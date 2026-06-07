Capturan un puma en Pasadena tras poner en alerta a dos escuelas durante una graduación

El puma hallado en Pasadena será liberado en un área apta del Bosque Nacional Angeles tras su captura por autoridades de California (Pasadena City Council District 6)

Un puma hallado en Pasadena y capturado este viernes por autoridades de California cerca de dos escuelas y de una ceremonia de graduación será liberado en un área apta del Bosque Nacional Angeles.

Biólogos determinaron que era un macho joven y sano, según Los Angeles Times y el Departamento de Pesca y Vida Silvestre de California.

El episodio encendió las alertas en una zona urbana por una pregunta central: cómo llegó hasta allí. Según el Servicio de Parques Nacionales, en el área de Los Ángeles 32 pumas murieron atropellados desde 2002, un dato que expuso el riesgo que enfrentan estos felinos al desplazarse entre autopistas y barrios densamente poblados.

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La Policía de Pasadena recibió una llamada hacia las 11:00 que advirtió sobre la presencia del puma en el jardín delantero de un complejo de apartamentos en la intersección de Del Mar Boulevard y Euclid Avenue, según Lisa Derderian, portavoz de la ciudad, citada por Los Angeles Times.

A partir de ese aviso, las autoridades ordenaron a los residentes del área inmediata permanecer resguardados en sus casas.

El Servicio de Parques Nacionales atribuyó el dato a los desplazamientos entre barrios densamente poblados y vías rápidas, un contexto que volvió a quedar expuesto tras el reciente hallazgo de un ejemplar en Pasadena (Mary Forgione, Los Angeles Times)

Cerca de escuelas y de una graduación

Más tarde, funcionarios de vida silvestre capturaron al animal y biólogos confirmaron que no presentó lesiones, de acuerdo con un portavoz del Departamento de Pesca y Vida Silvestre de California citado por Los Angeles Times.

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El mismo vocero indicó que el ejemplar será trasladado al hábitat adecuado más cercano dentro del Bosque Nacional Angeles.

La comunidad de Pasadena permaneció en alerta porque el puma fue visto descansando cerca de una escuela primaria, una escuela secundaria y una ceremonia de graduación concurrida, según Los Angeles Times. Derderian señaló al medio que el hecho de que el animal no estuviera herido era "muy, muy raro" y "milagroso“.

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La funcionaria añadió, según Los Angeles Times, que las autoridades no lograron explicar con claridad cómo el felino cruzó la autopista 210 y terminó en un sector residencial muy poblado, rodeado por arterias principales.

La aparición en Pasadena ocurrió una semana después de un episodio similar en Santa Mónica, donde otro puma fue encontrado en una zona residencial y también obligó a emitir órdenes de resguardo para los vecinos, según Los Angeles Times. En ese caso, el animal fue inmovilizado con tranquilizantes sin sufrir heridas.

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Hipótesis sobre el desplazamiento

La vista panorámica desde el sendero que conduce a las Cataratas Sturtevant en Los Ángeles muestra un valle con montañas cubiertas de densa vegetación bajo un cielo azul claro (Tripadvisor)

Un portavoz del Departamento de Pesca y Vida Silvestre de California dijo a Los Angeles Times que ambas situaciones parecieron una coincidencia y aclaró que el ejemplar de Pasadena no fue el mismo que apareció en Santa Mónica la semana anterior.

El texto también recordó otro caso reciente en Escondido, donde un puma fue sedado y luego liberado, según autoridades de vida silvestre.

Durante mayo se informaron dos avistamientos de pumas en Pasadena, aunque en esos casos el animal siguió su camino y no fue capturado, según Los Angeles Times. La diferencia esta vez fue que el felino permaneció en el lugar, en medio de una zona densamente habitada.

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Kevin McManus, de Pasadena Humane, dijo a ABC7 News, según retomó Los Angeles Times, que los avistamientos de pumas en la ciudad son "extremadamente raros“.

McManus agregó que los incendios forestales del año pasado pudieron empujar a estos animales hacia áreas residenciales en busca de alimento, agua y refugio.

Sobre el incendio Eaton, McManus dijo a ABC7 News: “El incendio Eaton tuvo efectos masivos y devastadores, no muy lejos del hábitat natural del puma, así que es muy posible que estén aquí buscando comida, agua y refugio”.

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Los Angeles Times añadió que las comunidades de las estribaciones de San Gabriel también registraron un aumento en los avistamientos de osos después de ese fuego, que quemó una parte considerable del hábitat cercano de esos animales.

Recomendaciones para evitar encuentros

Según Los Angeles Times, a comienzos de este año la Comisión de Pesca y Caza de California otorgó estatus de especie amenazada a seis poblaciones de pumas para intentar mejorar sus posibilidades de supervivencia, y el jueves autoridades estatales votaron para incluir a esas seis poblaciones pequeñas y aisladas bajo la Ley de Especies en Peligro de California.

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El Departamento de Pesca y Vida Silvestre de California indicó, según Los Angeles Times, que los vecinos pueden disminuir la atracción de fauna silvestre en áreas urbanas si eliminan fuentes de olor y comida alrededor de sus viviendas.

Entre los factores mencionados figuraron los contenedores de basura sin asegurar, la fruta caída, los comederos para aves, la comida de mascotas dejada en el exterior y las parrillas sin limpiar.

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El portavoz del departamento explicó a Los Angeles Times: "Todo eso puede producir olores que atraerían a animales silvestres como pumas, osos o coyotes".

Para quienes viven cerca de hábitats de pumas, la agencia también recomendó evitar el ejercicio al aire libre al amanecer, al anochecer o durante la noche, mantener a las mascotas dentro de casa por la noche, retirar la vegetación densa en torno a la vivienda e instalar iluminación exterior.

Si una persona se encuentra con un puma, la recomendación oficial es no correr y, en cambio, parecer más grande al extender y agitar los brazos mientras se aleja lentamente, de acuerdo con el departamento citado por Los Angeles Times.

Cerca de Pasadena hay áreas silvestres donde estos felinos están presentes, como el Bosque Nacional Angeles y Arroyo Seco.

El Servicio de Parques Nacionales estimó además que en las montañas de Santa Mónica vivieron entre 10 y 15 pumas en un momento dado, según Los Angeles Times.

En California, la población de estos felinos enfrenta amenazas como la expansión humana, la pérdida de hábitat y de presas por los incendios forestales, el veneno para ratas, las enfermedades y las colisiones con vehículos, de acuerdo con el mismo medio.