Tecno

Esta es la máquina ideada por Steve Jobs que fue usada para crear la internet pública

Tim Berners-Lee utilizó un NeXTcube, ideada por el fundador de Apple, como plataforma principal para crear la web

Guardar
Ordenador NeXT
El NeXTcube permitía acelerar el desarrollo de software, simplificando procesos clave para la World Wide Web. (CERN)

El desarrollo de la World Wide Web, la base del internet público y moderno, tuvo un punto de partida clave en una máquina ideada por Steve Jobs. El físico británico Tim Berners-Lee, creador de la web, relató en su bitácora digital que el avance fue posible gracias a un NeXTcube, un ordenador revolucionario diseñado por Jobs tras su salida de Apple.

Según el propio Berners-Lee, en el entorno del CERN en Ginebra, el NeXTcube ofreció una plataforma única que permitió implementar en meses lo que en otros sistemas habría llevado años.

El papel del NeXTcube en la creación de la web

En 1990, Tim Berners-Lee y el ingeniero belga Robert Cailliau desarrollaron el primer sistema de gestión de información basado en HTTP, tecnología central para la navegación actual. El trabajo se realizó en el CERN (Organización Europea para la Investigación Nuclear), donde el acceso a equipos avanzados era limitado. Según relató el propio Berners-Lee, la adquisición del NeXTcube —un ordenador valorado en USD 7.995 de la época— fue decisiva para acelerar el proyecto y sentar las bases del futuro de la web.

Steve Jobs presenta NeXT Computer
Steve Jobs presenta el NeXT Computer en 1988. (Stories of Apple)

El NeXTcube incorporaba un procesador Motorola 68040 a 25MHz y 8MB de RAM, características que lo convertían en una de las máquinas más potentes de su tiempo. La flexibilidad del sistema operativo NeXTStep —precursor directo de macOS— permitió a Berners-Lee crear menús y herramientas mediante programación visual, simplificando procesos complejos.

El propio investigador describió: “Era un gran entorno informático en general. Podría hacer en un par de meses lo que tomaría más como un año en otras plataformas, porque en el NeXT muchas de esas cosas necesarias para mí ya estaban hechas”.

Una plataforma adelantada a su tiempo

El diseño del NeXTcube integraba herramientas de desarrollo como InterfaceBuilder, almacenamiento óptico extraíble, un kernel Mach basado en UNIX y soporte para el lenguaje Objective C. Berners-Lee resaltó en su diario: “NeXT fue brillante.

World Wide Web
Buscador web creado por Tim Berners-Lee. (CERN)

NeXT tenía muchas —posiblemente demasiadas— cosas introducidas a la vez: almacenamiento óptico extraíble, Objective C, DSP para sonido y películas, kernel Mach, UNIX para PC, Postscript de pantalla, InterfaceBuilder, etc. Sí, nunca bajaron el precio y los discos ópticos demostraron ser poco confiables. Pero Steve y NeXTStep terminaron salvando a Apple”.

El impacto de la máquina quedó plasmado en su uso como primer servidor web público. Incluso hoy, el NeXTcube original se conserva en el CERN con la advertencia: “This machine is a server. DO NOT POWER IT DOWN!!”. El equipo fue clave para escribir el código que permitió a la web convertirse en una herramienta universal.

Un entorno que transformó la dificultad en oportunidad

El NeXTcube facilitó el trabajo de Tim Berners-Lee al ofrecer módulos preinstalados, como el “Text Object”, que era un editor multifuente editable. El creador de la web narró: “Programar el cliente WorldWideWeb fue notablemente fácil en el NeXT.

Tim Berners-Lee
Tim Berners-Lee muestra world wide web en su computadora. (CERN)

Ya existía un módulo de software, el Text Object, que era un editor multifuente editable. Solo tuve que subclasificarlo para hacer un objeto de hipertexto y agregar el código de Internet. Diseñar los menús de la aplicación era trivial: basta con arrastrar y soltar con InterfaceBuilder”.

La decisión de adquirir el NeXTcube no fue sencilla. Berners-Lee debió convencer a la dirección del CERN para realizar la compra, pero tuvo el respaldo de Mike Sendall, quien aprobó el gasto y permitió que el desarrollo avanzara mucho más rápido de lo previsto. El sistema de hipertexto global se escribió en solo una quinta parte del tiempo estimado para otros sistemas.

