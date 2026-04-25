Un adolescente de 17 años murió tras un tiroteo en Miami-Dade

La policía investiga el tiroteo mortal de un adolescente ocurrido en una zona residencial de Homestead, en el condado de Miami-Dade (NBC Miami)

Un adolescente de 17 años identificado como Trashawn Foster falleció la noche del viernes tras un tiroteo en el suroeste del condado de Miami-Dade, cerca de Homestead. La policía detuvo a dos adultos e incautó un arma de fuego, mientras los agentes buscan esclarecer qué motivó el violento suceso y la posible participación de los detenidos, informaron la Oficina del Sheriff de Miami-Dade, autoridad policial del condado, y el canal local de noticias Local10.com.

El joven murió en el hospital después de que equipos de emergencia lo trasladaran en helicóptero desde la 282nd Street y la 125th Avenue, donde los oficiales encontraron a Foster con una herida de bala, reportó también la cadena estadounidense en español Telemundo 51.

En el lugar la policía localizó varias vainas de proyectil y recuperó un arma. Hasta el momento, las autoridades no han informado sobre acusaciones formales ni esclarecieron el grado de implicación de los adultos bajo custodia.

La policía investiga el motivo y pide colaboración ciudadana

Aunque los investigadores lograron avanzar en la identificación de los protagonistas y en la recolección de pruebas materiales, el motivo detrás del tiroteo sigue sin conocerse. Un portavoz de la Oficina del Sheriff de Miami-Dade, autoridad policial del condado, explicó al canal local de noticias Local10.com: “No sabemos qué originó el hecho”.

Las autoridades agregaron que había un parque cercano y que se analizarán todas las posibles hipótesis.

Dos adultos fueron detenidos e incautaron un arma de fuego; el grado de implicación de los sospechosos aún no está determinado (NBC Miami)

El tiroteo ocurrió en las inmediaciones de un parque, un punto habitualmente concurrido por personas menores de 18 años del vecindario. La policía recogió varias vainas de bala y un arma de fuego en la escena del crimen. La investigación continúa abierta para determinar la circunstancia exacta y el papel de los involucrados. Hasta el momento, no se han presentado cargos contra los dos adultos detenidos.

Las fuerzas de seguridad han solicitado la colaboración de testigos que puedan aportar información. Los agentes detuvieron a dos adultos bajo custodia tras interceptar un vehículo relacionado con el hecho. Según la versión policial, la participación de estos individuos todavía no está clara.

El portavoz del sheriff, citado por Local10.com, señaló: “Los dos bajo custodia son adultos. Por el momento, no sabemos su grado de implicación”.

Testimonios y cronología del hecho

Erik, un residente que paseaba a su perro en el momento de la agresión, relató que escuchó al menos ocho detonaciones y presenció a niños huyendo del lugar, según informó Telemundo 51. “Vi a muchos chicos corriendo, y observé al joven que recibió el disparo. Tenía 17 años. Corrió hacia la casa donde ahora está la policía, esa era su casa”, expresó Erik al canal local de noticias Local10.com. Según el testigo, la conmoción fue inmediata: “Me quedé en shock, como frizado”.

Vecinos señalaron a la cadena estadounidense en español Telemundo 51 que incidentes similares no son aislados en el barrio.

El tiroteo se desató pasadas las 18:00, cuando los agentes respondieron a una llamada de emergencia por un herido de bala. A la llegada de los uniformados, Foster seguía con vida y fue trasladado en helicóptero. Horas después, murió pese a los esfuerzos médicos.

Respuesta institucional y contexto local

Las autoridades han incrementado la vigilancia en el área tras el hecho, aunque aún no han difundido información sobre el trasfondo del conflicto. Los detectives recolectaron pruebas balísticas en el lugar y continúan con entrevistas a residentes y análisis de cámaras de seguridad de la zona.

La policía de Miami-Dade intensificó la vigilancia en el área y recolectó pruebas balísticas en busca de esclarecer el caso (NBC Miami)

De acuerdo con la información de la Oficina del Sheriff de Miami-Dade, autoridad policial del condado citada por Local10.com, la investigación se centra en reconstruir los minutos previos al enfrentamiento y las relaciones entre Foster y los adultos detenidos. “Hubo un intercambio de disparos entre Foster y uno de los adultos bajo custodia”, precisó la institución, aunque aclarando que todos los escenarios permanecen abiertos.

La policía ha reiterado el llamado a cualquier persona con datos sobre el suceso a comunicarse con las autoridades para aportar información relevante.