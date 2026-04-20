Artemis II: el impactante video que muestra cómo la Tierra se “oculta” detrás de la Luna

Reid Wiseman grabó con su teléfono cómo la Tierra se oculta tras la Luna, mostrando una perspectiva inédita para la humanidad (@astro_reid)

La misión Artemis II marcó un hito en la exploración espacial moderna y captó la atención mundial, no solo por su ambición técnica, sino también por las imágenes y relatos únicos compartidos por sus protagonistas. Uno de los momentos más impactantes se difundió a través de un video grabado por el astronauta estadounidense Reid Wiseman, quien documentó con su teléfono móvil cómo la Tierra se oculta detrás de la Luna desde la cápsula Orión, una perspectiva inédita para la mayoría de la humanidad.

Wiseman lo describió como “ver la puesta de sol en la playa desde el asiento más remoto del cosmos”. El video ofrece una visión privilegiada desde el espacio y se suma a una serie de testimonios y experiencias relatadas por la tripulación de Artemis II. La misión, integrada por cuatro astronautas, no solo puso a prueba tecnologías clave, sino que también evidenció el profundo impacto psicológico y social de observar el planeta desde el espacio.

Una ventana a lo desconocido: cómo es observar la Tierra desde la órbita lunar

Durante el viaje, Wiseman capturó con su celular una secuencia en la que la Tierra aparece detrás de la Luna, fenómeno conocido como “Earthset” o “puesta de la Tierra”. El astronauta detalló que, mientras él utilizaba el teléfono, Christina Koch operaba una cámara con un lente de 400 mm para registrar imágenes a través de otra ventana de la nave, y que Victor Glover y Jeremy Hansen también observaban la escena desde diferentes puntos del módulo.

El video se tomó mientras la cápsula Orión se encontraba en plena órbita lunar. Desde esa posición, los astronautas pudieron observar cómo la Tierra desaparecía detrás del perfil de la Luna, una visión que solo es posible al girar alrededor del satélite natural a miles de kilómetros de distancia de nuestro planeta.

El video y las fotografías tomadas en la órbita lunar se convirtieron en símbolos de la intención de unir al mundo mediante la exploración (NASA/Handout vía REUTERS)

Wiseman subrayó: “Apenas podía ver la Luna a través de la ventana de la escotilla de acoplamiento, pero el iPhone tenía el tamaño perfecto para capturar la vista… Esta foto no está recortada ni editada, con un zoom de 8x, lo cual es bastante comparable a la visión del ojo humano. Que la disfruten". Este registro visual acercó la experiencia del espacio profundo a millones de personas en la Tierra y generó repercusiones inmediatas en redes sociales.

La tripulación de Artemis II compartió sus vivencias en conferencias de prensa, donde enfatizaron el valor de estas imágenes. Los astronautas relataron: “Queríamos salir e intentar hacer algo que uniera al mundo”. El video y las fotografías tomadas durante el sobrevuelo de la Luna se convirtieron en símbolos de esa intención.

El esfuerzo colectivo detrás de una travesía histórica

La misión Artemis II constituyó el primer vuelo tripulado en orbitar la Luna desde 1972 y sirvió como banco de pruebas para futuras expediciones. La cápsula Orión, llamada Integrity, transportó a Reid Wiseman, Christina Koch, Victor Glover y Jeremy Hansen en un viaje de más de nueve días por el espacio, durante el cual la tripulación llegó más lejos de la Tierra que cualquier ser humano desde la era Apolo.

La nave recorrió 1.118.624 kilómetros y alcanzó una velocidad máxima de 40.000 kilómetros por hora, soportando temperaturas de hasta 2700 °C al reingresar a la atmósfera.

La tripulación de Artemis II, formada por Reid Wiseman, Christina Koch, Victor Glover y Jeremy Hansen, llegó más lejos de la Tierra que cualquier humano desde la era Apolo (REUTERS/Lexi Parra)

El éxito de la misión se apoyó en la validación de sistemas de soporte vital, navegación y operaciones críticas para el programa lunar. La NASA y sus socios internacionales destacaron la importancia de la cooperación entre agencias y fuerzas militares, incluyendo la recuperación de la cápsula en el océano Pacífico con apoyo de la Marina de los Estados Unidos.

Jeremy Hansen se convirtió en el primer canadiense en llegar al espacio profundo, Victor Glover en el primer astronauta negro en orbitar la Luna y Christina Koch en la primera mujer en realizar este viaje.

El director del programa Orión, Howard Hu, expresó durante una conferencia su deseo de que la misión inspire a nuevas generaciones: “Espero que los niños que aman los vuelos espaciales y sueñan con las estrellas encuentren inspiración en nosotros, especialmente en nuestras tripulaciones”. Por otro lado, el administrador de la NASA, Jared Isaacman, remarcó que se trató de un “momento de orgullo” y anticipó que el objetivo es establecer una presencia permanente en la Luna.

La tripulación enfatizó además el impacto psicológico de la misión. Koch relató que tras el regreso, experimentó la sensación de flotar y olvidó que los objetos ya no se desplazan sin gravedad. Wiseman describió el reencuentro con un capellán en el buque de rescate como uno de los episodios más intensos, mientras que Glover comparó el reingreso a la Tierra con “montar una bola de fuego a través de la atmósfera”.

Cómo la exploración lunar redefine la percepción humana del planeta

Los astronautas destacaron el “efecto perspectiva”, un cambio cognitivo al ver la Tierra desde el espacio que fortalece el sentido de unidad (NASA)

La difusión del video de Wiseman y el relato de la tripulación potenciaron el interés global por la exploración lunar. Los astronautas destacaron la dimensión humana y social de su experiencia. Resaltaron la colaboración internacional y el trabajo en equipo como elementos centrales del éxito de la misión. “Todo lo que hicimos allí arriba fue una actividad para cuatro personas”, sostuvo Glover, aludiendo a la importancia de la coordinación constante entre los tripulantes y los equipos de apoyo en la Tierra.

La misión dejó además marcas psicológicas profundas. Los astronautas mencionaron el llamado “efecto perspectiva”, un cambio cognitivo que surge al contemplar la Tierra desde el espacio y que fortalece el sentido de unidad y pertenencia a la experiencia humana. Hansen describió la sensación de sentirse “infinitesimalmente pequeño, pero a la vez con una sensación muy poderosa como ser humano, como parte de un grupo”.

El legado de Artemis II se integra en la tradición de las misiones Apolo, impulsadas por la visión de John F. Kennedy de alcanzar la Luna. La tripulación relató anécdotas cotidianas y momentos de humor durante el viaje, como problemas con el inodoro de la nave y situaciones inesperadas al dormir, lo que humanizó aún más la epopeya espacial.

El regreso exitoso de la cápsula Orión y la repercusión mundial que tuvo la tripulación consolidaron el objetivo de la NASA de avanzar hacia nuevos alunizajes y la construcción de una base lunar.