Desarrollan una piel electrónica elástica que permite a los robots responder al tacto

La piel electrónica incorporó sensores de presión que permitieron a una mano robótica percibir el contacto físico. (Universidad de Turku)

La electrónica del futuro podría parecerse cada vez más a la piel humana. Un equipo de investigación de la Universidad de Turku, en Finlandia, ha dado un paso importante en esa dirección al desarrollar un nuevo método para fabricar materiales electrónicos flexibles y sostenibles.

Inspirándose en estructuras naturales como las hojas de los árboles, los científicos crearon dispositivos capaces de doblarse, enrollarse y adaptarse a superficies curvas, lo que abre la puerta a una gama de aplicaciones que va desde teléfonos inteligentes hasta prótesis médicas avanzadas.

El grupo, liderado por Vipul Sharma, profesor adjunto de ingeniería de materiales, se propuso diseñar materiales que, además de flexibles, fueran respetuosos con el medio ambiente. Sharma explicó en un comunicado: “Nuestro objetivo es lograr una alta eficiencia, pero solo utilizamos materiales respetuosos con el medio ambiente. Hemos desarrollado materiales electrónicos flexibles que son elásticos, transpirables, conductores y transparentes. Por eso son mejores que otros materiales similares”.

Los avances buscan dotar a las prótesis de capacidades sensoriales similares a la piel humana, como presión y temperatura. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Primeras aplicaciones: piel electrónica para robots

Para demostrar el potencial del material, los investigadores desarrollaron una piel electrónica que acoplaron a una mano robótica. Los sensores de presión integrados permitieron que el robot detectara el tacto y respondiera a estímulos externos, simulando una de las funciones sensoriales más importantes de la piel humana.

Este avance representa un primer paso hacia el desarrollo de prótesis avanzadas e interfaces hombre-máquina más naturales. En el futuro, este tipo de piel electrónica podría dotar a las prótesis de la capacidad de percibir presión, temperatura y humedad, acercando la experiencia de los usuarios de extremidades artificiales a la función sensorial natural.

Robótica blanda y aplicaciones en sectores críticos

La integración de electrónica flexible también está impulsando el avance de la robótica blanda, un campo centrado en crear máquinas capaces de interactuar de forma segura con humanos y adaptarse a entornos complejos. Estas tecnologías tienen un alto potencial en áreas como la atención médica, la industria y las operaciones de rescate.

La robótica blanda con electrónica flexible se perfila como solución para tareas seguras en hospitales, fábricas y rescates. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un robot blando podría, por ejemplo, ayudar a levantar pacientes en hospitales, manipular objetos delicados en fábricas o desplazarse por espacios reducidos en misiones de rescate subterráneo. También se exploran usos en entornos peligrosos, como centrales nucleares o incluso en aplicaciones espaciales. Según Anastasia Koivikko, profesora adjunta de Ingeniería de Automatización, “es importante que los robots diseñados para ayudar a los pacientes sean flexibles para que se sientan cómodos y funcionen de forma segura”.

Sostenibilidad y biomasa: el futuro de la electrónica

El equipo finlandés busca también reducir la huella ambiental de los sistemas robóticos. Para ello, están sustituyendo los componentes tradicionales a base de silicona por alternativas más ecológicas, aprovechando la biomasa derivada de la madera finlandesa. “Los bosques son el petróleo de Finlandia.

Ningún otro país de Europa tiene un acceso similar a la madera. Actualmente, muchos de los materiales utilizados en la electrónica provienen de China. La biomasa finlandesa tiene un gran potencial en el mercado internacional”, afirma Sharma.

El desarrollo apuesta por materiales ecológicos, utilizando biomasa de madera finlandesa para reducir el impacto ambiental. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Este enfoque no solo promueve la sostenibilidad, sino que también disminuye la dependencia de materiales importados y fomenta la economía local. Los robots blandos actuales pueden funcionar con aire comprimido, electricidad, luz o fluidos, lo que les permite realizar movimientos flexibles y adaptativos, como doblarse, expandirse o atravesar espacios estrechos. Además, se están investigando aplicaciones agrícolas, como la recolección automática de frutas y bayas maduras, y en entornos peligrosos para los humanos.

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