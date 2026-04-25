El liderazgo de Texas en negocios marca un nuevo récord nacional

Texas lidera durante 22 años consecutivos el ranking de mejores estados para hacer negocios en Estados Unidos, según Chief Executive (Imagen Ilustrativa Infobae)

Texas consolida su supremacía en el panorama económico estadounidense tras encabezar, por vigésimo segundo año consecutivo, el ranking de mejores estados para hacer negocios. La noticia, difundida el 20 de abril, representa un récord histórico que refuerza la percepción de Texas como núcleo de oportunidades empresariales y crecimiento sostenido. El anuncio fue recibido con entusiasmo por el gobernador Greg Abbott, quien subrayó el atractivo del modelo económico local y la fortaleza de su sector privado.

El liderazgo texano no solo es motivo de orgullo regional, sino que también marca una tendencia nacional. El estado se ha convertido en un referente indiscutible para inversionistas y compañías que buscan expandirse o relocalizarse dentro de Estados Unidos. El gobernador Abbott, al celebrar el logro, enfatizó: “Texas es donde las empresas innovan y donde abundan las oportunidades”. Estas declaraciones reflejan el clima favorable que perciben tanto directivos empresariales como analistas de la economía nacional.

El éxito de Texas se explica por la conjunción de varios factores. Las políticas públicas orientadas al crecimiento han sido determinantes para crear un entorno propicio para los negocios. La administración estatal ha priorizado la atracción de inversiones mediante incentivos fiscales, simplificación de trámites y reglas claras para los emprendimientos. Además, la existencia de una fuerza laboral calificada resulta crucial: la inversión sostenida en educación, infraestructura y capacitación técnica permite que el estado cuente con personal preparado para afrontar los retos de una economía dinámica.

El gobernador Greg Abbott celebra el nuevo récord histórico al posicionar a Texas como núcleo de oportunidades empresariales y crecimiento económico sostenible (Imagen Ilustrativa Infobae)

El respaldo del sector privado ha sido constante, impulsando a Texas como destino predilecto para empresas de diversos rubros. La combinación de recursos naturales, conectividad logística y un marco normativo estable refuerzan la confianza de quienes apuestan por establecerse o crecer en territorio texano. Las autoridades insisten en que la coordinación público-privada es otro pilar de este éxito prolongado.

El ranking que posiciona a Texas en la cima es elaborado anualmente por la revista Chief Executive, a partir de encuestas dirigidas a directores ejecutivos, presidentes y propietarios de empresas en todo el país. Este reconocimiento no surge de percepciones aisladas, sino de la valoración directa de quienes toman decisiones estratégicas en las compañías. Texas ha liderado la lista de forma ininterrumpida desde la creación del ranking, un dato que adquiere mayor relevancia al considerar la volatilidad y competencia que caracteriza al entorno económico estadounidense.

La metodología empleada por Chief Executive se sustenta en la consulta a altos ejecutivos, quienes evalúan aspectos como el clima fiscal, la calidad de la fuerza laboral, la infraestructura y el marco regulatorio de cada estado. El resultado es un termómetro real sobre la preferencia del sector privado, que identifica a Texas como el destino más atractivo año tras año. Christopher Chalk, editor jefe del grupo de directores ejecutivos, subrayó: “Sin duda, Texas está teniendo una racha increíble”. Añadió que “es difícil complacer a los directores ejecutivos, y sin embargo, año tras año, Texas sigue obteniendo el primer puesto, lo cual no es poca cosa”.

La economía de Texas alcanzó un Producto Interno Bruto de 2,9 billones de dólares en 2025 y registra la tasa de crecimiento más alta del país con 2,5%

El desempeño económico reciente respalda esta percepción positiva. Según estimaciones preliminares de la Oficina de Análisis Económico de Estados Unidos, el Producto Interno Bruto (PIB) de Texas alcanzó los 2,9 billones de dólares en 2025, consolidando al estado como una de las principales economías subnacionales a nivel mundial. Además, Texas registró un crecimiento del 2,5 %, la tasa más elevada en el ámbito nacional para ese año. Estos resultados ponen de manifiesto la capacidad de adaptación y expansión de la economía texana, incluso en escenarios de competencia intensa y cambios en el contexto global.

El informe de la revista Chief Executive también identifica las características que comparten los estados mejor posicionados en el ranking. Entre ellas destacan las políticas fiscales competitivas, la inversión constante en infraestructura y el desarrollo del capital humano. Estos elementos, presentes en Texas, permiten que el estado mantenga una ventaja sostenida frente a otros competidores directos. El foco en la capacitación técnica y la actualización permanente de los recursos humanos es otro aspecto que distingue a las jurisdicciones líderes.

La competencia entre estados por atraer inversiones sigue siendo un eje central en la economía de Estados Unidos. Mientras algunos territorios buscan escalar posiciones en el ranking, Texas refuerza su liderazgo con una estrategia integral que apunta a acompañar el ritmo del sector empresarial y anticipar las demandas de los inversionistas. Florida, por ejemplo, ocupa el segundo lugar en la clasificación, seguida por otros estados del sur que también adoptan políticas favorables al desarrollo económico.

En este escenario, la carrera por captar proyectos y capitales se intensifica año tras año. Los estados que aspiran a desbancar a Texas del primer puesto deben ofrecer condiciones igual de competitivas, tanto en materia fiscal como en calidad de vida, infraestructura y formación de talento. Mientras tanto, Texas capitaliza su reputación y los resultados concretos de su modelo, consolidándose como el epicentro de la actividad empresarial en Estados Unidos.