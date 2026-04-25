Encontraron el cuerpo de uno de los estudiantes desaparecidos en Tampa Bay

El hallazgo del cuerpo de Zamil Limon en el puente Howard Frankland conmocionó a la comunidad universitaria de Tampa (Facebook)

La policía del condado de Hillsborough identificó el viernes el cuerpo de Zamil Limon, estudiante de doctorado de la Universidad del Sur de Florida, hallado sobre el puente Howard Frankland en Tampa Bay. Las autoridades mantienen una intensa búsqueda para localizar a Nahida Bristy, también estudiante y pareja sentimental de Limon, quien continúa desaparecida desde el 16 de abril.

El principal sospechoso, Hisham Saleh Abugharbeih, compañero de apartamento de Limon, está detenido y enfrenta múltiples cargos relacionados con el caso.

Los restos de Zamil Limon aparecieron en la mañana del viernes, según informó el jefe adjunto Joseph Maurer a The Associated Press. Por el momento no hay otros sospechosos, aunque la policía pidió colaboración ciudadana para avanzar en la localización de Bristy.

La desaparición sucedió el 16 de abril y generó un amplio operativo policial en Tampa, con buzos desplegados en las aguas del puente Frankland.

El arresto de Hisham Saleh Abugharbeih y los cargos presentados

La detención de Hisham Saleh Abugharbeih, de 26 años, se produjo el viernes en la residencia familiar cercana al campus, tras haber permanecido atrincherado varias horas.

La detención de Hisham Saleh Abugharbeih fue resultado de un despliegue conjunto de fuerzas especiales y negociadores (AP)

Los agentes intervinieron ante una llamada por violencia doméstica y evacuaron a los familiares antes de que el sospechoso se encerrara en la vivienda. El equipo SWAT, junto con negociadores, drones y un robot de vigilancia, condujo el operativo que terminó con Abugharbeih saliendo de la casa en paños menores y entregándose pacíficamente.

Un vehículo táctico blindado y personal de seguridad se despliegan durante una operación en una zona residencial, con una persona en el suelo cerca del vehículo (AP)

De acuerdo con datos aportados por The Associated Press, sobre Abugharbeih pesan acusaciones preliminares por mover ilegalmente un cadáver, no notificar un fallecimiento, manipulación de pruebas, secuestro y agresión física.

Oficiales detuvieron al individuo durante una operación cerca de la Universidad del Sur de Florida (AP)

El sábado debía comparecer por primera vez ante el tribunal.

Cronología de la desaparición y búsqueda de los estudiantes de la USF

Zamil Limon , de 27 años, y Nahida Bristy , de la misma edad, ambos oriundos de Bangladesh y estudiantes de posgrado en la Universidad del Sur de Florida , desaparecen el 16 de abril. Limon cursaba geografía, ciencias ambientales y políticas públicas; Bristy, ingeniería química.

, de 27 años, y , de la misma edad, ambos oriundos de Bangladesh y estudiantes de posgrado en la , desaparecen el 16 de abril. Limon cursaba geografía, ciencias ambientales y políticas públicas; Bristy, ingeniería química. Un familiar notifica la ausencia al no poder localizarlos desde esa fecha.

El último registro sitúa a Limon en su apartamento fuera del campus, donde vivía con Abugharbeih ; Bristy fue vista una hora más tarde en un edificio de ciencias del campus, según precisó The Associated Press , que cita al departamento de policía universitaria.

; Bristy fue vista una hora más tarde en un edificio de ciencias del campus, según precisó , que cita al departamento de policía universitaria. El hallazgo del cuerpo se produjo ocho días después de la denuncia, durante un amplio operativo en la zona del puente Howard Frankland y el sector residencial Lake Forest, donde reside la familia de Abugharbeih.

Perfil del principal acusado y su historial judicial

Los antecedentes judiciales de Abugharbeih complican el cuadro. Había sido estudiante de la Universidad del Sur de Florida entre 2021 y 2023, pero para el momento de los hechos no se encontraba matriculado. Un portavoz de la universidad confirmó a The Associated Press que Abugharbeih dejó incompleta la carrera de Gestión.

El historial judicial del detenido incluye arrestos en mayo y septiembre de 2023 por cargos menores de agresión y allanamiento de morada, según los registros judiciales de la corte del condado de Hillsborough.

El Sheriff Joseph Maurer encabeza la investigación sobre la desaparición de los estudiantes en Tampa Bay (AP)

Completó un programa para infractores primerizos y los cargos fueron retirados en 2024, además de constar dos peticiones judiciales por violencia doméstica de un familiar, una de las cuales resultó en una orden de alejamiento. El expediente añade denuncias por infracciones de tráfico.

La investigación sigue abierta mientras se espera el resultado de la autopsia sobre las causas de la muerte de Limon, según detalló el jefe adjunto Maurer a The Associated Press. Los investigadores continuaban interrogando a Abugharbeih tras su arresto.

Impacto y reacciones en la comunidad académica de Florida

Chad Chronister, sheriff del condado de Hillsborough, expresó: “Este es un caso profundamente perturbador que ha sacudido a nuestra comunidad y ha afectado a muchos que esperaban una resolución segura”. Agregó que los detectives “trabajaron y siguen trabajando incansablemente para esclarecer la verdad”.

La Universidad del Sur de Florida permanece bajo vigilancia tras el impacto del caso entre sus estudiantes (Google Maps)

El suceso paralizó momentáneamente la rutina en el campus de la Universidad del Sur de Florida y motivó la presencia de fuerzas policiales en barrios colindantes. La búsqueda de Nahida Bristy continúa con participación activa de buzos y equipos especializados, mientras la policía insta a la ciudadanía a aportar cualquier información relevante.

The Associated Press informó que la autopsia al cuerpo de Limon permitirá clarificar las circunstancias del fallecimiento y podría modificar la calificación de los delitos atribuidos a Abugharbeih tras el análisis forense.