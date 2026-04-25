Estados Unidos

EEUU emite alerta de seguridad para ciudadanos que viajen a este país tras recientes ataques

Las autoridades recomendaron mantener vigilancia reforzada en espacios religiosos, culturales y comunitarios considerados de mayor riesgo mientras continúan las investigaciones

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Primer plano de una persona sosteniendo un pasaporte y boletos de avión en un aeropuerto. Al fondo, se ven aviones y otros viajeros a través de la ventana.
Las autoridades estadounidenses recomiendan extremar la precaución en centros comunitarios, religiosos y culturales vinculados a intereses judíos o estadounidenses. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Embajada de Estados Unidos en Londres emitió el 24 de abril de 2026 una alerta de seguridad nacional dirigida a ciudadanos estadounidenses en el Reino Unido, tras una serie de ataques y amenazas recientes contra instalaciones judías y estadounidenses, según informaron fuentes diplomáticas y policiales. La recomendación afecta a residentes, trabajadores y turistas estadounidenses, y responde a un aumento documentado de incidentes violentos y amenazas dirigidas a comunidades específicas.

De acuerdo con el aviso oficial publicado por la Embajada de Estados Unidos y el Departamento de Estado, los estadounidenses deben extremar la precaución, especialmente al visitar centros comunitarios, lugares de culto y edificios culturales vinculados a intereses judíos o estadounidenses. El aviso, difundido a través del programa Smart Traveler Enrollment Program y portales oficiales, no prohíbe los viajes al Reino Unido, pero subraya que existen riesgos de seguridad elevados.

Las autoridades británicas y estadounidenses atribuyen la advertencia a una serie de ataques incendiarios y amenazas de terrorismo contra sinagogas y organizaciones comunitarias en Londres y otras ciudades desde finales de marzo, según reportes de la policía metropolitana de Londres y la Oficina de Seguridad Diplomática de Estados Unidos. Estos incidentes han generado preocupación en las comunidades locales y en los organismos de seguridad de ambos países.

¿Por qué emitió Estados Unidos una alerta de seguridad para viajeros en Reino Unido?

La Embajada de Estados Unidos en Londres reportó que, desde finales de marzo de 2026, se han producido múltiples ataques contra instituciones asociadas a la comunidad judía y a intereses estadounidenses en el Reino Unido. Según un comunicado oficial, ambulancias comunitarias judías fueron incendiadas en el barrio de Golders Green el 23 de marzo y, días después, se registraron ataques en sinagogas de Finchley y Harrow, una organización caritativa y un medio de comunicación vinculado a la disidencia iraní. La alerta se extiende a todo el territorio británico.

La policía metropolitana de Londres informó que siete personas resultaron detenidas bajo sospecha de planear un nuevo ataque incendiario contra una instalación comunitaria judía. En un caso aparte, una persona fue detenida bajo la legislación antiterrorista tras un incidente con un dron cerca de la embajada de Israel, donde se localizó polvo inofensivo. Las autoridades atribuyen estos hechos a la acción de grupos hostiles, algunos con presuntos vínculos externos.

Vista trasera de un adolescente en un aeropuerto moderno. Viste sudadera azul, mochila negra, empuja maleta de cabina. Pantallas de vuelos visibles al fondo.
No hay restricciones de viaje para estadounidenses en Reino Unido, pero se solicita vigilancia en zonas consideradas de riesgo y puntos de interés judío o estadounidense. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cuáles son las recomendaciones para los ciudadanos estadounidenses en Reino Unido?

Según la Embajada de Estados Unidos y el Departamento de Estado, los ciudadanos estadounidenses en el Reino Unido deben observar las siguientes pautas:

  • Mantenerse alerta en lugares turísticos y frecuentados por expatriados.
  • Extremar la precaución en centros comunitarios, religiosos o culturales vinculados a la comunidad judía o a intereses estadounidenses.
  • Revisar los planes personales de seguridad y compartirlos con familiares o compañeros de viaje.
  • Mantener la información de contacto de la embajada y los consulados estadounidenses en Londres, Belfast y Edimburgo.
  • Inscribirse en el Smart Traveler Enrollment Program para recibir alertas en tiempo real.

Estas sugerencias buscan que la comunidad estadounidense pueda anticipar posibles incidentes y actuar con rapidez ante cualquier situación de riesgo, según el sitio oficial Travel.State.gov.

¿Qué tipo de ataques y amenazas se han registrado?

De acuerdo con informes de la policía metropolitana de Londres y la Oficina de Seguridad Diplomática de Estados Unidos, los incidentes recientes incluyen:

  • Incendios provocados en ambulancias comunitarias judías en Golders Green.
  • Ataques e intentos de incendio en sinagogas de Finchley y Harrow.
  • Daños a instalaciones de una organización caritativa y de un medio de comunicación iraní disidente.
  • Amenazas y tentativas de ataques contra centros comunitarios y caritativos judíos.
  • Detención de siete personas bajo sospecha de conspirar para realizar un nuevo ataque incendiario.
  • Un incidente con un dron y polvo sospechoso frente a la embajada de Israel, que resultó no ser peligroso.

