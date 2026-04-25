El departamento de policía del sur de Florida asciende a su primera jefa de policía durante una celebración especial

Kristina Andreu se convierte en la primera mujer mayor de policía del Departamento de Policía de Key Biscayne, marcando un hito en Florida

Kristina Andreu hizo historia el pasado viernes al convertirse en la primera mujer mayor de policía del Departamento de Policía de Key Biscayne, en el sur de Florida. Con 42 años, Andreu fue homenajeada en una ceremonia especial de ascenso que tuvo lugar en la sala del Consejo Municipal y que reunió a autoridades, familiares y colegas. El evento también reconoció el ascenso de Daniel Valdes al cargo de subjefe de la misma dependencia, pero la atención se centró en la designación de Andreu, un hecho sin precedentes en la institución.

La ceremonia fue presidida por el jefe de policía de Key Biscayne, Frank Sousa, quien destacó públicamente la entrega y la labor de la nueva mayor. Sousa expresó que Andreu “ha demostrado un profesionalismo, valentía y dedicación inquebrantables en la misión de garantizar la seguridad pública. Su liderazgo ha inspirado a quienes están bajo su mando”. El acto marcó un hito tanto para la entidad policial como para la comunidad local, que vio en Andreu la representación de un cambio y de la apertura de nuevas oportunidades para las mujeres en posiciones de mando dentro de las fuerzas del orden.

La carrera de Kristina Andreu se caracteriza por una trayectoria sólida y una amplia experiencia en múltiples áreas del trabajo policial. Inició su camino en la seguridad pública en el Departamento de Policía de Miami, donde comenzó a ejercer en 2005. Dos años después, en enero de 2007, se integró a la fuerza policial de Key Biscayne, lugar donde desarrolló la mayor parte de su carrera y ascendió de manera constante gracias a su desempeño.

La ceremonia de ascenso reconoció a Andreu por su profesionalismo, valentía y liderazgo en la seguridad pública local

Durante estos años, Andreu desempeñó varias funciones clave dentro del departamento. Trabajó como agente de patrulla, participó en equipos de respuesta rápida y formó parte de un grupo de trabajo federal que colaboraba con el Servicio de Impuestos Internos (IRS). Además, se destacó por su labor en el manejo y la difusión de información a través de redes sociales, una faceta cada vez más relevante en la comunicación institucional y la prevención del delito. En 2022, fue ascendida al rango de teniente, lo que consolidó su posición de liderazgo y allanó el camino para asumir mayores responsabilidades.

La historia de Andreu está profundamente ligada a la tradición policial de su familia, un aspecto que marcó su vocación y su formación profesional. Es hija de Nelson Andreu, exjefe de policía de West Miami y veterano con 20 años de experiencia en el departamento de homicidios del Departamento de Policía de Miami. Su hermano, Nelson Andreu Jr., es teniente en la Oficina del Sheriff de Miami-Dade. Ambos asistieron a la ceremonia de ascenso y se mostraron visiblemente emocionados por el logro alcanzado por Kristina.

La conexión familiar con las fuerzas del orden fue un tema recurrente durante el evento. Cuando se le preguntó sobre la influencia de su entorno en su carrera, Andreu reconoció el peso de esa herencia: “Es muy importante para mí. Estoy muy orgullosa. Es un gran reto estar a la altura de mi padre y mi hermano, y me esfuerzo por lograrlo”. Para la nueva mayor, pertenecer a una familia de policías no solo representa un motivo de orgullo, sino también una fuente constante de inspiración y responsabilidad.

La nueva mayor de policía expresó su entusiasmo por liderar a los oficiales de Key Biscayne y fortalecer el vínculo con la comunidad local

Al asumir su nuevo cargo, Kristina Andreu compartió sus emociones y expectativas. En declaraciones a CBS News Miami, manifestó su entusiasmo por el desafío: “Estoy muy emocionada de poder asumir este cargo. He estado aquí 20 años sirviendo a esta comunidad y estoy muy contenta de asumir este rol y liderar a nuestros oficiales. Mi objetivo es seguir impulsando esta agencia a través de las redes sociales”. El enfoque en la comunicación digital forma parte de su visión para modernizar la policía local y fortalecer el vínculo con los vecinos de Key Biscayne.

La familia Andreu mostró su orgullo de forma unánime. Nelson Andreu padre expresó: “Estoy muy orgulloso. Esto demuestra que mi esposa María y yo hicimos un buen trabajo. Kristina siempre ha sido muy curiosa en el ámbito policial, y espero que los consejos que le di hayan resuelto sus dudas. Estoy seguro de que algún día llegará a ser jefa de policía”. Por su parte, Nelson Andreu Jr. resaltó el sentimiento compartido por todos los miembros de la familia: “Estoy sumamente orgulloso de ella. Es mi hermana pequeña. Está teniendo mucho éxito y estoy muy orgulloso de ella, al igual que todos los miembros de nuestra familia”.

El consejo paterno ha acompañado a Kristina en cada etapa de su carrera. Nelson Andreu, con dos décadas de experiencia en investigaciones de homicidios, le transmitió un mensaje claro: “Haz lo correcto, trata a la gente con justicia y sé honesta, y eso es todo lo que puedes hacer para que la gente te siga adondequiera que necesites ir”. Aunque la nueva mayor manifestó estar satisfecha con su actual rango y no tener intenciones inmediatas de convertirse en jefa de policía, su entorno mantiene la expectativa de que siga creciendo profesionalmente y deje una huella positiva en la institución.