El costo del transporte preocupa a organizadores y aficionados de la Copa Mundial en Boston

Los altos costos de transporte para acceder al estadio mundialista despiertan preocupación entre aficionados y autoridades locales

A 50 días del inicio de la Copa Mundial en Boston, el debate sobre el acceso y la experiencia de los aficionados toma protagonismo. Los costos del transporte, las restricciones al tradicional tailgating y la organización del Festival de Aficionados de la FIFA encabezan la agenda de los responsables del evento, quienes buscan equilibrar la logística con las expectativas del público.

El Gillette Stadium, que será rebautizado temporalmente como “Boston Stadium”, se prepara para recibir siete encuentros mundialistas entre el 13 de junio y el 9 de julio. La confirmación de selecciones como Haití, Escocia, Irak, Noruega, Marruecos, Inglaterra, Ghana y Francia ha despertado el entusiasmo de los seguidores, pero también ha puesto bajo la lupa los sistemas de acceso y los servicios para los días de partido.

Costos y logística del transporte para la Copa Mundial en Boston

El precio del tren de cercanías a Foxboro durante la Copa Mundial sube a 80 dólares, generando críticas entre seguidores y políticos locales (REUTERS/Eduardo Munoz)

Uno de los puntos más discutidos en las últimas semanas ha sido el precio y la operatividad del transporte público hacia el estadio de Foxboro. El estacionamiento en Gillette Stadium estará limitado a 5.000 plazas por partido, una cifra considerablemente baja en comparación con la demanda esperada. Por este motivo, las autoridades han recomendado de manera enfática a los asistentes que recurran al transporte público.

El tren de cercanías ofrecerá servicios especiales directos desde South Station de Boston hasta el estadio, con boletos de ida y vuelta fijados en 80 dólares. Esta tarifa ha generado controversia, especialmente después de que políticos de Nueva York y Nueva Jersey manifestaran su descontento por los altos costos del transporte público para los aficionados del Mundial.

En paralelo, se ha anunciado la disponibilidad de billetes para el autobús “Boston Stadium Express”, que partirá tanto del aeropuerto Logan como de los hoteles de la región. El precio de este servicio será aún más elevado, con billetes a 95 dólares. Estos valores han sido justificados por las autoridades locales bajo el argumento de que el costo del estacionamiento y del transporte en autobús a Foxboro debe asumirse para cubrir parte de los gastos de la operación.

La vicegobernadora Kim Driscoll defendió la estructura tarifaria durante una rueda de prensa, subrayando que el uso del MBTA sigue siendo “una de las maneras más económicas de llegar a Foxboro”. Driscoll explicó que, a diferencia de otros destinos con estadios ubicados en el centro de la ciudad y una red de transporte público ya consolidada, el Boston Stadium está más alejado y requiere una logística especial. Esto, según la funcionaria, explica el incremento en los precios de los servicios de traslado.

Para quienes asistan a la Copa Mundial en Boston, el acceso al estadio dependerá en gran medida de la planificación anticipada y la disposición a asumir los costos del transporte. El escenario logístico implica una combinación de servicios ferroviarios y autobuses premium, con una limitación significativa en las opciones de estacionamiento privado. Así, la experiencia de los aficionados en este aspecto estará marcada por la necesidad de adaptarse a un esquema de acceso menos flexible que en otras sedes mundialistas.

Restricciones y posibles cambios en las fiestas previas al partido (tailgating) en el Gillette Stadium

El Gillette Stadium será rebautizado como “Boston Stadium” y acogerá siete partidos del Mundial entre el 13 de junio y el 9 de julio (REUTERS/Brian Snyder)

Las fiestas previas al partido, conocidas como tailgating, forman parte de la tradición deportiva estadounidense. Sin embargo, el Comité Organizador de la Copa Mundial de la FIFA en Boston ha establecido restricciones claras en su sitio web oficial: no estará permitido el tailgating durante los eventos mundialistas. Esta medida ha generado inquietud entre los seguidores acostumbrados a disfrutar de comidas y bebidas alrededor de sus vehículos antes de los partidos.

El presidente del Comité Organizador de Boston, Mike Loynd, reconoció en declaraciones recientes que la decisión se adoptó “probablemente sin tanto escrutinio como deberíamos haberlo hecho”. Loynd anticipó que se celebrarán más reuniones durante la próxima semana con los organizadores del Mundial para revisar esta restricción y expresó su optimismo respecto a la posibilidad de llegar a “una buena conclusión”.

El objetivo es acercar la experiencia en el estadio a la vivida durante los partidos de los New England Patriots, donde el ambiente previo es valorado por los asistentes. Aunque la prohibición se mantiene vigente por el momento, las autoridades locales han dejado abierta la puerta a flexibilizar esta normativa, siempre en diálogo con la FIFA y los responsables del recinto.

Detalles y características del Festival de Aficionados de la FIFA en Boston

Otro de los grandes atractivos será el Festival de Aficionados de la FIFA, que se celebrará en la plaza del Ayuntamiento de Boston. Hasta la fecha, se ha dado a conocer que el evento tendrá 16 días de duración y será de acceso gratuito. El festival incluirá la proyección de dos o tres partidos diarios en pantallas gigantes, lo que permitirá a miles de personas disfrutar de la Copa Mundial en un ambiente colectivo.

Además de las retransmisiones, el festival contará con puestos de comida y un espacio dedicado a la muestra cultural de eventos comunitarios. Un comité especial se encargará de seleccionar a los artistas que ofrecerán espectáculos en los intervalos en los que no se estén transmitiendo los partidos. Según los organizadores, la propuesta busca ser “muy representativa de Boston y de Massachusetts”, integrando la diversidad y la identidad local en la programación del evento.

El modelo de festival se inspira en otras ciudades sede del Mundial. En Kansas City, por ejemplo, ya se anunciaron artistas como The Chainsmokers, Flo Rida y The All-American Rejects para su propio festival de aficionados, aunque por el momento Boston no ha confirmado nombres de artistas específicos.

Información sobre los países participantes y los partidos en el Gillette Stadium

El Gillette Stadium albergará siete partidos de la Copa Mundial entre el 13 de junio y el 9 de julio. Las selecciones confirmadas para jugar en Boston son Haití, Escocia, Irak, Noruega, Marruecos, Inglaterra, Ghana y Francia. La transformación del recinto en el denominado “Boston Stadium” responde tanto a exigencias de branding de la FIFA como a la necesidad de adaptar el espacio y la infraestructura para el evento global.

La programación de partidos y la presencia de equipos de varios continentes refuerzan el carácter internacional del evento en Boston. El estadio, situado en Foxboro, será punto de encuentro para seguidores de diferentes países, quienes deberán planificar con antelación su llegada ante las particularidades logísticas y las restricciones mencionadas.