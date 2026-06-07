Murió un joven de 18 años tras sufrir síntomas de calor durante una caminata en el Gran Cañón

Un adolescente de 18 años murió tras presentar síntomas de enfermedad por calor durante una caminata en el Gran Cañón, según el Servicio de Parques Nacionales (REUTERS/Rebecca Noble)

Un adolescente de 18 años murió el miércoles después de presentar síntomas de enfermedad por calor durante una caminata exigente en el Gran Cañón, según informó el Servicio de Parques Nacionales a CBS News.

Los guardaparques recibieron el aviso alrededor de las 13:40 (hora local) por “un hombre de 18 años con síntomas relacionados con el calor” en un tramo profundo del cañón, precisó la agencia federal.

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El joven había pasado por Havasupai Gardens, un área de descanso y campamento en el corredor del parque, según el Grand Canyon Trust.

El Servicio de Parques Nacionales indicó que desplegó un rescate en helicóptero y localizó a la víctima a unos 30 pies (9 metros) por debajo del sendero, en una zona remota. Los equipos intentaron maniobras para salvarle la vida, pero no tuvieron éxito, según la misma comunicación.

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Las autoridades no divulgaron el nombre del adolescente. El sábado, el organismo señaló que todavía estaban pendientes las notificaciones a sus familiares más cercanos, un procedimiento habitual antes de hacer pública la identidad en incidentes bajo investigación.

Los guardaparques recibieron el aviso a las 13:40 y activaron un rescate en helicóptero en una zona remota del Gran Cañón (REUTERS/Rebecca Noble)

Un plan de ida y vuelta al río en el día, desaconsejado por el parque

De acuerdo con el Servicio de Parques Nacionales, el adolescente planeaba completar en el día un recorrido de ida y vuelta desde el South Rim hasta el río Colorado por el sendero Bright Angel Trail, el más utilizado para ingresar al cañón.

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El propio parque desaconseja bajar hasta el fondo y regresar en una sola jornada por el desgaste físico y las condiciones térmicas que cambian a medida que se desciende.

En su sitio web, el Servicio de Parques Nacionales advierte que los destinos por debajo de Havasupai Gardens “no se recomiendan como caminatas de un día” por la distancia, los cambios extremos de temperatura y un desnivel de aproximadamente 1.500 metros (4.921 pies) en cada sentido.

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También señala que la caminata hasta ese punto y regreso es de 9 millas (14,5 kilómetros) y demanda entre seis y nueve horas, y recomienda consultar con un guardaparque antes de intentarla.

El tramo donde fue encontrado el joven se ubicó en una sección remota cercana a un curso de agua, según reconstrucciones difundidas por medios locales y citadas por CBS News. El Servicio de Parques Nacionales no precisó si caminaba solo ni el volumen de agua que llevaba.

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Los CDC advierten que el golpe de calor es una emergencia médica que puede causar discapacidad permanente o muerte sin tratamiento inmediato (NPS Photo/M. Quinn via REUTERS THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY. MANDATORY CREDIT. NO RESALES. NO ARCHIVES.)

Investigación del forense y advertencia sanitaria sobre el golpe de calor

La investigación quedó a cargo de la Oficina del Médico Forense del Condado de Coconino, según informó el Servicio de Parques Nacionales.

En ese tipo de casos, la evaluación médico-legal determina la causa y la forma de muerte, además de colaborar con las autoridades federales en la reconstrucción del episodio.

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El organismo recordó que las enfermedades relacionadas con el calor pueden ocurrir por exposición a temperaturas extremas y por esfuerzo físico sostenido.

La advertencia coincide con la guía de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), que define el golpe de calor como una emergencia médica que puede provocar discapacidad permanente o muerte si no se recibe tratamiento inmediato.

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Entre los síntomas de mayor gravedad figuran la confusión, el deterioro del estado de conciencia, las convulsiones y la piel caliente y seca o, en algunos casos, sudoración intensa, según el CDC.

La recomendación sanitaria, de acuerdo con el CDC, es llamar al 911 ante signos de golpe de calor y aplicar medidas de enfriamiento rápido mientras llega la asistencia, como trasladar a la persona a un área con sombra, retirar capas de ropa y usar agua fría o compresas húmedas para bajar la temperatura corporal.

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Reglas de seguridad del parque para caminatas en el corredor

El adolescente planeaba hacer en un solo día el recorrido de ida y vuelta desde el South Rim hasta el río Colorado por el Bright Angel Trail (REUTERS/David Swanson)

El Servicio de Parques Nacionales advirtió en su material informativo para visitantes que el principal error de los excursionistas primerizos es subestimar el regreso: el ascenso puede demandar el doble de tiempo que el descenso.

En el corredor del Bright Angel Trail, el parque remarca que el calor en el “inner canyon” puede ser mucho mayor que en el borde y que la exposición se combina con la falta de sombra en tramos clave.

El parque también aconseja a los senderistas planificar salidas con horarios y metas realistas, llevar agua y alimentos adecuados y ajustar el ritmo a las condiciones del día.

En particular, la agencia recomienda consultar con guardaparques antes de intentar recorridos prolongados y evitar itinerarios por debajo de Havasupai Gardens como caminatas de un día.

El caso del adolescente se sumó a una temporada en la que las autoridades federales intensificaron los mensajes de prevención por calor.

En su cobertura del hecho, CBS News citó el aviso del Servicio de Parques Nacionales sobre el rescate en helicóptero, la ubicación del hallazgo y el itinerario previsto por el joven, un recorrido que el parque considera de alto riesgo para caminatas de ida y vuelta en el día.