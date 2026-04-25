Mundo

El régimen de Irán arrestó a 239 opositores acusados de colaborar con “enemigos” en la guerra

En la provincia de Kurdistán, fueron detenidas un total de 84 personas, entre ellas miembros de grupos separatistas kurdos y opositores a la República Islámica, en operaciones separadas en las que murió una persona

Guardar
La Guardia Revolucionaria iraní detuvo a 239 opositores
La Guardia Revolucionaria iraní detuvo a 239 opositores

La Guardia Revolucionaria iraní anunció este sábado la detención de 239 personas, supuestamente miembros de grupos opositores a la República Islámica, en las provincias de Kermanshah (oeste) y Kurdistán (noroeste), acusadas de preparar el terreno para una acción militar de Estados Unidos e Israel durante la guerra.

“Tras una serie de operaciones en las provincias de Kurdistán y Kermanshah, varios equipos afiliados a grupos antirrevolucionarios —respaldados por Estados Unidos y el régimen sionista— que buscaban preparar el terreno para un ataque militar desde el oeste del país fueron identificados y desarticulados”, informó la Inteligencia de la Guardia en un comunicado recogido por la agencia Mehr.

En la provincia de Kurdistán, fueron detenidas un total de 84 personas, entre ellas miembros de grupos separatistas kurdos y opositores a la República Islámica, en operaciones separadas en las que murió una persona.

En las redadas, además, fueron incautadas armas pesadas, incluidos lanzacohetes RPG, municiones y explosivos.

Asimismo, en la provincia de Kermanshah, la Guardia Revolucionaria detuvo a 155 personas, quienes, según indicó, pertenecían a grupos opositores, incluidos cuatro supuestos espías presuntamente vinculados al servicio de inteligencia israelí, el Mosad.

Según las autoridades, siete de los detenidos estaban implicados en la fabricación de bombas caseras y la adquisición de armas ilegales con el objetivo de atacar instalaciones gubernamentales y militares.

Desde el inicio de la guerra con Israel y Estados Unidos, el 28 de febrero, Irán ha lanzado una campaña de detenciones masivas de supuestos opositores o espías de los “enemigos”.

Además, la República Islámica ha ejecutado a cinco personas esta semana por supuestos vínculos con Israel, entre ellos un hombre que participó en las protestas de enero. EFE

Por otra parte, Irán ejecutó este sábado a otro preso condenado por su participación en las protestas antigubernamentales de enero, por supuestamente “destruir e incendiar bienes públicos y privados”, con lo que se convierte en el noveno manifestante ahorcado desde las movilizaciones.

Un policía iraní prepara la ejecución pública de un asesino iraní convicto
Un policía iraní prepara la ejecución pública de un asesino iraní convicto

“Erfan Kiani, uno de los principales elementos del enemigo en los disturbios de enero de 2026 en la ciudad de Isfahán (centro), que actuaba bajo órdenes del Mosad y había llevado a cabo la destrucción e incendio de bienes públicos y privados y el uso de armas blancas, fue ahorcado esta madrugada”, informó la agencia Mizan, del Poder Judicial iraní.

El medio señaló que la ejecución de Kiani se llevó a cabo tras la confirmación de su pena de muerte por el Tribunal Supremo por el delito de “enemistad contra Dios”, por el “uso de armas para intimidar a la población y alterar el orden público”.

Mizan indicó que otros casos relacionados con las protestas de enero en Isfahán también han sido resueltos, con al menos 15 personas condenadas a penas de prisión por colaboración con lo que califican como “enemigos” del país, en alusión a Israel y Estados Unidos.

La ejecución de Kiani es la novena de personas condenadas por participar en las protestas de enero, que pedían el fin de la República Islámica y fueron sofocadas tras una dura represión que causó la muerte de 3.117 personas, según el recuento oficial.

No obstante, organizaciones de derechos humanos como la opositora HRANA, con sede en EEUU, elevan esa cifra a más de 7.000 y continúan verificando otros 11.000 casos, mientras estiman en 53.000 los detenidos.

Irán es uno de los países con mayor número de ejecuciones en el mundo y, en 2025, ahorcó a 1.639 personas, un 68 % más que el año anterior, lo que supone la cifra más elevada en el país desde 1989, según el informe anual de la ONG noruega Iran Human Rights (IHRNGO) y de la francesa Ensemble contre la Peine de Mort (ECPM).

