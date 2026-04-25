Volodimir Zelensky propuso celebrar negociaciones con Rusia en Azerbaiyán

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelensky. LUDOVIC MARIN/Pool vía REUTERS

El presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, que se encuentra de visita en Azerbaiyán, propuso hoy celebrar la nueva ronda de negociaciones con Rusia en este país caucásico.

“Informamos al presidente de Azerbaiyán que estamos listos para negociaciones trilaterales (en su país)”, dijo Zelensky tras una reunión con el líder azerbaiyano, Ilham Aliyev, en la ciudad de Gabalá.

Agregó que “anteriormente, tales negociaciones tuvieron lugar en Turquía”, aliada de Azerbaiyán.

Mientras, “más tarde, con la participación de socios estadounidenses, se celebraron negociaciones en Suiza”.

“Si Rusia está dispuesta para la diplomacia, naturalmente, estamos preparados para celebrar dichas negociaciones en Azerbaiyán en un futuro próximo”, declaró Zelensky.

En este sentido, aseguró que “es muy importante para Ucrania que Rusia encuentre fuerzas para poner fin a esta guerra injusta”.

“Valoramos enormemente el papel de nuestros socios en la mediación de este proceso”, concluyó.

Azerbaiyán acogió entre 2017 y 2020 varias reuniones entre altos representantes de la OTAN y el Ejército ruso.

Zelensky llegó este sábado a Azerbaiyán, después del viaje que realizó el viernes a Arabia Saudí, informaron medios locales.

“Importantes conversaciones. Mutuo respeto y cooperación que fortalecen a nuestros dos pueblos”, escribió Zelensky en Telegram, donde acompañó el mensaje por unas fotos con el presidente azerbaiyano, Ilham Aliyev.

De acuerdo con la agencia Azertag, Zelenski fue recibido por Aliyev en la ciudad de Gabalá, en el norte del país caucásico.

El presidente azerbaiyano Ilham Aliyev asiste a una reunión con el presidente ucraniano Volodymyr Zelenskiy en Gabala (Qabala), Azerbaiyán, el 25 de abril de 2026. Servicio de Prensa de la Presidencia de Azerbaiyán/Distribución vía REUTERS. ATENCIÓN EDITORES

Precisamente en ese lugar en tiempos de la URSS fue construida una estación de radar que Rusia arrendó en 2002 por un periodo de 10 años, sin que el contrato fuera luego prolongado.

Según escribió Zelensky, su visita comenzó con una reunión con un equipo de expertos ucranianos, que comparte su “experiencia en la protección del espacio aéreo”.

“Ucrania está siempre comprometida con una cooperación que nos fortalezca tanto a nosotros como a nuestros socios. Contamos con una experiencia especial en materia de seguridad que puede ser de ayuda para otras naciones”, dijo.

En este sentido, agregó que Kiev trabaja con “Oriente Medio y la región del Golfo, la Unión Europea y, de manera sustantiva, con Azerbaiyán”.

“Además de la cooperación en seguridad, hoy trabajaremos para profundizar la colaboración en los sectores energético, económico y humanitario”, resumió.

Se trata de la primera visita de Zelensky a Azerbaiyán desde el inicio de la guerra en Ucrania, pues la última tuvo lugar en diciembre de 2019.

El presidente ucraniano afirmó este viernes que durante su estancia en la ciudad saudí de Yeda mantuvo una reunión “muy productiva” sobre la cooperación en materia de seguridad y energía con el príncipe heredero y primer ministro de Arabia Saudí, Mohamed bin Salmán.

(Con información de EFE)