Esta es la máquina ideada por Steve Jobs que fue usada para crear la internet pública

El NeXTcube permitía acelerar el desarrollo de software, simplificando procesos clave para la World Wide Web. (CERN)

El desarrollo de la World Wide Web, la base del internet público y moderno, tuvo un punto de partida clave en una máquina ideada por Steve Jobs. El físico británico Tim Berners-Lee, creador de la web, relató en su bitácora digital que el avance fue posible gracias a un NeXTcube, un ordenador revolucionario diseñado por Jobs tras su salida de Apple.

Según el propio Berners-Lee, en el entorno del CERN en Ginebra, el NeXTcube ofreció una plataforma única que permitió implementar en meses lo que en otros sistemas habría llevado años.

El papel del NeXTcube en la creación de la web

En 1990, Tim Berners-Lee y el ingeniero belga Robert Cailliau desarrollaron el primer sistema de gestión de información basado en HTTP, tecnología central para la navegación actual. El trabajo se realizó en el CERN (Organización Europea para la Investigación Nuclear), donde el acceso a equipos avanzados era limitado. Según relató el propio Berners-Lee, la adquisición del NeXTcube —un ordenador valorado en USD 7.995 de la época— fue decisiva para acelerar el proyecto y sentar las bases del futuro de la web.

Steve Jobs presenta el NeXT Computer en 1988. (Stories of Apple)

El NeXTcube incorporaba un procesador Motorola 68040 a 25MHz y 8MB de RAM, características que lo convertían en una de las máquinas más potentes de su tiempo. La flexibilidad del sistema operativo NeXTStep —precursor directo de macOS— permitió a Berners-Lee crear menús y herramientas mediante programación visual, simplificando procesos complejos.

El propio investigador describió: “Era un gran entorno informático en general. Podría hacer en un par de meses lo que tomaría más como un año en otras plataformas, porque en el NeXT muchas de esas cosas necesarias para mí ya estaban hechas”.

Una plataforma adelantada a su tiempo

El diseño del NeXTcube integraba herramientas de desarrollo como InterfaceBuilder, almacenamiento óptico extraíble, un kernel Mach basado en UNIX y soporte para el lenguaje Objective C. Berners-Lee resaltó en su diario: “NeXT fue brillante.

Buscador web creado por Tim Berners-Lee. (CERN)

NeXT tenía muchas —posiblemente demasiadas— cosas introducidas a la vez: almacenamiento óptico extraíble, Objective C, DSP para sonido y películas, kernel Mach, UNIX para PC, Postscript de pantalla, InterfaceBuilder, etc. Sí, nunca bajaron el precio y los discos ópticos demostraron ser poco confiables. Pero Steve y NeXTStep terminaron salvando a Apple”.

El impacto de la máquina quedó plasmado en su uso como primer servidor web público. Incluso hoy, el NeXTcube original se conserva en el CERN con la advertencia: “This machine is a server. DO NOT POWER IT DOWN!!”. El equipo fue clave para escribir el código que permitió a la web convertirse en una herramienta universal.

Un entorno que transformó la dificultad en oportunidad

El NeXTcube facilitó el trabajo de Tim Berners-Lee al ofrecer módulos preinstalados, como el “Text Object”, que era un editor multifuente editable. El creador de la web narró: “Programar el cliente WorldWideWeb fue notablemente fácil en el NeXT.

Tim Berners-Lee muestra world wide web en su computadora. (CERN)

Ya existía un módulo de software, el Text Object, que era un editor multifuente editable. Solo tuve que subclasificarlo para hacer un objeto de hipertexto y agregar el código de Internet. Diseñar los menús de la aplicación era trivial: basta con arrastrar y soltar con InterfaceBuilder”.

La decisión de adquirir el NeXTcube no fue sencilla. Berners-Lee debió convencer a la dirección del CERN para realizar la compra, pero tuvo el respaldo de Mike Sendall, quien aprobó el gasto y permitió que el desarrollo avanzara mucho más rápido de lo previsto. El sistema de hipertexto global se escribió en solo una quinta parte del tiempo estimado para otros sistemas.

El legado de Steve Jobs en la web moderna

Aunque frecuentemente se asocia a Steve Jobs con Apple y productos como el iPhone o el Mac, el NeXTcube representa un capítulo menos conocido pero fundamental. Su influencia no solo permitió la creación de la World Wide Web, sino que sentó las bases técnicas para el desarrollo posterior de macOS y otras innovaciones.

El genio de Jobs está presente en cada acceso a la web desde Safari o cualquier navegador actual, conectando a millones de personas con la red pública que transformó la comunicación global.