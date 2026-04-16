Nueva York impone impuesto a los más ricos por segundas viviendas vacías

El alcalde Zohran Kwame Mamdani y la gobernadora Kathy Hochul impulsaron el tributo para promover una mayor justicia fiscal en Nueva York. (Captura de video X: Zohran Kwame Mamdani )

La ciudad de Nueva York aprobó un impuesto anual a las propiedades de lujo deshabitadas de forma permanente, conocido como pied-à-terre tax (impuesto a las segundas residencias). El alcalde Zohran Kwame Mamdani y la gobernadora Kathy Hochul impulsaron la medida, que afecta inmuebles valorados en más de USD 5 millones cuyos dueños no residen en la ciudad. El gobierno local proyectó una recaudación mínima de USD 500 millones al año y destinó esos fondos a servicios públicos esenciales.

El alcalde anunció el impuesto en un video publicado en su cuenta de X (antes Twitter). “Cuando me postulé para alcalde, dije que iba a cobrar impuestos a los ricos. Pues bien, hoy estamos poniéndole impuestos a los ricos”, afirmó Mamdani. Luego ejemplificó el alcance de la medida: “Como este ático que el director ejecutivo de un fondo de cobertura, Ken Griffin, compró por USD 238 millones”.

Mamdani sostuvo que la mayoría de estas viviendas permanecen vacías la mayor parte del año, mientras sus propietarios aprovechan los servicios y el valor inmobiliario de la ciudad sin vivir allí. “Este impuesto sobre los pied-à-terre está diseñado específicamente para los más ricos entre los ricos, aquellos que almacenan su riqueza en bienes raíces de la ciudad de Nueva York, pero que en realidad no viven aquí”, sentenció.

El político Zohran Mamdani aparece en un anuncio en Twitter, reiterando su compromiso de cobrar impuesto a los ricos. (Captura de video X: Zohran Kwame Mamdani )

El nuevo tributo recae sobre casas, apartamentos y áticos con un valor superior a USD 5 millones, cuyo propietario tiene residencia principal fuera de Nueva York. La norma excluye la vivienda habitual y los inmuebles alquilados a inquilinos permanentes.

El gobierno exigió que quienes poseen estas propiedades y no las usan habitualmente paguen una parte justa para el sostenimiento de la ciudad. Antes, los trabajadores locales soportaban la mayor carga fiscal, mientras los dueños de viviendas vacías solo sacaban provecho de los servicios urbanos.

La gobernadora Hochul respaldó la medida: “Si puedes permitirte una segunda vivienda de USD 5 millones que permanece vacía la mayor parte del año, puedes contribuir igual que cualquier otro neoyorquino”, de acuerdo a declaraciones recogidas por Associated Press. El gobierno evitó así aumentar impuestos a residentes y empresas.

El alcalde detalló que la recaudación prevista financiará cuidado infantil gratuito, limpieza urbana y seguridad en los barrios. Mamdani reclamó un presupuesto que priorice a quienes “trabajan y viven en la ciudad”.

Propiedades afectadas y contexto de aplicación

El impuesto impacta unidades exclusivas como el ático de Ken Griffin, citado por el alcalde, y otras residencias utilizadas solo ocasionalmente o como inversión. Este fenómeno de propiedades vacías se repite en ciudades globales, donde la inversión extranjera eleva los precios y limita la oferta de vivienda habitual.

Autoridades aseguraron que estas inversiones aumentan la desigualdad. En el video, Mamdani insistió: “La mayoría de las veces, estas unidades permanecen vacías, ya que, insisto, no viven aquí realmente”.

El sector inmobiliario, representado por la Real Estate Board of New York, advierte que el impuesto podría reducir la inversión y el empleo en la ciudad. (Captura de video X: Zohran Kwame Mamdani )

Datos oficiales confirmaron la existencia de miles de unidades bajo esta modalidad, según cifras reportadas por Bisnow y ABC7NY. El impuesto no afecta a quienes alquilan la propiedad de manera permanente ni a quienes la usan como vivienda principal.

Debate político y reacción del sector inmobiliario

El debate sobre el impuesto duró años y fracasó en 2014 y 2019 por la presión de la industria inmobiliaria, de acuerdo a antecedentes recopilados por The Real Deal. El sector advirtió que la medida podría frenar la inversión y el empleo en la construcción.

El respaldo ciudadano y la crisis fiscal impulsaron la aprobación. La Real Estate Board of New York, el principal gremio inmobiliario de la ciudad, encabezada por James Whelan, sostuvo que la medida “debilitará la economía, eliminará empleos y bajará el valor de las propiedades”.

El impuesto pied-à-terre grava las propiedades de lujo deshabitadas en Nueva York valoradas en más de USD 5 millones. (Captura de video X: Zohran Kwame Mamdani )

La presidenta del Concejo Municipal, Julie Menin, apoyó el impuesto como una opción para evitar aumentos generalizados de impuestos.

El gobierno descartó gravar viviendas principales o alquiladas y optó por concentrar la carga en los dueños de segundas residencias de lujo. Durante el debate, también analizaron reducir créditos fiscales a empresas y aplicar tasas a la demolición de viviendas.

Impacto fiscal, recaudación y uso de los fondos

El gobierno estimó que el impuesto permite cubrir parte del déficit presupuestario de USD 5.400 millones, según lo informado por Bloomberg Law. La medida afecta unas 13.000 propiedades y aplica tasas progresivas según el valor del inmueble. El impuesto recaudará al menos USD 500 millones directamente para la ciudad. Los fondos se dirigirán a educación, salud, cuidado infantil, limpieza urbana y seguridad.

El impuesto será revisado anualmente y ajustado por inflación.

Los fondos se asignarán a partidas prioritarias: educación, salud, limpieza urbana y seguridad.

El diseño busca evitar incrementos de impuestos para la clase media y el sector empresarial.

La medida excluye viviendas habituales y aquellas alquiladas a inquilinos permanentes, centrando la carga tributaria en propietarios no residentes. (Captura de video X: Zohran Kwame Mamdani )

Mamdani resumió la reforma: “Este es un sistema fundamentalmente injusto que perjudica a los neoyorquinos trabajadores. Ahora, está llegando a su fin. Este impuesto recaudará al menos quinientos millones de dólares directamente para la ciudad. Ayudará a financiar cosas como cuidado infantil gratuito, calles más limpias y vecindarios más seguros”.

Perspectivas y próximos pasos

Según un análisis de The Week, el pied-à-terre tax modifica la política fiscal de Nueva York y podría servir de modelo para otras ciudades globales. El sector inmobiliario prevé una baja en la compra de segundas residencias de lujo. Asimismo, el gobierno espera una mayor justicia fiscal y mejoras concretas en servicios públicos.

Las encuestas muestran que la mayoría de los residentes respaldó la medida y espera resultados visibles en limpieza, seguridad y servicios sociales. Los neoyorquinos que viven y trabajan en la ciudad esperan que el impuesto permita mantener los estándares de calidad sin elevar la carga tributaria sobre los hogares habituales.