El legado de Steve Jobs en la web moderna

Aunque frecuentemente se asocia a Steve Jobs con Apple y productos como el iPhone o el Mac, el NeXTcube representa un capítulo menos conocido pero fundamental. Su influencia no solo permitió la creación de la World Wide Web, sino que sentó las bases técnicas para el desarrollo posterior de macOS y otras innovaciones.

El genio de Jobs está presente en cada acceso a la web desde Safari o cualquier navegador actual, conectando a millones de personas con la red pública que transformó la comunicación global.

Temas Relacionados

Steve JobsInternetAppleComputadoraCERNTecnología-noticiasLo último en tecnología

Últimas Noticias

Desarrollan una piel electrónica elástica que permite a los robots responder al tacto

El nuevo material flexible se inspira en las hojas de los árboles y replica su estructura ligera y resistente

Desarrollan una piel electrónica elástica que permite a los robots responder al tacto

Detectan a fabricante de software espía distribuyendo apps falsas para Android

El spyware Morpheus se hacía pasar por una app de actualización y accedía a datos privados de los usuarios

Detectan a fabricante de software espía distribuyendo apps falsas para Android

La supercomputadora sin límites es posible: Oxford usa teletransportación cuántica para conectar procesadores separados

La nueva arquitectura permite escalar computadoras cuánticas al interconectar múltiples módulos a través de fibras ópticas

La supercomputadora sin límites es posible: Oxford usa teletransportación cuántica para conectar procesadores separados

Comienza la producción de los primeros Tesla autónomos sin volante ni pedales: así es el Cybercab

La compañía de Elon Musk indicó que el ritmo de fabricación de este modelo será inicialmente lento

Comienza la producción de los primeros Tesla autónomos sin volante ni pedales: así es el Cybercab

De aficionados a desarrolladores de élite: la historia detrás del rediseño de Xen en Black Mesa

Separar la sección alienígena del desarrollo original y reconstruirla con un enfoque narrativo propio fue la decisión que transformó a Crowbar Collective en un referente dentro de la industria independiente de los videojuegos

De aficionados a desarrolladores de élite: la historia detrás del rediseño de Xen en Black Mesa
DEPORTES
Arde el Torneo Apertura: así quedaron las posiciones y los posibles cruces en el playoff a dos fechas del final

Arde el Torneo Apertura: así quedaron las posiciones y los posibles cruces en el playoff a dos fechas del final

Tras la victoria del Central de Di María, San Lorenzo venció a Platense en un duelo clave por el Torneo Apertura

La selección argentina femenina Sub 17 se estrenó con una victoria en el Sudamericano: el golazo desde un ángulo “imposible”

Quién es Ben Whittaker, el semipesado británico que apunta a un título mundial

La dura acusación de un tenista argentino por racismo tras ser eliminado del Masters 1000 de Madrid: “Fue un bochorno”

TELESHOW
La mamá de Fabián Cubero habló del conflicto entre el exfutbolista y Nicole Neumann: “Me duele, conozco cómo es mi hijo”

La mamá de Fabián Cubero habló del conflicto entre el exfutbolista y Nicole Neumann: “Me duele, conozco cómo es mi hijo”

Cómo serán los shows de Soledad Pastorutti y Luck Ra para acompañar a Franco Colapinto en su exhibición en Palermo

Zoe Bogach respondió las críticas tras contar la cirugía estética a la que se someterá: “Me genera inseguridad”

Pablo Echarri recordó su relación con Natalia Oreiro y explicó qué significó ella en su vida: “Fue una relación linda”

Darío Barassi contó su angustia al no poder contratar ningún seguro de vida: “Me voy a morir joven”

INFOBAE AMÉRICA

Uso de cuentas de pago electrónicas aumenta 31.3% en República Dominicana durante primer trimestre de 2026

Uso de cuentas de pago electrónicas aumenta 31.3% en República Dominicana durante primer trimestre de 2026

El Salvador abre paso a una nueva generación universitaria

Olivier Assayas asume el desafío de llevar “El mago del Kremlin” al cine: “La manipulación de la verdad está en el corazón del poder”

Honduras prioriza estrategia turística frente a destinos como Belice y Punta Cana

El programa Mi Primera Casa supera las mil viviendas entregadas en Guatemala