La Embajada de Estados Unidos ha subrayado que no existen restricciones formales de movimiento, pero la alerta refleja un entorno de seguridad cambiante, especialmente para instalaciones relacionadas con la vida judía o estadounidense en el país.

¿Qué medidas adoptan las autoridades británicas?

El primer ministro del Reino Unido, Sir Keir Starmer, visitó la sinagoga Kenton United de Londres, una de las instalaciones atacadas, y afirmó que el país debe “hacer frente a actores estatales malignos”, en alusión a la presunta utilización de intermediarios por parte de ciertos estados para ejecutar ataques en territorio británico. Starmer confirmó que el gobierno presentará legislación para declarar ilegal a la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán (IRGC), según recogió la BBC.

La policía metropolitana de Londres ha incrementado la presencia policial en zonas de riesgo y ha reforzado los patrullajes alrededor de instalaciones comunitarias y religiosas. El comisionado de policía, Sir Mark Rowley, señaló que “la sociedad debe indignarse por igual ante ataques dirigidos contra cualquier comunidad por motivos de raza o fe”.

Una bandera del Reino Unido ondea en primer plano. Detrás, el Palacio de Westminster, el Big Ben y el río Támesis al atardecer con un cielo naranja intenso.
La Embajada de Estados Unidos en Londres emitió una alerta de seguridad para ciudadanos estadounidenses en Reino Unido por ataques recientes a comunidades judías y estadounidenses. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cómo pueden los ciudadanos estadounidenses recibir asistencia?

La Embajada de Estados Unidos en Londres y los consulados en Belfast y Edimburgo ofrecen asistencia a ciudadanos estadounidenses en caso de emergencia. Además, el Departamento de Estado pone a disposición su Oficina de Asuntos Consulares para apoyo adicional. Los estadounidenses pueden inscribirse en el Smart Traveler Enrollment Program para recibir notificaciones de seguridad y actualizaciones relevantes.

El aviso oficial recomienda que quienes residan o viajen por el país mantengan informados a sus familiares y revisen periódicamente sus planes de emergencia, de acuerdo con la información difundida por la Oficina de Seguridad Diplomática de Estados Unidos.

¿Qué impacto tienen los incidentes en la seguridad de Reino Unido?

Según datos de la policía metropolitana de Londres, los incidentes antisemitas han aumentado en los últimos dos meses respecto al mismo periodo de años anteriores. Entre marzo y abril de 2026, se han documentado al menos cinco ataques con artefactos incendiarios o intentos de incendio en instalaciones comunitarias judías. Las autoridades británicas consideran que existe un riesgo persistente y han llamado a la vigilancia constante.

La Oficina de Seguridad Diplomática subraya que estos hechos ocurren en un momento de tensión internacional y de incremento en la actividad de grupos hostiles. El Departamento de Estado explica que la alerta busca anticipar posibles nuevos ataques y proteger a sus ciudadanos en el extranjero.

¿Qué cambia para los viajeros estadounidenses en Reino Unido tras la alerta?

La alerta de la Embajada de Estados Unidos no implica cambios en las restricciones de viaje ni en la operativa diaria para ciudadanos estadounidenses en el Reino Unido. No existen cierres de instalaciones ni prohibiciones de movimiento, aunque sí se ha intensificado el control en zonas consideradas de riesgo y en puntos vinculados a intereses estadounidenses o judíos.

Las recomendaciones principales son:

  • Mantener una actitud vigilante, especialmente en lugares concurridos o de interés religioso o cultural.
  • Consultar medios oficiales y locales para información actualizada.
  • Contactar a las autoridades diplomáticas estadounidenses en caso de emergencia.
Calle de Londres con autobús rojo de dos pisos, cabina telefónica roja, peatones y edificios históricos. La bandera del Reino Unido ondea sobre un edificio.
Las autoridades británicas han reforzado la presencia policial en áreas sensibles para responder al aumento de incidentes antisemitas y amenazas terroristas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Qué se espera en materia de seguridad en el Reino Unido?

Las autoridades estadounidenses y británicas mantienen la coordinación para monitorear la situación, investigar los hechos recientes y actualizar las recomendaciones conforme evolucione el contexto. Según el Departamento de Estado y la policía metropolitana de Londres, se prevé que las medidas de seguridad y la vigilancia se mantendrán las próximas semanas.

El cierre de la alerta oficial enfatiza la importancia de la cooperación internacional y de la adopción de medidas de protección adecuadas, tanto para la comunidad estadounidense como para las organizaciones judías y otras instituciones potencialmente vulnerables en el Reino Unido.

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