Tecno

Detectan a fabricante de software espía distribuyendo apps falsas para Android

El spyware Morpheus se hacía pasar por una app de actualización y accedía a datos privados de los usuarios

Guardar
Software espía - Android
La campaña consistía en bloquear la conexión móvil de la víctima y engañarla para instalar la app maliciosa en su teléfono Android. (Europa Press)

Un informe publicado por la organización italiana de derechos digitales Osservatorio Nessuno reveló que un fabricante de software espía distribuyó aplicaciones falsas para Android con el objetivo de instalar malware en los dispositivos de víctimas específicas.

El software, denominado Morpheus, se hacía pasar por una aplicación de actualización de teléfono, pero en realidad otorgaba a los atacantes acceso total a la información privada del usuario.

Acceso mediante engaño y control total de WhatsApp

A diferencia de los sofisticados ataques “zero-click” que emplean empresas como NSO Group, el spyware Morpheus utiliza una técnica más sencilla y de menor costo: engañar a la víctima para que instale la aplicación maliciosa por sí misma.

El ataque inicia cuando la compañía de telefonía móvil, en colaboración con las autoridades, bloquea deliberadamente los datos móviles del objetivo. A continuación, la víctima recibe un SMS que la insta a instalar una app para “actualizar” el teléfono y recuperar la conectividad. Una vez instalada, la aplicación aprovecha las funciones de accesibilidad de Android para leer la información en pantalla y manipular otras apps.

Primer plano del logo verde de WhatsApp en una pantalla digital, con una parte de un dedo humano visible en el lado derecho de la imagen
El malware explotaba funciones de accesibilidad de Android y suplantaba a WhatsApp para obtener acceso biométrico. (Reuters)

El spyware simula una actualización y presenta una pantalla de reinicio falsa. Posteriormente, suplanta la interfaz de WhatsApp y solicita la verificación biométrica del usuario. Al proporcionar la huella digital o el reconocimiento facial, el malware añade un nuevo dispositivo autorizado a la cuenta de WhatsApp, accediendo así a mensajes y contactos. Esta táctica ya ha sido documentada en campañas de espionaje en Italia y Ucrania.

IPS, la empresa detrás del spyware

La investigación de Osservatorio Nessuno atribuye el desarrollo de Morpheus a la empresa italiana IPS, especializada desde hace más de 30 años en herramientas de interceptación “legal” para fuerzas policiales y de seguridad. Aunque IPS opera en más de 20 países, hasta ahora no se conocía públicamente su participación en el desarrollo de spyware para móviles.

Los investigadores descubrieron que una de las direcciones IP empleadas estaba registrada a nombre de IPS Intelligence Public Security. Además, el código del malware incluye varias frases en italiano y referencias culturales, como menciones a “Gomorra” y “spaghetti”, lo que refuerza el origen italiano del software.

celular - hacker - ciberseguridad - tecnología - 21 de abril
Los investigadores explicaron que el objetivo estaba relacionado con activismo político en Italia. (Imagen ilustrativa Infobae)

En declaraciones a TechCrunch, los investigadores de Osservatorio Nessuno, que prefieren ser identificados solo por sus nombres de pila, Davide y Giulio, explicaron: “No podemos proporcionar detalles sobre quién era el objetivo, pero creemos que el ataque está relacionado con el activismo político en Italia, un mundo donde este tipo de ataques dirigidos son muy comunes en la actualidad.”

La exposición de Morpheus suma a IPS a la lista de compañías italianas que han ganado notoriedad tras el declive de Hacking Team, la empresa pionera en el sector del spyware. En los últimos años, firmas como CY4GATE, eSurv, GR Sistemi, Movia, Negg, Raxir, RCS Lab y SIO han sido señaladas por vender herramientas similares.

Solo en abril de 2026, WhatsApp informó a 200 usuarios que habían instalado una versión falsa de la app que resultó ser spyware de SIO. En 2021, fiscales italianos suspendieron el uso de productos de CY4GATE y SIO por fallos graves.

