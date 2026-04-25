El Museo de Arte de Filadelfia exhibe la estatua de Rocky Balboa por primera vez

La exposición Rising Up analiza cómo Rocky Balboa pasó de personaje ficticio a símbolo de la ciudad de Filadelfia (AP)

La estatua de Rocky Balboa fue trasladada por primera vez al interior del Museo de Arte de Filadelfia, el principal museo de arte de la ciudad, para protagonizar la muestra Rising Up: Rocky and the Making of Monuments.

La exposición fusiona la historia del personaje creado por Sylvester Stallone con una tradición artística de 2.000 años vinculada al boxeo y coincide con el auge del turismo local: según el Philadelphia Visitor Center (Centro de visitantes de Filadelfia), el ente oficial de turismo de la ciudad, alrededor de cuatro millones de visitantes suben cada año las escaleras del museo, cifra que rivaliza con la de la Campana de la Libertad, siguiendo datos de The Associated Press.

El evento representa un cambio de paradigma. La muestra no solo analiza cómo el boxeador ficticio se convirtió en símbolo real de Filadelfia, sino que también modifica la relación entre el museo y la estatua. Tras años de distancia institucional y controversias acerca de su ubicación y valor cultural, Rocky se integra, de manera inédita, a la narrativa artística clásica y al patrimonio público.

De objeto de polémica a pieza de arte

Paul Farber, curador invitado y especialista en monumentos públicos, encabezó la iniciativa y propuso analizar a Rocky como parte de una iconografía pugilística con 2.000 años de historia, en la que el cuerpo en tensión y la narrativa de lucha actúan como ejes centrales. Farber desarrolló su estudio en pódcast de la radio pública de Estados Unidos antes de llevar la discusión al espacio museístico, de acuerdo con AP.

La relación conflictiva entre el Philadelphia Museum of Art y la estatua de Rocky refleja el debate sobre cultura popular y arte clásico (AP)

Louis Marchesano, director adjunto de asuntos curatoriales y conservación del museo, explicó que el denominador común de esta tradición artística es la respuesta emocional del público al cuerpo bajo tensión: “El tema común durante dos mil años de representaciones pugilísticas es que la gente responde al cuerpo bajo tensión, a un conflicto, del mismo modo hoy que hace dos mil quinientos años”.

Según Marchesano, el atractivo de Rocky reside en la resistencia, la fortaleza interna y la lucha consigo mismo.

Una estatua y una ciudad: historia de una relación conflictiva

La estatua de bronce —con el personaje de Rocky Balboa interpretado por Sylvester Stallone levantando los brazos en señal de victoria— se instaló tras el rodaje de la saga Rocky en las escaleras del museo. Sin embargo, la dirección del museo solicitó su retiro poco después, según The Associated Press, y eso desató un debate sobre la presencia de la cultura popular en el entorno del arte tradicional.

Luego de pasar una temporada en el sur de la ciudad, la obra regresó en 2006 a la base de las escalinatas, aunque la institución nunca la consideró parte de sus colecciones. Actualmente, la escultura se encuentra en un espacio que pertenece a la ciudad y no al museo.

Marchesano reconoció: “El museo ha tenido —odio decirlo, sin juego de palabras— una relación difícil con la estatua. Nos ha llevado décadas aceptarlo. Pero me alegra que finalmente lo hayamos hecho”.

Cerca de cuatro millones de turistas suben cada año las escaleras del museo atraídos por la estatua de Rocky, según datos del Philadelphia Visitor Center (AP)

La exposición pone de relieve esa tensión y agrega contexto histórico. Una de las galerías ubica la estatua dentro de la fiebre mundial por el boxeo en los años setenta, junto a obras de Keith Haring, Jean-Michel Basquiat y Andy Warhol, quien producían durante ese auge del deporte.

“En los años setenta, sabíamos minuto a minuto quién era el campeón mundial de los pesos pesados. Los artistas aquí respondían a ese frenesí global. Stallone, en ‘Rocky’, hacía lo mismo: reflexionaba sobre la lucha interna y externa”, señaló Marchesano.

La muestra también recorre la dimensión social del boxeo en Filadelfia, con fotografías del Blue Horizon, icónico gimnasio de boxeo de la ciudad, y un módulo dedicado a Joe Frazier, campeón mundial de boxeo que sirvió de inspiración real a Stallone en la creación de Rocky. Marchesano subrayó: “Sin Joe Frazier, Rocky no existiría”.

Próximos pasos y presencia global de Rocky

La exposición tiene previsto concluir en agosto, momento en el que la estatua de Rocky volverá al aire libre, esta vez en la parte superior de las escalinatas del museo, lugar simbólico para los fanáticos de la saga.

Con este cambio, una nueva escultura de Joe Frazier reemplazará la ubicación habitual en la base.