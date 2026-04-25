República Dominicana

República Dominicana registra descenso sostenido en homicidios, según autoridades

El último informe estadístico da cuenta de una reducción sostenida en homicidios, lesiones y robos a nivel nacional, lo que ubica al país en un momento clave para sus indicadores de seguridad pública

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Policía Nacional reportó una caída histórica de la tasa de homicidios en República Dominicana a 7,73 por cada 100.000 habitantes, el nivel más bajo en cuatro años. (Cortesía: Policía Nacional República Dominicana﻿)
Policía Nacional reportó una caída histórica de la tasa de homicidios en República Dominicana a 7,73 por cada 100.000 habitantes, el nivel más bajo en cuatro años. (Cortesía: Policía Nacional República Dominicana﻿)

La Policía Nacional de República Dominicana informó que la tasa acumulada de homicidios en el país alcanzó su nivel más bajo de los últimos cuatro años, situándose en 7.73 por cada 100,000 habitantes al 10 de abril de 2026. El reporte de estadística delictiva, correspondiente a la semana número 143 y difundido por la Dirección General de la Policía Nacional, destaca una tendencia descendente en los principales indicadores de criminalidad, incluyendo homicidios, heridos y robos.

Según la Dirección General de la Policía Nacional (P.N.), el análisis presentado abarca datos recabados hasta el 10 de abril de 2026. La institución señala que, del total de territorios analizados, el 79.4% mantiene una tasa de homicidios igual o inferior a 9.99 por cada 100,000 habitantes, con 27 demarcaciones en un dígito y tres de ellas sin homicidios reportados. Solo siete territorios presentan tasas en dos dígitos.

La serie histórica muestra una caída constante comparándola con abril de 2023, cuando la tasa fue de 12.51. En 2024 el indicador descendió a 10.19, en 2025 bajó a 8.02 y durante este mes en el 2026 se ubicó en 7.73, consolidando el valor más bajo del periodo.

Infografía que muestra la reducción de homicidios en República Dominicana, con una gran cifra 7.73, un gráfico de línea descendente sobre un paisaje urbano y texto explicativo.
La tasa acumulada de homicidios en República Dominicana alcanzó en abril de 2026 su nivel más bajo de los últimos cuatro años, descendiendo de 12.51 en 2023 a 7.73 por cada 100,000 habitantes, según datos de la Policía Nacional. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El informe detalla que 0.87 puntos de la tasa nacional corresponden a extranjeros, principalmente nacionales haitianos, lo que reduciría la tasa local a 6.86 si se excluyeran estos casos. Las provincias de Pedernales, Monte Cristi y Dajabón figuran como las de mayor relevancia en homicidios cometidos por extranjeros.

En cuanto a los homicidios, el reporte señala un total de 27 casos al 10 de abril del presente año. El 37% se atribuye a hechos de delincuencia, el 33.3% a acción legal, el 22.2% a conflicto social y el 7.4% permanece bajo investigación. El análisis de abril 2026 identifica los viernes y el horario nocturno, especialmente alrededor de las 19:00 horas, como los momentos de mayor incidencia.

Al realizar la comparación interanual de abril, el número de homicidios se mantuvo igual que en 2025 (27 casos), pero disminuyó frente a los 37 de 2024 y los 47 de 2023. Estas cifras representan reducciones de 27% y 42.6% respectivamente, de acuerdo con la Policía Nacional. En todos los períodos comparados, la causa principal de los homicidios fue la riña.

Mapa de la República Dominicana con su bandera y una flecha verde descendente, junto a un contorno de tiza de un cuerpo con marcadores de escena de crimen.
Las provincias de Santo Domingo Este, San Cristóbal y Santo Domingo Norte concentran los mayores índices de homicidios, con incidencias destacadas en viernes y horarios nocturnos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Respecto a las personas heridas, el informe consigna 49 casos al 10 abril. El 44.9% se relaciona con conflictos sociales, el 30,6% con hechos delictivos, el 16.3% con acciones legales y el 8,2% está en fase de investigación. El pico diario se registró el 4 de abril, mientras que por días de la semana, sábado y domingo lideran la incidencia, con 10 casos cada uno.

Los datos comparativos con los 10 días del mes de abril de los años anteriores, revelan una reducción del 34.66% en heridos respecto a 2025, del 23.43% comparado con 2024 y del 51.48% frente a 2023.

Reducción de robos

Sobre los robos, la Policía Nacional reportó 1,483 incidentes hasta el 10 de abril de 2026, de los cuales el 47.1% corresponde a robo simple, el 24% a asaltos, el 11.5% a rotura de residencia y el 17.5% a otras modalidades.

Comparando el acumulado de robos del mes de abril con años previos, hubo una disminución de 908 robos en relación con 2025 (38%), de 1,115 respecto a 2024 (42.9%) y de 1,213 frente a 2023 (45%). El robo simple sigue como la modalidad predominante.

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