Primer plano de las manos de una persona sosteniendo un iPhone. La pantalla muestra un ícono de candado dentro de una flecha circular sobre un fondo borroso.
Italia suma así otro caso a su historial de empresas de spyware, tras la caída de Hacking Team y la exposición de herramientas similares. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un mercado en expansión y riesgos para la privacidad

El informe de Osservatorio Nessuno refleja la alta demanda de spyware por parte de agencias gubernamentales, lo que ha propiciado la proliferación de empresas dispuestas a desarrollar herramientas de vigilancia con distintos niveles de sofisticación. Aunque Morpheus es considerado de bajo costo por su mecanismo rudimentario, su existencia demuestra que el espionaje digital sigue evolucionando y representa una amenaza real para la privacidad y la seguridad personal, especialmente para activistas o disidentes políticos.

El caso destaca la urgencia de establecer controles y regulaciones más estrictos sobre el uso de estas tecnologías por parte de entidades estatales, para proteger los derechos fundamentales ante nuevas formas de vigilancia en el entorno digital.

Temas Relacionados

AndroidSpywareMalwareCiberespionajeCiberseguridadTecnología-noticiasLo último en tecnología

Últimas Noticias

Desarrollan una piel electrónica elástica que permite a los robots responder al tacto

El nuevo material flexible se inspira en las hojas de los árboles y replica su estructura ligera y resistente

Desarrollan una piel electrónica elástica que permite a los robots responder al tacto

Esta es la máquina ideada por Steve Jobs que fue usada para crear la internet pública

Tim Berners-Lee utilizó un NeXTcube, ideada por el fundador de Apple, como plataforma principal para crear la web

Esta es la máquina ideada por Steve Jobs que fue usada para crear la internet pública

La supercomputadora sin límites es posible: Oxford usa teletransportación cuántica para conectar procesadores separados

La nueva arquitectura permite escalar computadoras cuánticas al interconectar múltiples módulos a través de fibras ópticas

La supercomputadora sin límites es posible: Oxford usa teletransportación cuántica para conectar procesadores separados

Comienza la producción de los primeros Tesla autónomos sin volante ni pedales: así es el Cybercab

La compañía de Elon Musk indicó que el ritmo de fabricación de este modelo será inicialmente lento

Comienza la producción de los primeros Tesla autónomos sin volante ni pedales: así es el Cybercab

De aficionados a desarrolladores de élite: la historia detrás del rediseño de Xen en Black Mesa

Separar la sección alienígena del desarrollo original y reconstruirla con un enfoque narrativo propio fue la decisión que transformó a Crowbar Collective en un referente dentro de la industria independiente de los videojuegos

De aficionados a desarrolladores de élite: la historia detrás del rediseño de Xen en Black Mesa
DEPORTES
Arde el Torneo Apertura: así quedaron las posiciones y los posibles cruces en el playoff a dos fechas del final

Arde el Torneo Apertura: así quedaron las posiciones y los posibles cruces en el playoff a dos fechas del final

Tras la victoria del Central de Di María, San Lorenzo venció a Platense en un duelo clave por el Torneo Apertura

La selección argentina femenina Sub 17 se estrenó con una victoria en el Sudamericano: el golazo desde un ángulo “imposible”

Quién es Ben Whittaker, el semipesado británico que apunta a un título mundial

La dura acusación de un tenista argentino por racismo tras ser eliminado del Masters 1000 de Madrid: “Fue un bochorno”

TELESHOW
Cómo serán los shows de Soledad Pastorutti y Luck Ra para acompañar a Franco Colapinto en su exhibición en Palermo

Cómo serán los shows de Soledad Pastorutti y Luck Ra para acompañar a Franco Colapinto en su exhibición en Palermo

Zoe Bogach respondió las críticas tras contar la cirugía estética a la que se someterá: “Me genera inseguridad”

Pablo Echarri recordó su relación con Natalia Oreiro y explicó qué significó ella en su vida: “Fue una relación linda”

Darío Barassi contó su angustia al no poder contratar ningún seguro de vida: “Me voy a morir joven”

Mario Massaccesi explicó los tocs que afronta en su rutina diaria: “Me voy a dormir como si no fuera a despertar”

INFOBAE AMÉRICA

Uso de cuentas de pago electrónicas aumenta 31.3% en República Dominicana durante primer trimestre de 2026

Uso de cuentas de pago electrónicas aumenta 31.3% en República Dominicana durante primer trimestre de 2026

El Salvador abre paso a una nueva generación universitaria

Olivier Assayas asume el desafío de llevar “El mago del Kremlin” al cine: “La manipulación de la verdad está en el corazón del poder”

Honduras prioriza estrategia turística frente a destinos como Belice y Punta Cana

El programa Mi Primera Casa supera las mil viviendas entregadas en Guatemala