El régimen de Irán arrestó a 239 opositores acusados de colaborar con “enemigos” en la guerra

La Guardia Revolucionaria iraní detuvo a 239 opositores

La Guardia Revolucionaria iraní anunció este sábado la detención de 239 personas, supuestamente miembros de grupos opositores a la República Islámica, en las provincias de Kermanshah (oeste) y Kurdistán (noroeste), acusadas de preparar el terreno para una acción militar de Estados Unidos e Israel durante la guerra.

“Tras una serie de operaciones en las provincias de Kurdistán y Kermanshah, varios equipos afiliados a grupos antirrevolucionarios —respaldados por Estados Unidos y el régimen sionista— que buscaban preparar el terreno para un ataque militar desde el oeste del país fueron identificados y desarticulados”, informó la Inteligencia de la Guardia en un comunicado recogido por la agencia Mehr.

En la provincia de Kurdistán, fueron detenidas un total de 84 personas, entre ellas miembros de grupos separatistas kurdos y opositores a la República Islámica, en operaciones separadas en las que murió una persona.

En las redadas, además, fueron incautadas armas pesadas, incluidos lanzacohetes RPG, municiones y explosivos.

Asimismo, en la provincia de Kermanshah, la Guardia Revolucionaria detuvo a 155 personas, quienes, según indicó, pertenecían a grupos opositores, incluidos cuatro supuestos espías presuntamente vinculados al servicio de inteligencia israelí, el Mosad.

Según las autoridades, siete de los detenidos estaban implicados en la fabricación de bombas caseras y la adquisición de armas ilegales con el objetivo de atacar instalaciones gubernamentales y militares.

Desde el inicio de la guerra con Israel y Estados Unidos, el 28 de febrero, Irán ha lanzado una campaña de detenciones masivas de supuestos opositores o espías de los “enemigos”.

Además, la República Islámica ha ejecutado a cinco personas esta semana por supuestos vínculos con Israel, entre ellos un hombre que participó en las protestas de enero. EFE

Por otra parte, Irán ejecutó este sábado a otro preso condenado por su participación en las protestas antigubernamentales de enero, por supuestamente “destruir e incendiar bienes públicos y privados”, con lo que se convierte en el noveno manifestante ahorcado desde las movilizaciones.

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“Erfan Kiani, uno de los principales elementos del enemigo en los disturbios de enero de 2026 en la ciudad de Isfahán (centro), que actuaba bajo órdenes del Mosad y había llevado a cabo la destrucción e incendio de bienes públicos y privados y el uso de armas blancas, fue ahorcado esta madrugada”, informó la agencia Mizan, del Poder Judicial iraní.

El medio señaló que la ejecución de Kiani se llevó a cabo tras la confirmación de su pena de muerte por el Tribunal Supremo por el delito de “enemistad contra Dios”, por el “uso de armas para intimidar a la población y alterar el orden público”.

Mizan indicó que otros casos relacionados con las protestas de enero en Isfahán también han sido resueltos, con al menos 15 personas condenadas a penas de prisión por colaboración con lo que califican como “enemigos” del país, en alusión a Israel y Estados Unidos.

La ejecución de Kiani es la novena de personas condenadas por participar en las protestas de enero, que pedían el fin de la República Islámica y fueron sofocadas tras una dura represión que causó la muerte de 3.117 personas, según el recuento oficial.

No obstante, organizaciones de derechos humanos como la opositora HRANA, con sede en EEUU, elevan esa cifra a más de 7.000 y continúan verificando otros 11.000 casos, mientras estiman en 53.000 los detenidos.

Irán es uno de los países con mayor número de ejecuciones en el mundo y, en 2025, ahorcó a 1.639 personas, un 68 % más que el año anterior, lo que supone la cifra más elevada en el país desde 1989, según el informe anual de la ONG noruega Iran Human Rights (IHRNGO) y de la francesa Ensemble contre la Peine de Mort (ECPM).

(Con información de EFE)