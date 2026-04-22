Una adolescente reportada como desaparecida en Miami-Dade fue encontrada luego de un mes y quedó bajo custodia

La investigación policial incluyó la posibilidad de secuestro y mantuvo abiertas todas las hipótesis durante casi seis semanas (WPLG 10)

Una adolescente de 14 años que había permanecido desaparecida durante más de un mes en Homestead, al sur de Florida, fue localizada con vida por las autoridades este martes, luego de que el caso movilizara recursos policiales y el apoyo de la comunidad desde el pasado 11 de marzo.

La menor, Yarilis Mendez-Carrillo, había estado bajo una alerta por desaparición infantil emitida por el Departamento de Cumplimiento de la Ley de Florida (FDLE), en un contexto en que la policía local mantuvo abiertas todas las hipótesis, incluida la posibilidad de secuestro, mientras la búsqueda se prolongaba durante casi seis semanas, según informaron los departamentos policiales y medios regionales como Telemundo 51 y CBS News Miami.

La desaparición de Yarilis Mendez-Carrillo, de 14 años, movilizó recursos policiales y el apoyo de la comunidad en Homestead, Florida (Foto familiar)

Durante el operativo, la preocupación por la seguridad de la joven se mantuvo constante. El portavoz del Departamento de Policía de Homestead, Óscar Roque, indicó al medio CBS News Miami que desde el principio la investigación consideró diversas posibilidades, y que la adolescente fue hallada finalmente en una vivienda de una amiga, a poca distancia del lugar donde se le había visto por última vez. Roque señaló: “No vamos a descartar ninguna posibilidad en este momento”.

La desaparición había sido reportada oficialmente por su abuela, Marilena Carrido Gómez De Mendez, quien precisó que la última vez que tuvo contacto con la menor fue el 11 de marzo a las 19:30 horas, cuando la observó salir del apartamento familiar en la cuadra 300 de Southwest 12th Avenue, en el área suroeste del condado Miami-Dade.

Mendez-Carrillo no portaba teléfono móvil y no estableció comunicación con familiares o allegados durante todo ese periodo, de acuerdo con las declaraciones recogidas por WPLG 10.

Previamente, la alerta por desaparición infantil del Departamento de Cumplimiento de la Ley de Florida fue clave para activar los protocolos estatales (FDLE)

La menor ya había huido de casa antes, pero nunca por tanto tiempo

La investigación evidenció que Yarilis Mendez-Carrillo tenía antecedentes de ausentarse voluntariamente del hogar, aunque, según el portavoz policial Óscar Roque, nunca por lapsos tan largos.

El funcionario detalló a CBS News Miami: “Ella es lo que calificamos como una fugitiva constante, pero su hábito usual era irse de casa y volver en un día o dos. El período más extenso de ausencia previo fue de aproximadamente una semana”.

El hallazgo se logró tras un despliegue comunitario coordinado mediante un sistema especial de mensajes de texto, implementado por la policía de Homestead, que permitió contactar a más de 40.000 personas de la ciudad, lo que resultó clave para agilizar la localización.

Finalmente, alguien logró persuadir a la adolescente para abandonar la casa de su amiga y regresar con su abuela, momento en el que se solicitó la intervención policial, indicaron fuentes oficiales a CBS News Miami.

La adolescente fue hallada en la vivienda de una amiga, cerca del sitio donde se le perdió el rastro el 11 de marzo (WPLG 10)

Detalles del caso y situación actual de la joven

Al momento de su desaparición, Mendez-Carrillo se encontraba vestida con una camiseta blanca y pantalones cortos azules, tiene el cabello negro y los ojos marrones. La policía precisó su estatura como de 4 pies y 7 pulgadas (1,40 metros) y un peso de 130 libras (59 kilogramos).

Un dato distintivo en su investigación fue la existencia de una gran cicatriz circular en la parte superior de su muslo derecho, según reportó la alerta del FDLE y confirmó la policía de Homestead, como recogió Telemundo 51.

En el transcurso de la investigación, Roque informó que Yarilis modificó su aspecto durante el mes y medio que permaneció ausente, un factor que dificultó su identificación. Tras ser localizada, la menor fue puesta bajo custodia policial y transferida al Departamento de Niños y Familias (DCF, por sus siglas en inglés), donde se definirán las próximas acciones sobre su protección y bienestar.

La abuela de la adolescente, Marilena Carrido Gómez De Mendez, explicó a CBS News Miami que la familia la había traído desde Guatemala para ofrecerle oportunidades de estudio y una vida mejor. En palabras de Carrido: “La trajimos para estudiar y tener una vida mejor, pero ha sido rebelde”.

Tras ser localizada, Mendez-Carrillo fue puesta bajo custodia del Departamento de Niños y Familias, que evaluará las medidas para su protección y bienestar (WPLG 10)

La desaparición y hallazgo de Yarilis Mendez-Carrillo activaron todos los protocolos estatales de búsqueda y evidencia la relevancia de la coordinación entre autoridades y comunidad en casos de menores ausentes en Florida.