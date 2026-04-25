Universidad de Antioquia: así cambia la educación cuando la tecnología deja de ser opcional

La Universidad de Antioquia busca convertirse en un referente de innovación educativa en América Latina. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Universidad de Antioquia avanza en un proceso de transformación digital que busca integrar inteligencia artificial, virtualidad y nuevos modelos educativos para ampliar su cobertura sin comprometer la calidad académica.

Esta estrategia, impulsada en un contexto de presión sobre las universidades públicas por mejorar su eficiencia y pertinencia, apuesta por el uso de tecnología como eje para modernizar la educación superior en Colombia.

En diálogo con Infobae Tecno, el vicerrector general, Luquegi Gil Neira, explicó que el desafío no es solo adoptar herramientas digitales, sino hacerlo de forma estructural. “La Universidad de Antioquia ha avanzado en digitalización, pero hoy el reto es dar un salto hacia una transformación estructural que integre virtualidad, inteligencia artificial y tecnología sin perder de vista lo más importante: la calidad académica”, afirmó.

Vicerrector general de la Universidad de Antioquia, Luquegi Gil Neira, habló sobre la transformación digital del centro universitario. (Foto: U. Antioquia)

Transformación digital con foco en calidad

El proceso que impulsa la universidad se diferencia de una simple digitalización de contenidos. Según el vicerrector, se trata de rediseñar el modelo educativo para hacerlo más flexible, eficiente y adaptable a los cambios del entorno.

“Nuestra universidad se ha caracterizado históricamente por estar a la vanguardia y por liderar en distintos rankings, y esa condición no puede ponerse en riesgo. Por el contrario, la transformación digital debe ser un vehículo para fortalecer esa calidad”, señaló.

En ese sentido, la institución busca consolidar modelos híbridos en los que la virtualidad complemente la enseñanza presencial. La pandemia de COVID-19 fue un punto de inflexión que aceleró este proceso, pero también dejó lecciones clave sobre los riesgos de implementar soluciones sin planificación.

Vicerrector general de la Universidad de Antioquia, Luquegi Gil Neira. (Foto: U. Antioquia)

“La pandemia aceleró un proceso que habría tomado años, pero también dejó una lección clara: la virtualidad no puede ser improvisada si se quiere garantizar calidad”, explicó Gil Neira.

Inteligencia artificial aplicada a la educación

Uno de los ejes centrales de esta transformación es la incorporación de inteligencia artificial en los procesos académicos. Lejos de reemplazar la labor docente, la universidad busca utilizarla como una herramienta de apoyo.

“La inteligencia artificial se está incorporando como una herramienta para fortalecer la calidad educativa, no para reemplazarla. Permite personalizar el aprendizaje, mejorar la retroalimentación a los estudiantes y optimizar procesos académicos”, indicó el vicerrector.

Este enfoque responde a una tendencia global en la educación superior, donde instituciones de referencia como Massachusetts Institute of Technology y Stanford University han demostrado que la tecnología puede ampliar el acceso sin sacrificar el nivel académico.

La Universidad de Antioquia está implementando nuevas tecnologías educativas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Retos de la educación pública

El avance hacia la digitalización no está exento de desafíos. Para la universidad, uno de los principales obstáculos es garantizar que la transformación sea inclusiva y sostenible en términos financieros.

“El principal reto es lograr una transformación digital que sea incluyente y de alta calidad al mismo tiempo”, sostuvo Gil Neira. A esto se suma la necesidad de optimizar recursos en un entorno donde las universidades públicas enfrentan restricciones presupuestarias.

La tecnología aparece como una herramienta clave para mejorar la eficiencia institucional. “Las universidades públicas necesitan ser más eficientes, y la tecnología permite optimizar recursos, mejorar procesos y ampliar cobertura sin sacrificar el nivel académico”, agregó.

La IA es una herramienta de apoyo, más no sustituye la educación. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Formación docente y brecha digital

Otro de los pilares de la estrategia es el fortalecimiento de las competencias digitales del cuerpo docente. La universidad impulsa programas de formación continua que combinan habilidades técnicas con enfoques pedagógicos.

“Un profesor preparado en estos nuevos modelos es la garantía de que la virtualidad mantenga y potencie el nivel académico de la universidad”, afirmó el vicerrector.

En paralelo, la institución trabaja para evitar que la digitalización amplíe las brechas entre estudiantes de distintas regiones. La apuesta es que la virtualidad, bien implementada, permita llevar educación de calidad a zonas donde antes no era posible.

La digitalización de una universidad permitiría llevar educación a zonas en las que antes no era posible. (Imagen Ilustrativa Infobae)

“La virtualidad, bien diseñada, permite precisamente eso: llevar calidad académica a donde antes no llegaba”, explicó.

Un modelo para el futuro

La visión de la Universidad de Antioquia apunta a consolidar un sistema educativo híbrido, apoyado en tecnología pero con altos estándares académicos.

“El futuro de la educación superior será híbrido, flexible y profundamente apoyado en la tecnología, pero sobre todo será exigente en calidad”, concluyó Gil Neira.

Con este enfoque, la institución busca posicionarse como un referente en la integración de inteligencia artificial y educación en América Latina, demostrando que la innovación tecnológica puede ir de la mano con la excelencia académica.