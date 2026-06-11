Estados Unidos confiscó 13 dominios sospechosos de ser utilizados para espionaje del régimen chino

Un hombre sostiene un ordenador portátil mientras se proyecta código informático sobre él (REUTERS/Kacper Pempel/Ilustración/Foto de archivo)

Las autoridades de Estados Unidos confiscaron el miércoles 13 dominios de internet que presuntamente eran utilizados por agentes chinos para obtener información clasificada de ciudadanos estadounidenses con autorizaciones de seguridad. La medida se anunció tras una advertencia pública de la alianza de inteligencia Five Eyes (Cinco Ojos) —integrada por Estados Unidos, Reino Unido, Australia, Canadá y Nueva Zelanda— sobre el uso de plataformas como LinkedIn por parte de los servicios de inteligencia militar chinos para recopilar datos sensibles.

En un comunicado, el Departamento de Justicia de Estados Unidos informó sobre la incautación de nombres de dominio vinculados con supuestos sitios de consultoría fraudulentos, dirigidos a estafar a estadounidenses con acceso a información clasificada.

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“Las incautaciones de hoy envían un mensaje claro: cualquier intento de explotar a los estadounidenses a quienes se les confía el acceso a la información más sensible de nuestra nación será expuesto y desmantelado”, declaró la fiscal federal del Distrito de Columbia, Jeanine Pirro.

El subdirector de la División de Contrainteligencia y Espionaje del FBI, Roman Rozhavsky, señaló que los operativos reflejan “hasta dónde están dispuestos a llegar los servicios de inteligencia del gobierno chino en su intento de utilizar contenido generado por IA para engañar, reclutar o coaccionar a personas que actualmente poseen o han poseído autorizaciones de seguridad estadounidenses para que compartan información confidencial”.

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Por su parte, el subsecretario de Justicia para la Seguridad Nacional, John A. Eisenberg, recomendó a los estadounidenses extremar la precaución ante ofertas de ingresos rápidos a cambio de servicios de consultoría poco claros y estar atentos a posibles señales de ataques maliciosos. El Departamento de Justicia precisó que los responsables anónimos detrás de estos sitios web “negaron cualquier implicación de algún gobierno extranjero”.

Un informe determinó que los hackers chinos representan la mayor amenaza de espionaje para las empresas tecnológicas

Cabe mencionar que un informe difundido el martes por la firma de ciberseguridad CrowdStrike identificó a los hackers vinculados a China como la principal amenaza de espionaje para las empresas tecnológicas en el último año, en el contexto del auge de la inversión en inteligencia artificial.

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Según la empresa, las campañas de piratería observadas coinciden con las prioridades estratégicas del régimen chino, especialmente su interés en el desarrollo tecnológico, la propiedad intelectual y la obtención de información valiosa con impacto estratégico y económico.

De acuerdo con el informe, el sector tecnológico fue el más afectado por ataques tanto de gobiernos extranjeros como de ciberdelincuentes en el período analizado, que va del 1 de abril de 2025 al 31 de marzo de 2026. El documento se centró en amenazas a empresas dedicadas a la investigación, desarrollo y distribución de hardware, tecnología informática, servicios y consultoría de TI, semiconductores y software. CrowdStrike no mencionó compañías específicas como objetivo de los ataques.

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La embajada china en Washington rechazó las conclusiones de la empresa de ciberseguridad. Los hallazgos se publicaron en un contexto de valoraciones e inversiones aceleradas en empresas vinculadas a la inteligencia artificial, una industria señalada como objetivo prioritario.

Las banderas de Estados Unidos y China se ven en esta ilustración (REUTERS/Dado Ruvic)

“Se está produciendo una carrera armamentística de IA entre Estados Unidos y China, y China pretende alcanzar el dominio global para 2030”, declaró Adam Meyers, vicepresidente senior y director de operaciones de contrainteligencia de CrowdStrike, quien advirtió sobre la amenaza a laboratorios líderes y desarrolladores de modelos más especializados.

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El pasado 23 de abril, la Oficina de Política Científica y Tecnológica de la Casa Blanca acusó a entidades chinas de ejecutar “campañas deliberadas a escala industrial” para extraer subrepticiamente modelos desarrollados en Estados Unidos, subrayando un incidente reciente como ejemplo de la tendencia.

(Con información de Reuters y AFP)