(Con información de EFE)

Temas Relacionados

IránKurdistán

Últimas Noticias

El canciller del régimen de Irán entregó en Pakistán su lista de “respuestas” a Estados Unidos

La radiotelevisión estatal se limitó a precisar que la nota de Abbas Araqchi “es exhaustiva y aborda todas las preocupaciones de Teherán”, sin dar más detalles

El canciller del régimen de Irán entregó en Pakistán su lista de “respuestas” a Estados Unidos

La incertidumbre y el bloqueo del estrecho de Ormuz impiden restablecer la normalidad en Medio Oriente

Aunque la tregua se mantiene desde el 8 de abril, las negociaciones entre Washington y Teherán, que podrían haber tranquilizado a inversores y visitantes, están estancadas

La incertidumbre y el bloqueo del estrecho de Ormuz impiden restablecer la normalidad en Medio Oriente

Rusia lanzó un ataque masivo con drones y misiles contra Ucrania: al menos seis muertos y más de 30 heridos

La cifra oficial de víctimas fue elevando mientras los rescatistas mantenían tareas de rescate en varias ciudades, donde el reciente uso de proyectiles por parte de Moscú produjo daños significativos en infraestructuras y zonas residenciales

Rusia lanzó un ataque masivo con drones y misiles contra Ucrania: al menos seis muertos y más de 30 heridos

Irán amenazó con lanzar la “mayor lluvia de misiles de la historia” mientras mantiene negociaciones en Pakistán

El canciller iraní, Abbas Araghchi, arribó a Islamabad el viernes para reunirse con la cúpula civil y militar de Pakistán, mientras se espera la llegada de los enviados estadounidenses. El régimen buscó intimidar a sus enemigos y afirmó que ya fabrica mil tipos de armas

Irán amenazó con lanzar la “mayor lluvia de misiles de la historia” mientras mantiene negociaciones en Pakistán

La UE y EEUU firmaron un plan estratégico sobre minerales críticos para contrarrestar la dependencia de China

Las preocupaciones por el control del gigante asiático de recursos vitales motivaron la firma de un memorando de entendimiento entre Washington y Bruselas para fortalecer la colaboración a lo largo de toda la cadena de valor industrial

La UE y EEUU firmaron un plan estratégico sobre minerales críticos para contrarrestar la dependencia de China
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Filtran base de datos tras ciberataque a Secretaría de Seguridad y Paz en Guanajuato

Filtran base de datos tras ciberataque a Secretaría de Seguridad y Paz en Guanajuato

Adiós a las colas para recargar: el Metropolitano habilitará pagos con tarjetas bancarias en sus estaciones

Sara Carbonero, rota de dolor en la misa funeral en homenaje a su madre, Goyi Arévalo, en Toledo: el apoyo de Isabel Jiménez y de sus hijos

‘El sonido de la caída’, la película más hipnótica y misteriosa que verás este año: así es la sobrecogedora historia de una familia alemana a través del tiempo

Valencia cede ante los funcionarios: reducirá su jornada a 35 horas y deja sola a Madrid con las jornadas más largas de España

INFOBAE AMÉRICA

Cómo ingresar el domingo a la Feria del Libro, el día en que el evento de Franco Colapinto cortará varias calles

Cómo ingresar el domingo a la Feria del Libro, el día en que el evento de Franco Colapinto cortará varias calles

El canciller del régimen de Irán entregó en Pakistán su lista de “respuestas” a Estados Unidos

La incertidumbre y el bloqueo del estrecho de Ormuz impiden restablecer la normalidad en Medio Oriente

América Latina no debe abrirle la puerta a Emposat: la señal de alarma que llega desde Irán

La CIDH le otorgó medidas cautelares al adolescente de 16 años preso político en Cuba

ENTRETENIMIENTO

Helena Bonham Carter abandona el rodaje de la nueva temporada de ‘The White Lotus’ y será sustituida por otra actriz: “Simplemente no era la adecuada”

Helena Bonham Carter abandona el rodaje de la nueva temporada de ‘The White Lotus’ y será sustituida por otra actriz: “Simplemente no era la adecuada”

Cómo Steve Carell rompió el molde y cambió la historia de The Office

La razón por la que Iron Maiden no estará en su propia ceremonia de inducción al Salón de la Fama del Rock

Así nació la complicidad entre los actores de Malcolm in the Middle, según su director

Ziggy Marley y la frase que lo define: “No soy solo el hijo de Bob, sino del mundo”