Estados Unidos

Nueve heridos tras un tiroteo cerca de la concentración de la selección de Inglaterra en Kansas City

Los disparos se registraron alrededor de las 4:00 en el bloque 7900 de Troost Avenue, donde la policía halló a una multitud dispersándose y confirmó nueve adultos lesionados, sin riesgo vital, mientras la pesquisa sigue sin arrestos

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Kansas City fue elegida como base operativa del Mundial por Argentina, Inglaterra, Países Bajos y Argelia (Kansas Soccer)
Kansas City fue elegida como base operativa del Mundial por Argentina, Inglaterra, Países Bajos y Argelia (Kansas Soccer)

Un tiroteo en Kansas City dejó nueve heridos en la madrugada del sábado, a tan solo cuatro días del inicio de la Copa Mundial de la FIFA 2026.

El ataque ocurrió en el bloque 7900 de Troost Avenue, en una región elegida como base de operaciones por Argentina, Inglaterra, Países Bajos y Argelia.

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Según informó el Departamento de Policía de Kansas City, los disparos comenzaron alrededor de las 4:00 cuando los agentes respondieron a múltiples llamados por detonaciones en el sector.

Al llegar, los oficiales encontraron a una multitud que se dispersaba y a varias personas con heridas de bala, de acuerdo con la reconstrucción publicada por KSHB 41 y la información atribuida a la vocería policial.

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El balance oficial fue de nueve adultos heridos. Tres mujeres fueron trasladadas en ambulancia a hospitales del área, mientras que otros seis adultos llegaron por sus propios medios a centros médicos cercanos.

Las lesiones no pusieron en riesgo sus vidas, según la vocería policial citada por el medio local. Hasta el momento no se informaron detenciones ni sospechosos identificados.

La investigación seguía abierta y el departamento pidió colaboración ciudadana para aportar información que permita identificar a los responsables. También reforzó la presencia policial en el sector.

Noticia en desarrollo...

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