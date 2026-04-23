Estados Unidos

El Mundial 2026 y las advertencias clave para quienes planean viajar: lo que todo visitante debe saber

Ante el flujo masivo de aficionados, autoridades y expertos proponen estrategias para gestionar la movilidad, la seguridad y el alojamiento en las ciudades anfitrionas, minimizando riesgos y sorpresas desagradables

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Interior de aeropuerto moderno con viajeros en fila para control migratorio. Se ven agentes de CBP, carteles del Mundial 2026 y señales de advertencia.
El flujo internacional de personas previsto para la máxima cita futbolística exige una planificación meticulosa, considerando factores como la conectividad, los tiempos de traslado y las diferencias regulatorias entre países para el Mundial 2026 (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una advertencia de viaje sin precedentes emitida por más de 120 organizaciones civiles y grupos de aficionados vinculados a la MLS y la NWSL ha encendido la alarma entre quienes planean visitar Estados Unidos durante el Mundial 2026 de este verano.

El mensaje se dirige principalmente a integrantes de comunidades inmigrantes, minorías raciales y étnicas, y personas LGBTQ+, para quienes el riesgo de daño es, según los firmantes, considerablemente mayor debido a políticas gubernamentales recientes.

El aviso, respaldado por entidades como Amnistía Internacional USA, Reporteros Sin Fronteras, la ACLU y la NAACP, sostiene que quienes asistan al Mundial 2026 en Estados Unidos deben prepararse con cautela y contar con planes de contingencia de emergencia ante lo que denominan “autoritarismo creciente y violencia en aumento” bajo la administración Trump.

De acuerdo con el documento, 48 personas han muerto bajo custodia de ICE en lo que va de 2025, se han impuesto restricciones totales o parciales a viajeros de 39 países y la presencia de agentes migratorios en aeropuertos estadounidenses es cada vez más visible.

El texto señala que los visitantes del Mundial podrían ser objeto de negaciones arbitrarias de entrada, detenciones, revisiones exhaustivas de dispositivos electrónicos y discriminación por perfil racial o identidad.

FIFA y la Casa Blanca rechazan las advertencias y aseguran que la protección de los derechos humanos será prioritaria durante el Mundial (REUTERS/Bing Guan)
FIFA y la Casa Blanca rechazan las advertencias y aseguran que la protección de los derechos humanos será prioritaria durante el Mundial (REUTERS/Bing Guan)

Se identifican seis riesgos principales: restricciones de ingreso, detención o deportación, limitaciones al movimiento, inspección de dispositivos y redes sociales, aplicación violenta y discriminatoria de leyes migratorias, supresión del derecho a la protesta y a la libre expresión, y riesgo de malos tratos en centros de detención.

Recomiendan eliminar información confidencial de los dispositivos, desactivar desbloqueo facial o por huella antes de cruzar la frontera y comunicar el itinerario a familiares.

Detalles de la advertencia y reacciones oficiales

El documento cuenta con la firma de organizaciones reconocidas y de veinte grupos de aficionados de equipos estadounidenses, que representan a cada una de las once ciudades anfitrionas del Mundial.

Aunque en torneos previos como Rusia 2018 y Catar 2022 se manifestaron preocupaciones sobre derechos humanos, no es común que una alerta de este tipo provenga de entidades nacionales del país anfitrión.

Frente a este escenario, la Casa Blanca y FIFA rechazaron las inquietudes. Voceros de FIFA destacaron el compromiso de la organización con los derechos humanos, mencionando la implementación de una estrategia y un marco específico para el Mundial 2026, un grupo asesor independiente y mecanismos de denuncia.

El presidente de EEUU, Donald Trump, con la Copa del Mundo en la Casa Blanca (REUTERS/Jonathan Ernst)
Amnistía Internacional USA, Reporteros Sin Fronteras, ACLU y NAACP respaldan la advertencia sobre vulnerabilidades para inmigrantes, minorías y personas LGBTQ+ en el Mundial 2026 (REUTERS/Jonathan Ernst)

Un portavoz señaló: “FIFA está comprometida con el respeto de todos los derechos humanos reconocidos internacionalmente y promoverá su protección en todas las actividades relacionadas”.

Desde el Ejecutivo, el director ejecutivo del grupo de trabajo para el Mundial, Andrew Giuliani, defendió la preparación del país y la seguridad para los visitantes, asegurando que el evento será “el más increíble en la historia deportiva de Estados Unidos”.

Por su parte, el portavoz de la Casa Blanca, Davis Ingle, describió las advertencias como “tácticas de miedo” promovidas por activistas y medios progresistas.

Qué riesgos específicos enfrentan los visitantes del Mundial 2026 en Estados Unidos

El aviso especifica que quienes participen del Mundial 2026 podrían afrontar restricciones de entrada, detenciones arbitrarias, revisiones invasivas de dispositivos electrónicos y discriminación por razones raciales o de identidad.

También advierte sobre la posible represión a la protesta y la libre expresión, así como la exposición a condiciones degradantes en centros de detención migratoria.

La principal recomendación es resguardar la información personal y mantener una comunicación constante con personas de confianza durante la estadía en Estados Unidos.

Más de 120 organizaciones civiles y grupos de aficionados advierten sobre riesgos para inmigrantes y minorías durante el Mundial 2026 en Estados Unidos
Más de 120 organizaciones civiles y grupos de aficionados advierten sobre riesgos para inmigrantes y minorías durante el Mundial 2026 en Estados Unidos

Debate sobre la seguridad y la respuesta de las autoridades

Durante la Copa Mundial de Clubes del verano pasado, algunos aficionados denuncian la presencia de agentes de CBP y ICE en estadios estadounidenses, aunque el Departamento de Seguridad Interior niega que se hayan realizado controles migratorios durante el torneo y califica los rumores de infundados.

De forma paralela, el portal The Athletic reporta que directivos de FIFA han barajado la posibilidad de solicitar al presidente Trump una suspensión temporal de las redadas de ICE durante el Mundial.

Según ICE, su labor principal será cooperar en investigaciones de seguridad nacional, aunque persisten dudas sobre la ampliación de operativos enfocados en la aplicación de la ley migratoria durante el evento.

Miembros del Congreso y sindicatos se suman a la discusión, alertando sobre el impacto potencial de estas acciones. A dos meses del inicio del torneo, organizaciones de base mantienen su exigencia de que FIFA y los organizadores locales establezcan salvaguardas claras para residentes, trabajadores y visitantes.

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