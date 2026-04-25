El Estado de Guatemala institucionaliza dirección para alinear gestión financiera y sostenibilidad

La integración de la gestión financiera con la sostenibilidad ambiental es clave para un futuro próspero, representado por elementos como la energía renovable, la inversión en recursos naturales y el crecimiento económico responsable. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Ministerio de Finanzas dio un giro en su política fiscal al oficializar la creación de la Dirección de Fiscalidad Ambiental para el Cambio Climático y la Sostenibilidad en febrero de 2024, una entidad que incorpora el enfoque ambiental como criterio estructural en la gestión de recursos públicos y busca responder a compromisos internacionales en materia climática, según informó el propio ministerio mediante un comunicado publicado en el Diario Oficial y recogido por el Ministerio de Finanzas.

El rediseño administrativo, formalizado a través del Acuerdo Gubernativo 21-2026, implica la consolidación de la agenda ambiental dentro de las políticas fiscales del Estado.

Según la misma comunicación, la iniciativa comenzó a ejecutarse en marzo de 2024, con el fin de dar continuidad a instrumentos previos como la Estrategia Fiscal Ambiental de 2018 y fortalecer la respuesta a la gestión de riesgos y el financiamiento de emergencias.

Antes de esta reorganización, las acciones dedicadas a la sostenibilidad eran implementadas de manera fragmentaria, lo que evidenciaba la ausencia de una estructura específica y mecanismos claros de coordinación.

El proceso marca la diferencia respecto a etapas anteriores en las que las iniciativas ambientales carecían de permanencia institucional y se implementaban sin una estructura definida, tal como explicó el Ministerio de Finanzas en su informe.

En ese sentido, la medida responde a la necesidad de robustecer la integración y sistematización de la gestión ambiental en el aparato estatal.

El rediseño institucional promueve sostenibilidad y control técnico

La nueva Dirección de Fiscalidad Ambiental para el Cambio Climático y la Sostenibilidad está compuesta por dos áreas especializadas: el Departamento de Fiscalidad Ambiental y el Departamento de Fiscalidad para el Cambio Climático y la Sostenibilidad. De acuerdo con el Ministerio de Finanzas, ambas unidades desarrollarán funciones complementarias que incluyen la revisión técnica de los presupuestos dedicados al medio ambiente, el análisis del gasto público en este ámbito y la articulación de los planes de desarrollo estatal bajo lineamientos de sostenibilidad.

foto ilustrativa: Ejecutivos de finanzas colaboran en una sala de reuniones moderna, analizando gráficos sobre los beneficios de la gestión financiera con sostenibilidad ambiental, con paneles solares visibles a través de la ventana. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Jorge Escobar, titular de la Dirección de Planificación y Desarrollo Institucional, afirmó que la creación de esta dependencia representa un cambio de paradigma. Sostuvo: “Este cambio implica que el enfoque ambiental ya no será un tema accesorio, sino parte integral de la política fiscal”. Escobar añadió que la estructura institucional facilitará la incorporación sistemática de criterios ambientales en claves como la recaudación tributaria, las modalidades de financiamiento estatal y la orientación del gasto público.

La función específica de la Dirección de Fiscalidad Ambiental será evaluar la inversión pública conforme a criterios de sostenibilidad y realizar una revisión técnica de los fondos asignados a políticas ambientales, según detalló el Ministerio de Finanzas. El objetivo es consolidar una gestión pública que proteja el entorno natural, garantice el desarrollo sostenible a largo plazo y concilie las necesidades económicas del país.

Hacia una alineación plena con acuerdos internacionales

El establecimiento de la Dirección de Fiscalidad Ambiental para el Cambio Climático y la Sostenibilidad sienta las bases para institucionalizar una agenda ambiental coherente dentro de la política fiscal estatal. De acuerdo con el Ministerio de Finanzas, el país avanza hacia una alineación total de su política impositiva, presupuestaria y de desarrollo con los lineamientos globales en materia de cambio climático y sostenibilidad.

La medida consolida la integración de áreas técnicas previamente dispersas y otorga estatus estratégico al enfoque ambiental, fortaleciendo la capacidad estatal para responder a desafíos globales en la protección del medio ambiente y el desarrollo sostenible.