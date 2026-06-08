La estrella de Crepúsculo, Taylor Lautner, reveló el sexo de su primer bebé con su esposa Tay Lautner

Taylor Lautner y Tay Lautner comparten el momento en que descubren el sexo de su bebé. (Reuters. Instagram)

Taylor Lautner y su esposa, Tay Lautner, compartieron públicamente el sexo de su primer bebé a través de un video publicado en Instagram el 7 de junio. La pareja difundió un reel en el que mostraron el momento en el que conocieron la información por primera vez durante una dinámica digital.

En la publicación conjunta, ambos escribieron: “Nuestro pequeño secreto ahora es suyo”, en referencia al anuncio que habían mantenido en privado hasta ese momento.

El video muestra a la pareja sentada frente a una computadora mientras acceden a una plataforma en línea que les presenta distintas indicaciones para revelar el resultado.

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En la grabación, el actor, de 34 años, y su esposa, de 29 años, aparecen inicialmente con los ojos cubiertos mientras hacen clic en una primera opción del sistema. La plataforma, sin embargo, solicita confirmaciones adicionales antes de mostrar el resultado definitivo.

Taylor Lautner y Tay Lautner compartieron el sexó de su bebé con sus seguidores. (Instagram)

De acuerdo con el video, la pareja repite el proceso en varias ocasiones, siguiendo las instrucciones del sitio web. En uno de los momentos, Taylor Lautner comenta la cantidad de pasos requeridos por la plataforma antes de acceder a la información.

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“¡Madre mía, cuántos pasos! Nos lo ha preguntado tres veces. Están tomando muchísimas precauciones”, señala el actor en la grabación. La plataforma solicita una tercera confirmación antes de revelar el resultado final.

Tras completar el proceso, el sistema muestra el resultado en pantalla. En ese momento, se observa la palabra “girl” en color rosa, indicando que esperan una niña.

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Taylor Lautner y Tay Lautner tendrán una niña. (Captura de vida)

En el video, Taylor Lautner reacciona levantando los brazos, mientras Tay Lautner se lleva las manos a la boca.

La pareja se abraza tras conocer la noticia. En la grabación, el actor expresa una breve frase dirigida a su esposa antes de que ambos celebren el resultado: “Lo logramos”.

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Posteriormente, Taylor compartió la publicación en sus historias de Instagram, donde amplió sus impresiones sobre el anuncio. En su mensaje, el actor escribió que había tenido la expectativa de convertirse en padre de una niña.

“Mi sueño siempre ha sido ser padre de una niña. Todas mis cachorras han sido hembras. Algunas de mis mejores amigas en todo el mundo son hembras. Mi única hermana es mi hermanita. Tengo una madre increíble. Tay es mi persona favorita en el mundo y, casualmente, es hembra”. dijo.

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Taylor Lautner aseguró que su sueño siempre fue tener una niña. (Instagram)

Y añadió: “Lo único que quería era un bebé sano, pero en el fondo este momento es con lo que soñaba. Sentí un gran alivio al saber que mi sueño se había hecho realidad, algo que nunca había experimentado. Tay es la persona más fuerte que conozco y mi heroína. ¡Estoy deseando darle la bienvenida a nuestra niña! ¡Vamos, niña!”.

En mayo, Tay Lautner habló sobre su experiencia durante el segundo trimestre de embarazo en su podcast The Squeeze. En ese espacio, abordó temas relacionados con los cambios físicos y emocionales asociados a esta etapa.

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“Nunca he tenido problemas con las comparaciones, pero últimamente me he encontrado comparando mi cuerpo de embarazada con el de otras mujeres embarazadas, especialmente con las que están a pocas semanas de dar a luz y siguen delgadas y en forma”, dijo.

Tay Lautner admitió que ha comparado su cuerpo con el de otras mujeres embarazadas. REUTERS/Daniel Cole

Taylor y Tay Lautner contrajeron matrimonio en noviembre de 2022, después de haber hecho pública su relación en 2018. La pareja anunció en marzo de este año que esperaba su primer hijo en común.

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