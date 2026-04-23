Dos muertos y 30 hospitalizados tras fuga química en planta de West Virginia

Dos personas murieron y otras 30 resultaron hospitalizadas tras una fuga química de ácido nítrico en la planta Catalyst Refiners de Institute, West Virginia. (NBC News)

Dos personas murieron y 30 resultaron hospitalizadas, entre ellas una en estado grave, tras una fuga química ocurrida el miércoles 22 de abril de 2026 en la planta de Catalyst Refiners, dedicada a la recuperación de plata y ubicada en Institute, a 16 kilómetros al oeste de Charleston, estado de West Virginia. El incidente generó una movilización de servicios de emergencia y obligó a confinar la zona durante más de cinco horas, según informó el medio The Associated Press.

La fuga se produjo cuando los empleados preparaban el cierre de las instalaciones. Durante el procedimiento, una reacción entre ácido nítrico y otro compuesto provocó la formación de gas tóxico, identificado como sulfuro de hidrógeno, explicó C.W. Sigman, director de gestión de emergencias de la Comisión del Condado de Kanawha, en rueda de prensa.

Siete de los afectados forman parte de los equipos de ambulancias que acudieron a asistir a las víctimas, de acuerdo con las autoridades.

La fuga de sustancias tóxicas derivó en hospitalizaciones y generó alarma

Patrick Morrisey, gobernador de West Virginia, precisó que las muertes ocurrieron en el interior de la planta y que uno de los heridos permanecía en estado grave hasta el cierre de la jornada. Algunos afectados llegaron por sus propios medios a hospitales, incluso en vehículos particulares y, en un caso, en un camión recolector de residuos.

30 personas requirieron atención médica. El Vandalia Health Charleston Area Medical Center recibió múltiples pacientes, tanto por ambulancia como vecinos del área que acudieron por precaución. Los síntomas predominantes, según Dale Witte, portavoz del hospital, fueron tos, dificultad para respirar, irritación ocular y de garganta.

El accidente químico en Institute obligó a confinar la zona durante más de cinco horas y movilizó a servicios de emergencia y descontaminación (NBC News)

El hospital WVU Medicine Thomas Memorial, en South Charleston, trató a 12 pacientes, ocho de los cuales se encontraban fuera de la planta pero en las inmediaciones durante el escape. Un comunicado oficial del centro aclaró que sus lesiones no representaban peligro vital.

La magnitud de la emergencia obligó a instalar puestos de descontaminación donde las personas debieron despojarse de su ropa y ser rociadas con soluciones para neutralizar los efectos del gas, conforme relataron funcionarios a The Associated Press. La orden de confinamiento fue levantada después de más de cinco horas, una vez que el gobernador Morrisey confirmó que se cree que la calidad del aire y el suministro de agua local no sufrieron impactos.

Los trabajadores, el protocolo de respuesta y la zona afectada

Entre los lesionados hubo empleados de la planta, bomberos y paramédicos, lo que reflejó el riesgo de intervenir en este tipo de situaciones. Para Morrisey, “los primeros respondientes siempre se aprestan a enfrentar el peligro; estamos muy agradecidos por la labor de estos hombres y mujeres y por lo que hacen”.

Las personas hospitalizadas presentaban principalmente síntomas respiratorios derivados de la exposición al gas sulfuro de hidrógeno, que es altamente tóxico y letal incluso a bajas concentraciones. Según los primeros reportes de la investigación, “para percibir el olor, era necesario acercarse mucho a la instalación”, detalló Sigman.

El gobernador Patrick Morrisey destacó la labor de los equipos de emergencia tras el accidente en la planta química de Institute (AP)

La empresa matriz, Ames Goldsmith Corp., responsable operativa de la planta, manifestó profunda tristeza por los fallecimientos. Su presidente, Frank Barber, afirmó: “Vivimos un momento indescriptiblemente difícil. Nuestros pensamientos y oraciones están con nuestros colegas y sus familias”.

La compañía aseguró plena colaboración con las autoridades locales, estatales y federales para esclarecer el origen exacto del suceso. La Administración de Seguridad y Salud Ocupacional federal (OSHA) abrió formalmente una investigación y dispondrá de hasta seis meses para presentar conclusiones, según confirmó un portavoz a The Associated Press.

Las características del proceso industrial y los antecedentes de la región

El funcionamiento habitual de Catalyst Refiners consiste en extraer plata de residuos de procesos electrónicos, películas fotográficas, radiografías y joyería. Se utiliza ácido nítrico para disolver materiales y aislar nitrato de plata, que luego se purifica. Además, aplican técnicas mecánicas como trituración, arenado y separación magnética para recuperar fragmentos de metal, según explicó Sigman.

El directivo detalló que Ames Goldsmith recupera incluso pequeñas cantidades de plata aspirando alfombras en sus oficinas, lo que permite reunir un valor cercano a USD 1.000 mediante ese método.

La reacción entre ácido nítrico y otro compuesto generó sulfuro de hidrógeno, un gas tóxico que causó síntomas respiratorios graves en los afectados (AP)

La planta se sitúa en una zona reconocida por la industria química de West Virginia, conocida como valle químico. Durante décadas, fábricas en esa franja junto al río Kanawha produjeron materiales peligrosos que sostuvieron la economía regional, aunque muchas han cerrado o cambiado de dueños en los últimos años.

Las repercusiones y la investigación oficial

Poco después de controlar la situación, las autoridades confirmaron que los fallecimientos ocurrieron dentro del perímetro de la planta y que no se registraron daños ambientales en el entorno inmediato. Las medidas de emergencia incluyeron bloqueos viales, refugio para la población cercana y una descontaminación de gran escala.

Un equipo de la OSHA examina en detalle las condiciones de seguridad al momento del incidente, con visitas programadas a la planta y entrevistas a empleados y directivos.

Los materiales implicados —ácido nítrico y sulfuro de hidrógeno— se encuentran entre los más peligrosos por su capacidad de reacción y su impacto inmediato sobre la salud humana.