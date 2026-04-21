Tiroteo en Teotihuacán: dos muertos y 13 heridos extranjeros hospitalizados, algunos ya fueron dados de alta

TEOTIHUACÁN, ESTADO DE MÉXICO, 20ABRIL2026.- Un hombre de aproximadamente 30 años realizó disparos en la parte alta de la Pirámide de la Luna, en la zona arqueológica de Teotihuacán, dejando un saldo de una mujer muerta y varios turistas heridos. La víctima mortal era de origen canadiense. El agresor se suicido tras verse acorralado por los elementos de la Policía Estatal y Guardia Nacional. En la zona del tiroteo se aseguro un arma, cartuchos y un cuchillo. FOTO: AXEL SÁNCHEZ/CUARTOSCURO.COM

Al menos dos personas fallecieron y 13 resultaron heridas, todas extranjeras, tras un tiroteo registrado este lunes 20 de abril en la zona arqueológica de Teotihuacán, en el Estado de México. El saldo mortal incluye a una turista canadiense y al agresor, mientras que entre los heridos figuran ciudadanos de Estados Unidos, Colombia, Brasil, Canadá y Rusia.

El ataque ocurrió durante la mañana en las inmediaciones de la Pirámide de la Luna, uno de los puntos más visitados del sitio arqueológico. El responsable, identificado como Julio César Jasso Ramírez, de 27 años y residente de la Ciudad de México, abrió fuego contra los visitantes, generando pánico y una estampida. Posteriormente, el agresor fue hallado muerto en el lugar, en lo que las autoridades investigan como un posible suicidio. Hasta el momento, no se ha hecho público el móvil del ataque ni detalles adicionales sobre el responsable.

Entre los lesionados hay seis estadounidenses, tres colombianos, dos brasileñas, una canadiense y un ruso. Ocho personas siguen hospitalizadas tras el tiroteo. FOTO: AXEL SÁNCHEZ/CUARTOSCURO.COM

Entre las 13 personas heridas hay 6 estadounidenses — 4 mujeres de 61, 34, 27 y 26 años; dos hombres de 38 y 29 años—, 3 colombianos —un menor de seis años y 2 mujeres de 22 y 37—, 2 brasileñas de 13 y 55 años, una canadiense de 29 y un ruso de 32. De los lesionados, 8 continúan hospitalizados mientras que 5 ya recibieron el alta médica. Las autoridades mexicanas confirmaron que los heridos fueron trasladados a hospitales cercanos para recibir atención.

El tiroteo desató una respuesta inmediata de los servicios de emergencia y de las fuerzas de seguridad, que acordonaron la zona y procedieron al cierre temporal del sitio. El Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) informó que la zona arqueológica de Teotihuacán permanecerá cerrada hasta nuevo aviso, mientras avanzan las investigaciones.

Por su parte, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, condenó el ataque y expresó su solidaridad con las víctimas y sus familias. Confirmó que el gobierno mexicano mantiene contacto con autoridades canadienses para dar seguimiento al caso y brindar apoyo a los afectados. Por su parte, los embajadores de Estados Unidos y Canadá también manifestaron sus condolencias tras la tragedia.

La balacera en Teotihuacán, un sitio declarado Patrimonio Mundial por la UNESCO y ubicado a unos 50 kilómetros de la Ciudad de México, conmocionó tanto a la comunidad nacional como internacional. Las autoridades mantienen la zona bajo resguardo y continúan investigando las circunstancias que rodearon el hecho.

Las autoridades mexicanas cerraron la zona arqueológica y mantienen bajo resguardo el sitio, mientras investigan el posible suicidio del atacante y el móvil del crimen. REUTERS/Luis Cortes

El Gabinete de Seguridad difundió la lista de extranjeros heridos tras la balacera en Teotihuacán. Entre los lesionados que son ciudadanos colombianos, estadounidenses y rusos, fueron atendidos en hospitales de Ixtapaluca y Axapusco. Las autoridades mantienen la atención médica y el seguimiento a la evolución de cada uno de los afectados.

Condición médica de los heridos en la balacera de Teotihuacán

Alejandra Graciano (Estados Unidos): lesiones músculo esqueléticas.

Alex Daniel Marco Witz (Estados Unidos): herida de bala en mano izquierda con salida.

Barriet-D Marco Witz (Estados Unidos): herida de bala en muslo izquierdo, sangrado transvaginal y posible lesión visceral.

Dayana Paola Castro Calderón (Colombia): lesiones en rótula izquierda y glúteo derecho por arma de fuego.

Delicia Li de Yong (Canadá): herida supraescapular por arma de fuego.

Francis Arlette Rivero (Brasil): lesiones músculo esqueléticas.

Gerónimo González Castro (Colombia, 6 años): impacto en tibia y peroné derecho por arma de fuego.

Gregoire Magadini (Estados Unidos): lesión músculo esquelética.

Jalen Aybar (Estados Unidos): dermoabrasión.

Jaslin Landaverde (Estados Unidos): lesión músculo esquelética.

Leticia Mondea Folsta (Brasil, 13 años): heridas por arma de fuego.

Luisa Fernanda Puentes Álzate (Colombia): lesión músculo esquelética causada por proyectil.

Maikol Michelle Mitroci (Rusia): impacto de proyectil en fémur.