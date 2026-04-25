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El canciller del régimen de Irán abandonó Islamabad sin aguardar la llegada de los enviados de Estados Unidos

Abbas Araqchi dejó Pakistán con su comitiva rumbo a Omán, la siguiente parada de su gira que también le llevará por Rusia

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El ministro de Exteriores del régimen de Irán, Abbas Araqchi, abandonó Islamabad (Reuters)
El ministro de Exteriores del régimen de Irán, Abbas Araqchi, abandonó Islamabad (Reuters)

El ministro de Exteriores de Irán, Abás Araqchí, dejó Islamabad este sábado tras una extensa ronda de reuniones con altas autoridades militares y civiles de Pakistán, sin esperar la llegada de los representantes del gobierno de Estados Unidos. Estos últimos habían anunciado inicialmente un viaje a la capital paquistaní para el día de hoy.

De acuerdo con fuentes diplomáticas paquistaníes citadas por EFE, Araqchí, quien desde el inicio había aclarado que su visita no incluía reuniones con funcionarios estadounidenses, partió junto a su equipo hacia Omán, próxima escala de una gira que también contempla una visita a Rusia.

El ministro arribó a Islamabad la noche del viernes, en medio de expectativas por una posible reanudación de las negociaciones de paz. Dichas negociaciones estaban programadas para el miércoles anterior, pero quedaron en suspenso debido a la negativa de Teherán a dialogar con Estados Unidos mientras permanezca el embargo impuesto por Washington sobre los puertos y la navegación comercial de Irán.

Ese mismo día, la administración del presidente Donald Trump anunció que sus representantes, Jared Kushner y Steve Witkoff, viajarían hoy a Islamabad para participar en las conversaciones, aunque no se ha confirmado su partida hacia la capital paquistaní.

El ministro de Asuntos Exteriores iraní, Abbas Araqchi, se reúne con el jefe del ejército pakistaní, el mariscal de campo Asim Munir, en Islamabad, Pakistán, publicado el 25 de abril de 2026. Seyed Abbas Araghchi vía Telegram/Handout vía REUTERS
El ministro de Asuntos Exteriores iraní, Abbas Araqchi, se reúne con el jefe del ejército pakistaní, el mariscal de campo Asim Munir, en Islamabad, Pakistán, publicado el 25 de abril de 2026. Seyed Abbas Araghchi vía Telegram/Handout vía REUTERS

Durante su estadía, Araqchí se reunió con el jefe de las Fuerzas de Defensa de Pakistán y principal mediador entre Estados Unidos e Irán, Asim Munir, así como con el primer ministro paquistaní, Shahbaz Sharif, el canciller Muhammad Ishaq Dar y otros altos funcionarios militares y de seguridad.

En estos encuentros, Araqchí expuso las posturas principales de Irán respecto a los desarrollos recientes en torno a la tregua y al posible fin del conflicto.

Medios paquistaníes reportaron que, tras las reuniones, los iraníes manifestaron su "reserva total" frente a las demandas estadounidenses y reiteraron que su exigencia es “el levantamiento del bloqueo y la detención de los ataques estadounidenses”.

Además, tal como habían adelantado antes de su llegada a Islamabad, los representantes de Irán aseguraron que "no se hará una reunión directa con la delegación estadounidense“.

Por su parte, Estados Unidos argumentó en la víspera que sus enviados viajarían a Islamabad tras recibir una solicitud iraní para retomar las negociaciones presenciales y luego de identificar “algunos avances” por parte de Teherán.

Las autoridades iraníes rechazaron de manera categórica esa interpretación estadounidense y mantuvieron desde el principio que tal encuentro no tendría lugar.

La visita de Araqchí a Islamabad representa un avance en el contexto de las negociaciones de paz, originalmente previstas para el miércoles pasado, pero que quedaron en pausa ante la negativa iraní a participar mientras persista el bloqueo naval estadounidense.

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