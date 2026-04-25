Clausuraron 13 restaurantes en Florida por fallas sanitarias

Las autoridades sanitarias de Florida cerraron de inmediato 13 restaurantes del sur del estado por problemas graves de higiene y presencia de plagas. El Departamento de Regulación Comercial y Profesional de Florida informó que las inspecciones, motivadas por quejas y revisiones de rutina, identificaron desde roedores en barras de sushi hasta pan contaminado por moscas. Cada local clausurado permaneció cerrado hasta superar una nueva inspección.
En los condados de Miami-Dade, Broward y Palm Beach, los inspectores hallaron cucarachas, moscas y roedores en cocinas y áreas de servicio.
Los empleados no siguieron las normas básicas de lavado de manos, ni almacenaron la comida a temperaturas seguras.
El Miami Herald detalló que los cierres buscaron proteger la salud de los consumidores y obligaron a los restaurantes a corregir todas las infracciones antes de reabrir.
Qué ocurrió y dónde
Las inspecciones estatales revelaron problemas como:
- Plagas de cucarachas vivas y muertas en zonas de cocina y almacenamiento.
- Moscas sobre pan, utensilios y recipientes de alimentos.
- Falta de jabón y toallas de papel en los lavamanos del personal.
- Acumulación de grasa, restos de comida y suciedad en paredes, pisos y equipos.
- Alimentos fuera de las temperaturas de seguridad recomendadas.
Los inspectores ordenaron el descarte inmediato de productos contaminados y la limpieza profunda de los establecimientos.
Cómo se detectaron las infracciones
El Departamento de Regulación Comercial y Profesional de Florida realizó inspecciones tanto por rutina como por denuncias de clientes. Los inspectores revisaron la limpieza, el control de plagas y el cumplimiento de las normas de higiene del personal. Cuando hallaron violaciones graves, ordenaron el cierre inmediato.
Algunos restaurantes reincidieron en las infracciones, lo que los colocó repetidamente en la lista de locales sancionados. Las autoridades exigieron la corrección total de los problemas antes de permitir la reapertura.
Cuáles son los 13 restaurantes afectados
La lista incluyó:
- Angry Moon Cafe (Palm Beach Gardens): reincidió en presencia de cucarachas, aunque corrigió fallas en el lavado de manos.
- Brass Monkey Sports Bar & Grill (Palm Beach County): mostró paredes con agujeros, grasa acumulada, insectos y falta de higiene del personal.
- Brick Alley Tavern (Palm Beach County): presentó cucarachas vivas en varias áreas y alimentos fuera de temperatura.
- Cheffrey Eats (Boca Ratón): no contó con agua en lavamanos, ni trazabilidad de alimentos, y almacenó productos a temperaturas inadecuadas.
- China Star (Palm Springs): no proveyó jabón ni papel en baños y acumuló cucarachas vivas y muertas.
- Don Camarón Seafood Grill (Miami): mantuvo comida en mal estado y recipientes en condiciones insalubres.
- El Toro Loco Ranch (South Miami-Dade): permitió el ingreso de moscas a alimentos y utensilios, y usó mal el área de lavado.
- Inka’s Grill (Florida City): almacenó insectos muertos con insumos y permitió presencia de cucarachas vivas.
- Ironside Pizza (Miami): convivió con una alta cantidad de moscas y alimentos fuera de temperatura.
- Kelly’s Cajun Grill (Pembroke Pines): toleró cucarachas en mesas de preparación y manipuló alimentos sin higiene.
- Mayajigua Restaurant Corp. (Hialeah): almacenó utensilios incorrectamente y tuvo cucarachas en cocina.
- Seasons 401 (West Palm Beach): permitió que empleados manipularan comida sin lavarse las manos y mantuvo plagas en cocina.
- Sushi Cafe & Shilla Korean BBQ (West Miami-Dade): registró excremento de roedores, moho en máquina de hielo y graves problemas de limpieza.
Por qué cerraron los restaurantes
Las autoridades cerraron los locales al detectar riesgos para la salud pública. Citaron contaminación cruzada, proliferación de plagas y falta de higiene en la manipulación de alimentos.
Cada restaurante permaneció clausurado hasta que solucionó todas las faltas y aprobó una nueva inspección.
El proceso de reapertura dependió de la rapidez con que cada local corrigió las deficiencias.
Algunos establecimientos solucionaron los problemas en un día; otros demoraron más por la gravedad o reincidencia de las faltas.
Qué información recibió el público
El Departamento de Regulación Comercial y Profesional de Florida publicó los nombres, direcciones y motivos de cierre de los restaurantes inspeccionados.
Los consumidores pudieron consultar:
- Locales sancionados y ubicación.
- Tipo y número de violaciones detectadas.
- Fechas de inspección y reapertura.
Las autoridades recomendaron denunciar cualquier irregularidad observada en restaurantes para agilizar la intervención de los inspectores y proteger la seguridad alimentaria en la región.