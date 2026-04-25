Alumnos de secundaria detuvieron un autobús escolar tras el desmayo de la conductora en Mississippi

Alumnos de secundaria en Mississippi evitan una tragedia al detener un autobús escolar cuyo chofer sufrió un ataque de asma en plena autopista (WLOX)

Un grupo de alumnos de secundaria en Mississippi evitó una tragedia cuando la conductora del autobús escolar sufrió un ataque de asma y perdió el conocimiento sobre una autopista. Los estudiantes, de entre 12 y 15 años, actuaron rápidamente, tomaron el control del vehículo y llamaron a emergencias.

Los menores lograron detener el vehículo y proteger a unos 40 alumnos a bordo, según informaron los medios británico The Guardian y estadounidense Associated Press, así como el medio indio NDTV y The Epoch Times.

El incidente ocurrió tras la salida de la Hancock Middle School en la comunidad de Kiln, cuando Leah Taylor, conductora de 46 años, se desmayó al intentar usar su medicación. Los alumnos más cercanos al asiento del conductor intervinieron: uno de ellos tomó el volante y otro accionó los frenos, mientras otros compañeros pidieron ayuda y asistieron a la conductora hasta la llegada de los servicios médicos.

Quiénes intervinieron y cómo reaccionaron

El primer estudiante en actuar fue Jackson Casnave, de 12 años, quien notó que el autobús comenzaba a desviarse y tomó el volante. “No tuve tiempo de pensar en mis emociones. Solo quería que nadie saliera lastimado”, afirmó Casnave a Associated Press.

El incidente ocurrió el 23 de abril de 2026, poco después de salir de la Hancock Middle School, mientras circulaban 40 alumnos por una carretera de cuatro carriles (WLOX)

A su lado, Darrius Clark, también de sexto grado, presionó los frenos con fuerza y ayudó a detener el vehículo en la mediana central de la autopista. En medio de la confusión y los gritos, Kayleigh Clark, hermana de Darrius y de 13 años, avanzó entre los asientos para llamar al 911 y comunicarse con los servicios de emergencia, según detallaron tanto The Guardian como ABC News.

Qué pasó exactamente en el autobús

El autobús, con unos 40 alumnos, circulaba por una carretera de cuatro carriles cuando la conductora sufrió el ataque. De acuerdo con The Epoch Times, Taylor alcanzó a tomar su nebulizador, pero perdió el conocimiento antes de poder usarlo.

La conductora Leah Taylor debió ser asistida por uno de los adolescentes, mientras otro llamó rápidamente a los servicios de emergencia (WLOX)

Durante la emergencia, además de quienes tomaron el control del vehículo, otros alumnos colaboraron. Destiny Cornelius, de 15 años, aplicó el nebulizador a Taylor, mientras McKenzy Finch, de 13, sostuvo la cabeza de la conductora y atendió su teléfono, avisando a la central de transporte lo que había ocurrido.

Dónde y cuándo ocurrió el hecho

El suceso tuvo lugar el miércoles 23 de abril de 2026 en las cercanías de la Hancock Middle School, en el condado de Hancock, Mississippi. El hecho se produjo poco después de que el autobús partiera de la escuela, cuando el tráfico era intenso y el riesgo de un accidente grave era latente.

La rápida reacción de los alumnos permitió que el vehículo se detuviera en la mediana, lejos de otros autos, y evitó así consecuencias mayores, según el testimonio de los propios protagonistas y de las autoridades escolares consultadas por The Guardian y el medio indio NDTV.

“Lo que hicieron requirió coraje”, dijo la directora Melissa Saucier, quien añadió que los menores no esperaron la intervención de un adulto y resolvieron la situación por sí mismos, informa ABC News.

El viernes siguiente al incidente, la escuela organizó una ceremonia para homenajear a los estudiantes involucrados. Además, el grupo será agasajado con una salida a un restaurante como muestra de gratitud por su actuación.

Ningún niño resultó herido y la rápida reacción de los estudiantes permitió la atención médica inmediata y la recuperación total de la conductora (WLOX)

La propia conductora, Leah Taylor, expresó: “Estoy agradecida con mis estudiantes. Ellos salvaron mi vida y la de todos en el autobús”, declaró a la agencia estadounidense Associated Press tras su recuperación total.

La intervención de los alumnos fue clave para evitar lesiones entre los ocupantes del autobús y mayores daños. Afortunadamente, ningún niño resultó herido y la conductora recibió atención médica inmediata.