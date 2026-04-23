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Así puedes hacer tu nombre con fotos capturadas por la NASA

En el marco del Día de la Tierra, puedes tener una imagen desde la atmósfera

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Pantalla de la aplicación web de la NASA que permite crear nombres con imágenes del universo y la Tierra. Muestra el alfabeto y el nombre 'SOFIA' con imágenes.
La aplicación web de la NASA permite a los usuarios formar sus nombres con impactantes imágenes de la Tierra y el espacio, como se ve con el nombre 'SOFIA' en la parte inferior. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Recientemente el mundo se sorprendió con las imágenes captadas por la misión Artemis II de la NASA, pero ahora es posible recrear las letras de tu nombre con fotos satelitales.

Este apartado en la página oficial de la NASA se lanzó con motivo del Día de la Tierra.

Estos son los pasos que debes seguir para tener tu nombre creado con ríos, lagos, desiertos, cañones, nubes y otros accidentes geográficos del planeta Tierra:

Puedes escribir el nombre que desees (science.nasa.gov/specials/your-name-in-landsat/)
Puedes escribir el nombre que desees (science.nasa.gov/specials/your-name-in-landsat/)
  1. Ingresa a https://science.nasa.gov/specials/your-name-in-landsat/
  2. Ubica la casilla y escribe tu nombre
  3. Haz clic en “Enter” y espera algunos segundos a que se genere la imagen simulando las letras del nombre elegido
  4. Puedes pasar el cursor o mantener apretada cada foto para descubrir el país, ciudad y latitud donde fue tomada la foto.
  5. Haz click en “descargar” para obtener la foto, la cual puedes compartir en redes sociales o conservar en tu dispositivo

Consejos: puedes hacer la recreación de los nombres de tus mascotas, seres queridos e incluso frases cortas como “te amo”.

Cabe señalar que no se trata de imágenes creadas con Inteligencia Artificial o algún filtro, son curvaturas naturales de la Tierra que asemejan a las letras del alfabeto.

El dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno, generó su nombre con esta página.

(Captura de pantalla)
(Captura de pantalla)

Consecuencias del cambio climático en el Día de la Tierra

El calentamiento global ya deja huellas concretas: el aumento del nivel del mar, las olas de calor y los incendios forestales afectan tanto la vida en ciudades como en ecosistemas rurales.

El Día de la Tierra se presenta como un llamado urgente a reconocer y enfrentar las consecuencias del cambio climático que impactan la salud, la seguridad y los recursos vitales de millones de personas.

Entre los efectos más visibles, la subida del nivel del mar ha modificado la costa de Buenos Aires y Puerto Quequén, donde estudios del Servicio de Hidrografía Naval y universidades argentinas detectaron que el ritmo de ascenso se duplicó en las últimas décadas.

Esta tendencia, impulsada por el deshielo y la expansión térmica de los océanos, también amenaza la disponibilidad de agua potable debido a la intrusión de sal en acuíferos y ríos.

En paralelo, los océanos almacenan cerca del 91% del exceso de calor generado por los gases de efecto invernadero, según la NOAA.

Esta acumulación de energía alimenta huracanes y lluvias extremas que afectan cada vez a zonas más amplias, elevando el riesgo de inundaciones y daños en infraestructuras costeras.

Un fenómeno que afecta especialmente a las ciudades es la isla de calor urbana.

Las áreas densamente edificadas presentan temperaturas notablemente superiores a las rurales, lo que reduce la actividad ciudadana hasta un 20% en olas de calor y genera desigualdades sociales.

Según la NASA, la vegetación puede bajar hasta dos grados la temperatura local, pero la falta de cobertura arbórea deja a barrios vulnerables más expuestos a los riesgos para la salud.

En Sudamérica, casi el 40% de las especies amenazadas podría perder la mitad de su hábitat si no se limitan las emisiones, advierte un estudio citado en Nature Climate Change.

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