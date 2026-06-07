Estados Unidos

Nueva guía del gobierno de EE. UU.: cómo tu estatus migratorio afecta tu acceso a una hipoteca

La Administración de Donald Trump impulsa una orientación de la Consumer Financial Protection Bureau que sugiere a las entidades financieras incorporar señales documentales sobre continuidad de ingresos al evaluar solicitudes de crédito para vivienda

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Una mano escribe en un formulario de solicitud de crédito sobre una mesa de madera clara, junto a un pasaporte estadounidense y un documento migratorio. El logo verde de la CFPB aparece en el fondo.
La guía de la Consumer Financial Protection Bureau se apoya en la Ley de Veracidad en los Préstamos y no tiene fuerza de ley ni carácter jurídicamente vinculante (Imagen Ilustrativa Infobae)

La administración de Donald Trump prevé publicar una guía de la Consumer Financial Protection Bureau para que los bancos consideren el estatus migratorio al evaluar la capacidad de pago de quienes solicitan hipotecas y tarjetas de crédito.

Según Fox Business, el criterio se apoya en la Ley de Veracidad en los Préstamos. La guía, que la fuente citada indicó que se difundió el viernes 5 en el Registro Federal, no tiene fuerza de ley ni es jurídicamente vinculante.

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Su función es recordar a las entidades financieras qué factores pueden tener en cuenta al extender crédito a consumidores y en qué casos deben incorporar información que anticipe cambios razonablemente esperados en los ingresos del solicitante.

La CFPB, citada por Fox Business, sostuvo que la Ley de Veracidad en los Préstamos y su reglamentación, la Regulation Z, exigen a los acreedores evaluar la capacidad de pago antes de ofrecer hipotecas y ciertos productos de crédito renovable.

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El texto agregó: “Esta declaración enfatiza a los acreedores que estos requisitos pueden obligar a considerar el estatus migratorio de un consumidor, especialmente cuando su expulsión de Estados Unidos pueda interrumpir los ingresos del consumidor”.

La administración de Donald Trump prevé difundir una guía de la CFPB para que los bancos consideren el estatus migratorio al evaluar hipotecas y tarjetas de crédito (REUTERS/Nathan Howard)
La administración de Donald Trump prevé difundir una guía de la CFPB para que los bancos consideren el estatus migratorio al evaluar hipotecas y tarjetas de crédito (REUTERS/Nathan Howard)

Qué cambia para bancos y solicitantes de hipotecas

El punto central de la guía, según el organismo, es operativo: si la documentación presentada en la solicitud o en otros registros indica que la capacidad de pago del consumidor cambiará por su estatus migratorio, el acreedor debe tomar en cuenta esa información.

La oficina añadió que ignorarla implicaría pasar por alto datos clave sobre los ingresos del consumidor y podría impedir una evaluación razonable de la capacidad de repago del crédito solicitado.

La guía no crea prohibiciones ni autoriza medidas automáticas, pero fija un encuadre para la evaluación de riesgo: el estatus migratorio puede formar parte del análisis cuando sea relevante para estimar la continuidad de ingresos.

En el enfoque descrito por la CFPB, el eje no es la nacionalidad ni el origen del solicitante, sino la posibilidad de que un evento previsto, incluida una expulsión de Estados Unidos, interrumpa el salario o el flujo de fondos con el que se pagaría la deuda.

La declaración se presenta como una lectura de la obligación previa de capacidad de pago que rige para hipotecas y para ciertos productos de crédito renovable.

Persona de espaldas lee una carta de USCIS. En el escritorio: pasaporte estadounidense, documentos migratorios y un portátil mostrando la web de USCIS.
El estatus migratorio puede integrar la evaluación de riesgo si una expulsión de Estados Unidos puede interrumpir los ingresos con los que se pagaría la deuda (Imagen Ilustrativa Infobae)

En ese marco, la guía plantea que el prestamista incorpore la información disponible en la propia solicitud, en la documentación aportada por el cliente y en otros registros que indiquen cambios previsibles en los ingresos durante la vida del préstamo.

Según el texto citado por Fox Business, la CFPB también sostuvo que “espera el cumplimiento de la ley” y que no considerar un cambio razonablemente esperado en los ingresos “puede no ajustarse” a la obligación de evaluar de manera razonable la capacidad del prestatario para devolver el préstamo o la línea de crédito solicitada.

Cómo vincula la guía el estatus migratorio con los ingresos

La declaración ofreció un ejemplo. Según Fox Business, un prestamista puede considerar que un solicitante sin autorización legal para permanecer o trabajar en Estados Unidos está “sujeto a expulsión, a la luz de la política declarada de la Administración de expulsar a cualquier persona presente ilegalmente en Estados Unidos”.

Ese dato, de acuerdo con el texto citado por Fox Business, puede surgir de una consulta directa o del uso de métodos de identificación descritos como “atípicos”, como un Número de Identificación Personal del Contribuyente, conocido como ITIN, que suele emitirse a contribuyentes que carecen de prueba de residencia legal.

En la lógica de la guía, ese tipo de información, cuando está disponible en la documentación del expediente, puede ser relevante porque altera el supuesto de continuidad laboral y, por extensión, el cálculo de ingresos futuros con los que el consumidor pagaría una hipoteca o una tarjeta de crédito.

Dos personas frente a frente en un escritorio blanco, una entregando un formulario de crédito a la otra, con pasaporte, tarjeta ITIN y calculadora visibles.
La CFPB afirmó que la Regulation Z exige a los acreedores evaluar la capacidad de pago antes de ofrecer hipotecas y ciertos productos de crédito renovable (Imagen Ilustrativa Infobae)

La diferenciación entre estatus migratorios

El organismo señaló que el derecho migratorio de Estados Unidos contempla una variedad de situaciones legales y que no puede asumirse que consumidores con distintos estatus lícitos tengan la misma capacidad de repago, según Fox Business.

La declaración indicó: “Evaluar cómo cada estatus puede influir en la expectativa razonable de un prestamista de que un consumidor puede cumplir una obligación con ingresos laborales generados en Estados Unidos es algo variable, y no puede asumirse que consumidores con diferentes estatus legales tengan capacidades idénticas para pagar”.

Por esa razón, la oficina no ofreció un análisis exhaustivo de cómo puede variar esa expectativa razonable según cada condición migratoria, de acuerdo con Fox Business.

En cambio, el texto se limitó a recordar a los acreedores en qué casos deben considerar cambios futuros en los ingresos del prestatario bajo la Regulation Z, sin establecer una tabla cerrada de categorías ni una regla uniforme aplicable a todos los solicitantes.

La guía, tal como fue presentada por Fox Business, se enmarca en el debate sobre el acceso al crédito y los criterios de evaluación que usan los bancos en un contexto de mayor control migratorio.

Mano sostiene balanza con documentos de inmigración y crédito en un lado y billetes de dólar en el otro. Fondo borroso verde claro con el logo de CFPB.
La CFPB sostuvo que ignorar un cambio razonablemente esperado en los ingresos puede no ajustarse a la obligación de evaluar la capacidad de repago (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para los consumidores, el efecto práctico dependerá de cómo cada entidad incorpore estos lineamientos en sus procedimientos internos, qué documentación pida y qué peso asigne al riesgo de una interrupción de ingresos.

Para los prestamistas, el mensaje central de la CFPB es que la obligación de estimar la capacidad de pago incluye atender señales documentales que anticipen cambios relevantes en el flujo de ingresos, incluido el estatus migratorio cuando sea un factor determinante.

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