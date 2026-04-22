Estados Unidos

Dos estudiantes de la Universidad del Sur de Florida desaparecieron el mismo día en Tampa

La búsqueda de Zamil Limon y Nahida S. Bristy reúne a fuerzas policiales y a la comunidad académica, que mantiene la esperanza mientras continúan sin rastros ni información concreta sobre el destino de ambos jóvenes

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Edificio con ladrillo claro, estructura de concreto, escaleras y balcones exteriores. Leíble: "NATURAL & ENVIRONMENTAL SCIENCES". Hay sombrillas verdes y bancos
Las autoridades de Tampa intensificaron la búsqueda de los dos jóvenes bangladesíes que fueron vistos por última vez en distintos puntos de la ciudad el 16 de abril (FOX 13 Tampa Bay)

Dos estudiantes de doctorado de la Universidad del Sur de Florida permanecen desaparecidos desde el 16 de abril en Tampa. Se trata de Zamil Limon y Nahida S. Bristy, ambos de 27 años y originarios de Bangladesh, quienes fueron vistos por última vez en distintos puntos de la ciudad durante la mañana de ese día, según confirmaron fuentes policiales a la cadena estadounidense NBC News y el canal local FOX 13 Tampa Bay.

La policía universitaria y la Oficina del Sheriff del condado de Hillsborough intensificó la búsqueda y solicitó colaboración ciudadana para localizar a los jóvenes. Limon estudia geografía, ciencias ambientales y política, mientras que Bristy cursa un doctorado en ingeniería química.

Fotografía dividida mostrando a una joven sonriente a la izquierda con un teléfono y a un joven con gafas y barba sonriente a la derecha
La desaparición de Zamil Limon y Nahida S. Bristy, ambos estudiantes de doctorado de la Universidad del Sur de Florida, mantiene en vilo a la comunidad universitaria local (FOX 13 Tampa Bay)

Las autoridades manejan la hipótesis de que ambos estudiantes eran amigos y podrían estar juntos, aunque no existen pruebas concretas sobre su paradero.

Dónde y cuándo se les vio por última vez

La última vez que alguien vio a Limon fue la mañana del 16 de abril a las 9:00 de la mañana en su vivienda de Tampa. Una hora después, a las diez, Bristy fue vista en el edificio NES en el campus de la USF, en 121 USF Sweetgum Lane.

La distancia entre esos dos puntos era de menos de 10 minutos en auto. No se confirmó si ambos se encontraron después de esos avistamientos o si se dirigieron juntos a algún destino.

Cómo se inició la investigación

Un amigo de la familia intentó comunicarse con Limon y Bristy el 17 de abril, pero no obtuvo respuesta. Esa llamada llevó a que las autoridades universitarias y del condado abrieran los reportes oficiales de personas desaparecidas.

Desde ese momento, la policía ingresó los datos de ambos estudiantes en bases nacionales y locales de personas desaparecidas. El operativo de búsqueda incluyó a la policía universitaria y al sheriff local, quienes reiteraron su pedido de colaboración al público.

Qué información manejan las autoridades

Las circunstancias de la desaparición seguían sin aclararse. Las autoridades no señalaron indicios de violencia, amenazas previas ni conflictos personales o académicos en los registros de los estudiantes.

Primer plano del lateral de un SUV policial blanco y verde de la Universidad del Sur de Florida con el texto 'POLICE' y un escudo
Las autoridades no encontraron indicios de violencia, conflictos personales ni amenazas previas que expliquen la desaparición de ambos estudiantes extranjeros en Florida (FOX 13 Tampa Bay)

Hasta el momento, la policía indicó: “No sabemos si los casos están relacionados o si ambos habrían salido juntos”, según reportó FOX 13 Tampa Bay. No existen testigos que hayan visto a Limon y Bristy tras los momentos en que fueron reportados por última vez.

Las investigaciones tampoco arrojaron indicios claros sobre el motivo de la desaparición ni sobre posibles destinos fuera de la ciudad.

Qué acciones han tomado las autoridades y la comunidad

La Universidad del Sur de Florida y la policía local difundieron los nombres, fotografías y descripciones de ambos estudiantes en medios locales y plataformas digitales. También habilitaron el teléfono (813) 974-2628 para recibir cualquier dato sobre los jóvenes.

La comunidad universitaria respondió con mensajes de apoyo y solidaridad hacia las familias de Limon y Bristy. Algunos docentes y compañeros compartieron mensajes en redes sociales, solicitando que se mantuviera activa la búsqueda y se difundiera la información disponible.

Qué se sabe y qué no sobre el caso

Las autoridades confirmaron que los dos estudiantes desaparecieron el mismo día y en un rango de tiempo muy próximo, pero no lograron establecer un hilo conductor que explique lo sucedido. No hay registros de actividad bancaria ni movimientos en redes sociales después del 16 de abril.

La comunidad universitaria de la Universidad del Sur de Florida expresó solidaridad con las familias y continúa difundiendo información para ayudar en la búsqueda de Zamil Limon y Nahida S. Bristy
Vista de la entrada a la Universidad del Sur de Florida, destacando el letrero principal de la institución y una señal de estacionamiento exclusivo para la policía. (FOX 13 Tampa Bay)

Tampoco surgieron versiones de testigos que hayan visto a los jóvenes juntos en el campus o en las inmediaciones en las horas previas o posteriores a su desaparición, según detalló NBC News.

Quiénes participan en la búsqueda y cómo ayudar

La policía universitaria y la Oficina del Sheriff del condado de Hillsborough lideraron las acciones de búsqueda. Las autoridades insisten en que cualquier persona que haya visto a Limon o Bristy, o que cuente con información útil, debe comunicarse a la línea directa habilitada.

El caso sigue abierto y las autoridades prometieron divulgar nueva información tan pronto existieran avances. Por ahora, la prioridad se centra en ubicar a los estudiantes y esclarecer las circunstancias de su desaparición.

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