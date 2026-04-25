Estados Unidos

Clausuraron 13 restaurantes en Florida por fallas sanitarias

Las inspecciones dejaron al descubierto una alarmante falta de limpieza y errores en el manejo de alimentos que impactaron la salud pública. La situación obligó a los dueños a subsanar cada falta antes de volver a abrir

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Vista interior de un restaurante de comida rápida con un menú grande de platos variados, clientes en el mostrador y equipos de cocina
Las revisiones evidenciaron contaminación de pan por moscas y alimentos almacenados fuera de las temperaturas recomendadas para la seguridad alimentaria (Google Maps )

Las autoridades sanitarias de Florida cerraron de inmediato 13 restaurantes del sur del estado por problemas graves de higiene y presencia de plagas. El Departamento de Regulación Comercial y Profesional de Florida informó que las inspecciones, motivadas por quejas y revisiones de rutina, identificaron desde roedores en barras de sushi hasta pan contaminado por moscas. Cada local clausurado permaneció cerrado hasta superar una nueva inspección.

En los condados de Miami-Dade, Broward y Palm Beach, los inspectores hallaron cucarachas, moscas y roedores en cocinas y áreas de servicio.

Interior de un restaurante de comida rápida con un empleado en la cocina, un gran menú en la pared y una vitrina con hornos de cocina
Un empleado trabaja detrás del mostrador en Inka's Grill, un restaurante de comida rápida especializado en platos peruanos como pollo a la brasa y tallarín saltado (Google Maps )

Los empleados no siguieron las normas básicas de lavado de manos, ni almacenaron la comida a temperaturas seguras.

El Miami Herald detalló que los cierres buscaron proteger la salud de los consumidores y obligaron a los restaurantes a corregir todas las infracciones antes de reabrir.

Qué ocurrió y dónde

Las inspecciones estatales revelaron problemas como:

  • Plagas de cucarachas vivas y muertas en zonas de cocina y almacenamiento.
  • Moscas sobre pan, utensilios y recipientes de alimentos.
  • Falta de jabón y toallas de papel en los lavamanos del personal.
  • Acumulación de grasa, restos de comida y suciedad en paredes, pisos y equipos.
  • Alimentos fuera de las temperaturas de seguridad recomendadas.

Los inspectores ordenaron el descarte inmediato de productos contaminados y la limpieza profunda de los establecimientos.

Cómo se detectaron las infracciones

El Departamento de Regulación Comercial y Profesional de Florida realizó inspecciones tanto por rutina como por denuncias de clientes. Los inspectores revisaron la limpieza, el control de plagas y el cumplimiento de las normas de higiene del personal. Cuando hallaron violaciones graves, ordenaron el cierre inmediato.

Una vista de cerca de numerosas almejas cocidas y abiertas, mostrando la carne blanca y naranja dentro de las conchas claras, adornadas con hojas verdes
Las autoridades sanitarias de Florida clausuraron 13 restaurantes por graves problemas de higiene y plagas en Miami-Dade, Broward y Palm Beach (Brass Monkey Sports Bar & Grill)

Algunos restaurantes reincidieron en las infracciones, lo que los colocó repetidamente en la lista de locales sancionados. Las autoridades exigieron la corrección total de los problemas antes de permitir la reapertura.

Cuáles son los 13 restaurantes afectados

La lista incluyó:

  • Angry Moon Cafe (Palm Beach Gardens): reincidió en presencia de cucarachas, aunque corrigió fallas en el lavado de manos.
  • Brass Monkey Sports Bar & Grill (Palm Beach County): mostró paredes con agujeros, grasa acumulada, insectos y falta de higiene del personal.
  • Brick Alley Tavern (Palm Beach County): presentó cucarachas vivas en varias áreas y alimentos fuera de temperatura.
  • Cheffrey Eats (Boca Ratón): no contó con agua en lavamanos, ni trazabilidad de alimentos, y almacenó productos a temperaturas inadecuadas.
  • China Star (Palm Springs): no proveyó jabón ni papel en baños y acumuló cucarachas vivas y muertas.
  • Don Camarón Seafood Grill (Miami): mantuvo comida en mal estado y recipientes en condiciones insalubres.
  • El Toro Loco Ranch (South Miami-Dade): permitió el ingreso de moscas a alimentos y utensilios, y usó mal el área de lavado.
  • Inka’s Grill (Florida City): almacenó insectos muertos con insumos y permitió presencia de cucarachas vivas.
  • Ironside Pizza (Miami): convivió con una alta cantidad de moscas y alimentos fuera de temperatura.
  • Kelly’s Cajun Grill (Pembroke Pines): toleró cucarachas en mesas de preparación y manipuló alimentos sin higiene.
  • Mayajigua Restaurant Corp. (Hialeah): almacenó utensilios incorrectamente y tuvo cucarachas en cocina.
  • Seasons 401 (West Palm Beach): permitió que empleados manipularan comida sin lavarse las manos y mantuvo plagas en cocina.
  • Sushi Cafe & Shilla Korean BBQ (West Miami-Dade): registró excremento de roedores, moho en máquina de hielo y graves problemas de limpieza.

Por qué cerraron los restaurantes

Las autoridades cerraron los locales al detectar riesgos para la salud pública. Citaron contaminación cruzada, proliferación de plagas y falta de higiene en la manipulación de alimentos.

Cada restaurante permaneció clausurado hasta que solucionó todas las faltas y aprobó una nueva inspección.

Fachada de un edificio con un cartel que dice 'Brass Monkey Tavern', techo de tejas rojas y blancas, columnas marrones y ventanas oscuras
Las revisiones evidenciaron contaminación de pan por moscas y alimentos almacenados fuera de las temperaturas recomendadas para la seguridad alimentaria (Google Maps )

El proceso de reapertura dependió de la rapidez con que cada local corrigió las deficiencias.

El público pudo informarse en línea sobre los motivos de cierre, ubicación y fechas de reapertura de los restaurantes sancionados por Florida.
Las autoridades de Florida recomendaron denunciar cualquier irregularidad para fortalecer la seguridad alimentaria y mejorar el control en locales de la región (Google Maps )

Algunos establecimientos solucionaron los problemas en un día; otros demoraron más por la gravedad o reincidencia de las faltas.

Qué información recibió el público

El Departamento de Regulación Comercial y Profesional de Florida publicó los nombres, direcciones y motivos de cierre de los restaurantes inspeccionados.

Primer plano de un plato blanco con alitas de pollo cubiertas en salsa, lechuga, dos recipientes pequeños con aderezo blanco, y bastones de apio y zanahoria
El Departamento de Regulación Comercial detectó cucarachas, moscas y roedores en cocinas y áreas de servicio durante las inspecciones alimentarias (Seasons 401 Cantina)

Los consumidores pudieron consultar:

  • Locales sancionados y ubicación.
  • Tipo y número de violaciones detectadas.
  • Fechas de inspección y reapertura.

Las autoridades recomendaron denunciar cualquier irregularidad observada en restaurantes para agilizar la intervención de los inspectores y proteger la seguridad alimentaria en la región.

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