Una fotografía del pasado de Hudson Williams con una esvástica dibujada en su rostro causa polémica en las redes sociales

Hudson Williams enfrenta atención en redes tras la reaparición de una imagen de sus años escolares. (Captura de video)

Hudson Williams se encuentra en el centro de la atención pública tras la reaparición en redes sociales de una fotografía tomada durante su etapa escolar.

La imagen, que comenzó a circular durante el fin de semana en la plataforma X, muestra al intérprete junto a un grupo de amigos con diversos dibujos realizados sobre su ropa y rostro.

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En la fotografía, el artista aparece vistiendo una camiseta azul cubierta con inscripciones y marcas hechas con rotulador. También se observan varios dibujos en su cara, entre ellos un símbolo que ha generado reacciones en redes sociales.

De acuerdo con información difundida por TMZ, personas cercanas al actor señalaron que la fotografía habría sido tomada durante sus años de secundaria en Canadá, en el marco de una tradición estudiantil conocida como “campout”.

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Hudson Williams apareció con una esvástica en una foto de su adolescencia. (X)

Según las fuentes citadas por el medio, este tipo de actividades reunía a grupos de adolescentes y solía incluir dinámicas en las que los participantes escribían o dibujaban sobre la ropa y el cuerpo de otros asistentes.

Las mismas fuentes indicaron que Williams “no tenía ni idea” de lo que le habían dibujado en la cara en el momento de la foto, pero entiende que es “completamente inexcusable”.

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Asimismo, “lamenta profundamente” la foto y “comprende el dolor y la decepción” que ha causado, señalando que en realidad no aprueba ni apoya los dibujos.

“Los tatuajes no reflejan ni han reflejado nunca las creencias, los valores ni el carácter de Hudson”, declaró un amigo suyo a TMZ.

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Un amigo cercano a Hudson Williams aseguró que los tatuajes no representan los ideales del actor. REUTERS/Carlos Osorio

Hasta el momento, no se ha difundido una declaración pública emitida directamente por Hudson Williams sobre el tema.

Cabe recordar que Williams alcanzó notoriedad internacional por su participación en la serie Heated Rivalry, una producción basada en las novelas de la escritora Rachel Reid. En la serie interpreta a Shane Hollander, uno de los personajes principales de la historia centrada en el mundo del hockey profesional.

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El actor ha abordado anteriormente la atención pública relacionada con aspectos de su vida personal. Durante una participación en el programa Andy Cohen Live en enero de este año, habló sobre la manera en que percibe el interés de algunas personas por revisar publicaciones o contenidos relacionados con su pasado.

En aquella entrevista, Williams señaló que no le preocupaba especialmente que usuarios de internet buscaran información sobre él en redes sociales o plataformas digitales.

Hudson Williams aseveró que no le toma mucha importancia a lo que se dice de él en redes sociales. REUTERS/Daniel Cole

“Habrá gente que tenga reacciones descabelladas, pero esa gente puede irse a paseo, porque las únicas personas que me importan y a las que respeto por tener una corteza prefrontal desarrollada son las que tienen una reacción sana”, dijo.

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Meses después, en marzo, el actor y varios integrantes del elenco de Heated Rivalry participaron en una declaración conjunta relacionada con mensajes considerados ofensivos dentro de algunos sectores de la comunidad de seguidores de la serie.

Entre los firmantes del mensaje figuraban actores como François Arnaud y otros miembros del reparto. El comunicado hacía referencia a comentarios discriminatorios y publicaciones dirigidas a integrantes del elenco y personas vinculadas a la producción.

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El elenco de Heated Rivalry se pronunció tras los comentarios homofóbicos. (Movistar Plus)

En ese documento, los actores expresaron su rechazo a mensajes de carácter racista, homofóbico, bifóbico, misógino, capacitista o discriminatorio de cualquier tipo.

Asimismo, manifestaron su respaldo mutuo y destacaron la importancia de mantener interacciones respetuosas dentro de las comunidades de seguidores.