal de la Universidad del Sur de Florida con letrero de ladrillo, sello institucional, altas palmeras, vegetación y flores rojas bajo cielo azul
La Universidad del Sur de Florida permanece bajo vigilancia tras el impacto del caso entre sus estudiantes (Google Maps)

El jefe adjunto Joseph Maurer señaló al canal estadounidense CNN que Abugharbieh resultó vinculado directamente al caso y al hallazgo del cuerpo de Limon tras dos entrevistas, en la segunda de las cuales interrumpió su cooperación.

Cargos y antecedentes judiciales del principal acusado

Hisham Saleh Abugharbieh enfrentó acusaciones de violencia doméstica, agresión física, privación ilegítima de libertad, manipulación de pruebas, omisión de aviso de muerte y traslado ilegal de un cadáver, según registros policiales citados por The Business Standard.

Un hombre sin camiseta y con una toalla azul en la cintura se para con las manos en alto frente a una casa, mientras un robot lo observa
La detención de Hisham Saleh Abugharbeih fue resultado de un despliegue conjunto de fuerzas especiales y negociadores (AP)

A estos cargos se suman antecedentes por detenciones en 2023 (dos por agresión y una por hurto menor), aunque algunas causas quedaron archivadas.

Uno de esos episodios llevó a su hermano a solicitar una orden de alejamiento por temor a la seguridad familiar. Hindustan Times reportó que la orden fue aplicada en primera instancia, pero la segunda petición fue rechazada por el tribunal.

Vista aérea de varios oficiales uniformados con equipo táctico rodeando a un hombre sin camisa frente a la puerta trasera abierta de un vehículo blindado
Oficiales detuvieron al individuo durante una operación cerca de la Universidad del Sur de Florida (AP)

Durante la última detención, Abugharbieh se atrincheró en la vivienda, lo que forzó la intervención de un equipo SWAT. La policía grabó el operativo, en el que se observó un blindado en la entrada, mientras el acusado salió con una toalla a la cintura y las manos en alto.

Las víctimas y el entorno universitario

Zamil Limon, de 27 años, cursaba un posdoctorado en geografía, ciencia ambiental y políticas públicas en la Universidad del Sur de Florida. Su pareja, Nahida S. Bristy, de origen bangladesí, permanecía desaparecida desde la misma semana y estudiaba un doctorado en ingeniería química en la misma institución.

Un hombre joven con barba, gafas y camisa oscura sonríe directamente a la cámara. El fondo es borroso con tonos blancos y verdes
El hallazgo del cuerpo de Zamil Limon en el puente Howard Frankland conmocionó a la comunidad universitaria de Tampa (Facebook)

La última vez que ambos fueron vistos fue entre el 16 y el 17 de abril, según los reportes de la policía universitaria. Un amigo reportó su ausencia al campus ante la falta de respuesta a mensajes y la inasistencia a clases. Hasta el momento, solo el cuerpo de Limon fue recuperado, y queda pendiente el resultado de la autopsia —informó el jefe adjunto Maurer a CNN— para determinar la causa del fallecimiento.

El presidente universitario, Moez Limayem, envió un mensaje institucional solicitando acompañamiento a las familias de Limon y Bristy y que se recen oraciones por el regreso seguro de Nahida.

Investigación en marcha y repercusión internacional

El caso de la doble desaparición generó inquietud tanto en Estados Unidos como en Bangladesh y expuso la vulnerabilidad de los estudiantes internacionales. La familia de Zamil Limon en Bangladesh expresó su frustración por la falta de información sobre él, de acuerdo con sus declaraciones a CNN.

El sheriff del condado de Hillsborough, Chad Chronister, definió el hecho como un golpe para la comunidad académica y aseguró: “Este es un caso profundamente perturbador que ha sacudido a nuestra comunidad y ha impactado a todos quienes esperaban una resolución segura”.

Oficial calvo de la Oficina del Sheriff de Hillsborough con uniforme blanco y corbata negra habla en un micrófono, con vehículo policial y césped detrás
El Sheriff Joseph Maurer encabeza la investigación sobre la desaparición de los estudiantes en Tampa Bay (AP)

La cobertura de la prensa internacional motivó mayores esfuerzos policiales y mantuvo el interés público en ambos países. Nahida S. Bristy seguía desaparecida, mientras proseguían las labores de búsqueda y la comunidad aguardaba los resultados de la autopsia sobre el fallecimiento de Limon.

Operativo de búsqueda y estado judicial

La oficina del sheriff y la policía universitaria continuaron con los operativos para localizar a Nahida S. Bristy. Las autoridades aclararon que la última localización confirmada de ambos fue entre el 16 y el 17 de abril, y que hasta ese momento solo se había encontrado el cuerpo de Zamil Limon cerca del puente Howard Frankland.

La investigación por el homicidio de Limon seguía abierta, y las autoridades no especificaron el estado del cuerpo hallado ni adelantaron hipótesis oficiales sobre la muerte, ya que el informe forense definitivo no se emitió.

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