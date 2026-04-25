El régimen de Teherán amenazó con “responder” si Estados Unidos mantiene el bloqueo de los puertos iraníes

Militares iraníes muestran misiles (Europa Press/Contacto/Archivo)

El ejército del régimen iraní declaró este sábado que “responderá” si Estados Unidos mantiene el bloqueo de los puertos iraníes, calificándolo de “bandidaje” y “piratería”.

En un comunicado difundido por el medio estatal IRIB, el comandante central del ejército, Khatam Al-Anbiya, afirmó que si “el ejército estadounidense invasor continúa con el bloqueo, el bandidaje y la piratería en la región, deben tener por seguro que se enfrentarán a una respuesta de las poderosas fuerzas armadas de Irán”.

“Estamos preparados y decididos, mientras vigilamos el comportamiento y los movimientos de los enemigos”, añadió.

Los dichos del jefe militar llegaron luego de que el ministro de Exteriores de Irán, Abbas Araqchi, entregara este sábado en mano al jefe del Ejército de Pakistán, el general Asim Munir, una lista con las “respuestas” de Teherán a las propuestas de Estados Unidos que ha recibido previamente de la mediación paquistaní para consolidar el alto el fuego en vigor y todavía sin perspectivas de un encuentro con la delegación norteamericana, que también se encontrará con las autoridades paquistaníes en la capital del país, Islamabad.

El ministro de Asuntos Exteriores iraní, Abbas Araqchi, se reúne con el jefe del ejército pakistaní, el mariscal de campo Asim Munir, en Islamabad, Pakistán (Abbas Araghchi via Telegram/Handout via REUTERS)

Las autoridades iraníes ya han avanzado que no tienen intención de reunirse este sábado con los representados estadounidenses (el yerno del presidente Donald Trump, Jared Kushner, y el asesor para Oriente Próximo Steve Witkoff), y que la visita de Araqchi a Pakistán es la primera de la gira regional que llevará al diplomático en los próximos días a Omán (mediador en las frustradas conversaciones diplomáticas sobre el programa nuclear iraní) y Rusia, gran aliado de Irán.

La radiotelevisión estatal iraní se ha limitado a precisar que la nota entregada por Araqchi “es exhaustiva y aborda todas las preocupaciones de Teherán”, sin dar más detalles.

La incertidumbre no esconde el gran calibre del encuentro mantenido este sábado por Araqchi con la plana mayor del estamento de seguridad paquistaní, el más importante del país. El jefe del Ejército ha estado acompañado por el asesor de seguridad nacional de Pakistán, Asim Malik, y el ministro del Interior, Mohsin Naqvi.

Araqchi ha estado acompañado por su adjunto, el viceministro de Asuntos Exteriores de Irán, Kazem Gharibabadi; el embajador de Irán en Pakistán, Reza Amiri-Moghaddam y el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores iraní, Esmaeil Baqaei.

Buques y embarcaciones en el estrecho de Ormuz, visto desde Musandam, Omán. 22 de abril de 2026 (REUTERS/Stringer)

La “nota” entregada deja entrever que Irán ha decidido apostar por un modelo de conversaciones indirectas tras el fracaso de la reunión de los días 11 y 12 de abril, que concluyó después de más de 20 horas sin acuerdo. Desde entonces, los intercambios han continuado indirectamente a través de Pakistán, con ambas partes ajustando sus posiciones mientras evitan una ruptura formal.

El alto el fuego, negociado originalmente entre el 7 y el 8 de abril, se ha prorrogado sin un plazo definido, lo que crea un espacio para la diplomacia, pero también prolonga la incertidumbre.

“No se prevé que ocurra ninguna reunión entre Irán y Estados Unidos. Las observaciones de Irán serían comunicadas a Pakistán”, escribió Baqaei en un mensaje de X.