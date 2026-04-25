El Explorador de archivos en Windows 11 recibe cambios clave para mejorar su rapidez

Windows 11 incorpora soporte nativo para passkeys. (Microsoft)

Microsoft ha comenzado a probar una serie de mejoras en el Explorador de archivos de Windows 11 con el objetivo de optimizar su velocidad y corregir errores que afectaban la experiencia de uso. Los cambios ya están disponibles en versiones preliminares dentro del programa Insider y forman parte de una actualización más amplia del sistema operativo.

Según detalló la compañía en su blog oficial, las nuevas compilaciones incluyen ajustes que impactan directamente en el rendimiento, como una mejora en el tiempo de arranque del Explorador, así como la solución a fallos visuales persistentes. Estas modificaciones apuntan a ofrecer una navegación más fluida en uno de los componentes más utilizados del sistema.

Mejoras en velocidad y estabilidad

Uno de los cambios más relevantes es la optimización en la apertura del Explorador de archivos. Aunque Microsoft no profundizó en todos los detalles técnicos, sí confirmó que ha trabajado en mejorar tanto la velocidad como la estabilidad general de la herramienta.

Microsoft prueba nuevas funciones en el Explorar de archivos de Windows 11.

Estas mejoras se apoyan en pruebas previas realizadas por la compañía, como la función de precarga en segundo plano. Este sistema permite que el Explorador se inicie parcialmente antes de que el usuario lo abra, reduciendo los tiempos de espera. La lógica es similar a tecnologías como Startup Boost, utilizadas en otras aplicaciones para acelerar su ejecución.

Adiós a los fallos visuales

La actualización también corrige uno de los errores más reportados por los usuarios: el destello blanco que aparecía al utilizar el modo oscuro. Este problema se hacía evidente al abrir nuevas pestañas, redimensionar ventanas o activar ciertos paneles.

Con las nuevas versiones de Windows 11, este fallo ha sido eliminado, lo que mejora la coherencia visual del sistema y evita interrupciones durante el uso cotidiano. La solución llega después de varios meses de ajustes parciales que no lograban resolver completamente el problema.

Microsoft corrige errores visuales en el modo oscuro de Windows 11.

Cambios en la gestión de carpetas

Otro avance importante está relacionado con la forma en que el Explorador recuerda las preferencias del usuario. A partir de ahora, configuraciones como el tamaño de los íconos o el orden de los archivos se mantendrán sin importar desde dónde se acceda a la carpeta.

Esto significa que, si un usuario abre una carpeta desde distintas rutas o aplicaciones, no tendrá que volver a configurar su visualización, lo que aporta mayor consistencia y ahorra tiempo en tareas repetitivas.

Nuevas funciones y compatibilidad

Además de las mejoras en rendimiento, el Explorador de archivos incorpora nuevas herramientas. Una de ellas es un botón en el panel de vista previa que facilita la interacción con archivos descargados de internet que presentan advertencias de seguridad.

Microsoft incorporará la posibilidad de previsualizar los archivos descargados de internet.

También se amplía la compatibilidad con formatos comprimidos. Ahora, la herramienta nativa permite abrir archivos con extensiones como UU, CPIO, XAR y paquetes NuGet, sin necesidad de software adicional. Este cambio refuerza la funcionalidad del sistema y reduce la dependencia de aplicaciones externas.

Cómo activar la precarga

Aunque muchas de estas mejoras se implementan automáticamente, los usuarios también pueden gestionar algunas funciones de forma manual. La precarga del Explorador, por ejemplo, puede activarse desde las opciones de carpeta o mediante el editor del registro.

Este el método más seguro y visual, según Acer, para quienes buscan un cambio rápido sin complicaciones:

Abre el Explorador de archivos.

Haz clic en los tres puntos (…) de la barra superior y selecciona Opciones.

Entra en la pestaña Ver.

En la lista de “Configuración avanzada”, desplazate hacia abajo hasta encontrar: “Habilitar precarga de ventana para tiempos de inicio más rápidos”.

Marcala para ganar velocidad o desmarcala para liberar memoria RAM.

La nueva función del Explorador de archivos de Windows 11 está siendo probado por los Insiders. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Disponibilidad de la actualización

Las novedades forman parte de las compilaciones más recientes para las versiones 24H2 y 25H2 de Windows 11, actualmente en fase de pruebas. Si bien por ahora están limitadas a usuarios del programa Insider, se espera que lleguen al público general en futuras actualizaciones del sistema.

Con estos cambios, Microsoft busca modernizar uno de los pilares de su sistema operativo, mejorando tanto el rendimiento como la experiencia de uso diaria.